Jasper Philipsen también competirá en el Sprint de Copenhague y en el Campeonato Nacional de Bélgica

Se han anunciado cambios interanuales notables en los programas de carreras de junio de los compañeros de equipo de Alpecin-Premier Tech, Mathieu van der Poel y Jasper Philipsen, para su cuenta regresiva final para el Tour de Francia.

El viernes, el equipo anunció que sus estrellas belga y holandesa participarán en el Tour de Suiza, y Philipsen renunció a su habitual ruta de aproximación previa al Tour de Francia del Tour de Baloise de Bélgica para participar por primera vez en el Tour nacional suizo.

Esto será precedido por la participación del veloz de 28 años en el Sprint de Copenhague el 14 de junio y seguido por el Campeonato Nacional el 28 de junio.

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Van der Poel, por otro lado, eligió una combinación de opciones en junio de años anteriores, y participó por última vez en Suiza en 2021, cuando ganó etapas consecutivas y lideró la carrera durante dos días.

Luego tomó una larga pausa en la etapa 5 y al día siguiente fue DNS, sufriendo lo que el equipo llamó en ese momento un “resfriado leve”. Ese año le fue muy bien en el Tour, ganando la etapa 2 en una subida en solitario en el Mûr-de-Bretagne.

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Ni Philipsen ni Van der Poel han corrido desde la París-Roubaix el 12 de abril. En el Tour de Francia, Philipsen buscará sumar a su total actual de nueve victorias de etapa, la última el primer día de la carrera de 2025, cuando obtuvo el maillot amarillo, y también espera dejar atrás los recuerdos de su accidente y abandono en la etapa 3.

Van der Poel, por otro lado, probablemente aspirará a conseguir la tercera victoria de etapa de su carrera en el Tour de Francia. Ganó la etapa 2 el año pasado, heredando el amarillo de Philipsen en el proceso.

El Tour de Suiza 2026 ya cuenta con una de sus alineaciones más estelares de los últimos años, con Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) como atracción estrella, junto a Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché) y Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

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