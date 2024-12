“Superé límites que no sabía que eran posibles”, dice American después de la primera temporada con Visma-Lease a Bike

2024 fue una temporada revolucionaria para Matteo Jorgenson, ya que el estadounidense de 25 años ganó la París-Niza, Dwars puerta Vlaanderen y desarrolló la consistencia necesaria para soñar en grande con las Grandes Vueltas en los años venideros.

Jorgenson pasó de Movistar a Visma-Lease a Bike para 2024 y sus resultados y rendimiento inmediatamente dieron un salto adelante con el equipo holandés.

“Este año fue un sueño en muchos sentidos”, dijo Jorgenson en una entrevista publicada por Visma-Lease a Bike. “Superé límites que no sabía que eran posibles, gracias a los esfuerzos del equipo y a mi compromiso de ceñirme al plan lo más fielmente posible.

“Este año me di cuenta de que mi cuerpo puede rendir a un alto nivel durante tres semanas. Eso era algo de lo que no estaba seguro en el pasado”.

Jorgenson es conocido por su dedicación y determinación. Buscó un lugar en un equipo de desarrollo europeo cuando era adolescente y luego invirtió gran parte de su salario en Movistar para pagar campamentos de altitud y ganancias marginales personales.

Recibió apoyo adicional en Visma-Lease a Bike y aceptó trabajar en la configuración y posición de su bicicleta con el biomecánico del equipo.

“Fue como si tuviera que olvidar mi memoria muscular o romper ese patrón, y eso marcó una gran diferencia”, dijo.

Fuera de la moto también ha crecido notablemente.

“He llegado a conocerme mejor. Ahora entiendo lo que necesito para tener éxito”.

Jorgenson es piloto de clásicas y corredor de etapas e inmediatamente se incorporó a Visma-Lease a Bike. Ganó la París-Niza después de una carrera tácticamente astuta y una pelea con Remco Evenepeol, luego dio un paso adelante cuando el líder del equipo Wout Van Aert se estrelló a gran velocidad en Dwars Door Vlaanderen.

“Lo más destacado del año fue, sin duda, cruzar la línea de meta en Niza. Pasé por mi apartamento y me di cuenta de que había ganado la París-Niza. Fue una victoria completamente inesperada y una sensación que quizás nunca supere. Solo pensar en ello todavía me hace sentir sonríe en mi cara”, dijo Jorgenson.

El nativo de Idaho confirmó su talento en las carreras por etapas con el segundo lugar en la general en el Critérium du Dauphiné y luego desempeñó un papel de apoyo dedicado a Vingegaard en el Tour de Francia, al tiempo que descubrió su propia consistencia en las Grandes Vueltas y finalizó octavo en la general, la mejor actuación de un estadounidense. en una década.

“En el Plateau de Beille nos dimos cuenta como equipo de que lo habíamos dado todo para intentar ganar el Tour de nuevo, pero no fue suficiente”, aceptó Jorgenson.

La derrota de Vingegaard y Visma-Lease a Bike dolió, pero el Tour fue un viaje de descubrimiento para Jorgenson. El equipo ganó las tres Grandes Vueltas en 2023, pero se vio afectado por caídas, enfermedades y la pérdida de Primož Roglič ante sus rivales Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Es probable que Jorgenson vuelva a desempeñar un papel de apoyo para Vingegaard en julio, pero tiene ambiciones personales futuras en Grandes Vueltas y no tiene miedo de decirlas.

“Algún día espero competir por la clasificación general en una Gran Vuelta”, afirmó.

“Digo esto porque he cambiado un poco mi perspectiva este año. Durante el Tour no tuve ni un solo mal día. Por supuesto, hubo momentos más difíciles, pero nunca me desplomé. Especialmente en la tercera semana, me sentí muy cómodo.

“Entonces, algún día quiero hacerlo. Cuándo llegará ese momento, no lo sé. No tengo prisa. Por ahora, no puedo esperar a comenzar en 2025. Tenemos trabajo que hacer”. “.