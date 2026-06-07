Jasper Philipsen también competirá en el Sprint de Copenhague y en el Campeonato Nacional de Bélgica

Se han anunciado cambios interanuales notables en los programas de carreras de junio de los compañeros de equipo de Alpecin-Premier Tech, Mathieu van der Poel y Jasper Philipsen, para su cuenta regresiva final para el Tour de Francia.

El viernes, el equipo anunció que sus estrellas belga y holandesa participarán en el Tour de Suiza, y Philipsen renunció a su habitual ruta de aproximación previa al Tour de Francia del Tour de Baloise de Bélgica para participar por primera vez en el Tour nacional suizo.

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