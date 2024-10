“No lo pasé bien”, dice el holandés sobre el Tour 2024, mientras que el título mundial de mountain bike sigue siendo “un gran objetivo”

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ha sugerido que podría saltarse el Tour de Francia en 2025 para volver al ciclismo de montaña.

La estrella holandesa ganó el Tour de Flandes y la París-Roubaix con la camiseta de campeón mundial de carreras en ruta esta temporada, pero soportó un verano aburrido, con una exhibición relativamente anónima en el Tour de Francia.

Eso le ha hecho preguntarse si quiere volver el año que viene, o si sería mejor volver al ciclismo de montaña, que sacrificó este año y donde todavía tiene asuntos pendientes.

“Decir que no estaba contento en el Tour es quizás un poco fuerte, pero no lo pasé bien”, dijo Van der Poel al periódico español. marca durante una aparición en un evento de criterio invernal en Alicante.

“En mi debut en el Tour (en 2021) logré ponerme el maillot amarillo y mis expectativas eran altas. Este año me costó alcanzar mi máximo nivel en el Tour, pero no estuve mal. Sé que estoy mejor en carreras de un día y me estoy centrando en ellas”.

Van der Poel ha ganado una brillante variedad de Clásicas en ruta, incluidos siete Monumentos y un Campeonato Mundial, pero su impacto en la carrera más importante del mundo ha sido limitado. Más allá de su espectacular debut en 2021, cuando ganó una etapa y vistió el maillot amarillo, no ha alcanzado las mismas notas, retirándose a mitad del Giro de Italia en 2022 y luego registrando un puesto más alto en la etapa, 12º. las dos últimas ediciones.

Cuando se le preguntó si regresará al Tour en 2025, dijo: “Todavía no lo sabemos. Depende de cómo vaya la temporada. Creo que tal vez sea un buen momento para intentar volver a subirme a la bicicleta de montaña, si tengo tiempo. Ese sigue siendo un gran objetivo para mí”.

Van der Poel ha sido un habitual en el circuito de mountain bike a lo largo de su polifacética carrera, pero hasta ahora se le ha escapado un título internacional importante. Decidió saltarse los Juegos Olímpicos este año, pero el Campeonato Mundial sigue siendo un gran objetivo en su carrera, sobre todo porque su colección de camisetas arcoíris se ha ampliado en los últimos años. Además de los seis títulos mundiales de ciclocross en su casillero, Van der Poel ganó la corona de la carrera en ruta el año pasado y recientemente agregó una octava camiseta arcoíris en la nueva disciplina de grava. Conseguir el título de ciclismo de montaña el próximo verano lo convertiría en campeón mundial en cuatro disciplinas diferentes.

Van der Poel tiene decisiones que tomar el próximo verano, pero también tiene decisiones que tomar este invierno, y aún no está claro si regresará al circuito de ciclocross, donde la temporada ha comenzado recientemente.

“Todavía no lo sé”, dijo. “Todavía no lo hemos decidido, así que ya veremos”.