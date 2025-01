La ausencia del campeón del mundo abre el campo en Baal

El campo de élite masculino para el X2O Trophy-GP Sven Nys comenzó sin el piloto superestrella Mathieu van der Poel el día de Año Nuevo.

Alpecin-Deceuninck anunció que el campeón del mundo sufría una lesión en las costillas.

“Desafortunadamente, 2025 no comienza como esperábamos. El campeón del mundo no participará hoy en Baal. Mathieu sufre importantes dolores en las costillas, un efecto persistente de su accidente en Loenhout, donde chocó contra un poste”.

Van der Poel chocó contra un poste de madera mientras ejecutaba un giro en las últimas vueltas mientras conseguía la victoria en solitario en el Exact Cross el 27 de diciembre.

“Las molestias han empeorado en los últimos días y, tras consultar con el equipo médico esta mañana, Mathieu tomó la difícil decisión de retirarse de la carrera de hoy”, escribió el equipo.

“Seguiremos de cerca su recuperación para determinar si podrá competir en Koksijde pasado mañana”.

Se suponía que la carrera sería la sexta de las 11 carreras en las que Van der Poel planeaba competir esta temporada.

El director del equipo, Christophe Roodhooft, dijo que la ausencia fue por precaución.

“En Loenhout, Mathieu sufrió un pinchazo en un momento dado, tras lo cual patinó con la rueda delantera”, dijo Roodhooft a los medios belgas. “Como resultado, terminó con el pecho en un poste. Se golpeó la costilla allí. Lo vimos nosotros mismos, pero Mathieu no necesariamente dijo nada al respecto después. Tampoco sufrió relativamente poco en Besançon”.

En el Mundial de Besançon, Francia, Van der Poel ganó por 20 segundos a Toon Aerts, pero después sufrió dolores en la costilla.

“Entonces realmente tuvo problemas”, dijo Roodhooft. “El segundo día es siempre el más difícil con este tipo de incidentes. Y ayer martes el dolor era realmente molesto. Aún no había desaparecido. Por eso hemos decidido que no comparezca en la salida en Baal.

“No habrá controles médicos. Simplemente se lastimó. Es principalmente por precaución porque no está en Baal. Por supuesto, no es agradable para él, pero no podemos hacer nada al respecto”.

