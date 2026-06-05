El joven de 26 años no correrá el Tour de Suiza hasta que apoye a Jonas Vingegaard en julio

El corredor de Visma-Lease a Bike, Matteo Jorgenson, está cambiando su preparación para el Tour de Francia, y el estadounidense ya no participará en el Tour de Suiza en junio.

El ciclista estadounidense debutaría en Suiza, que este año se ha reducido a una carrera de cinco días, del 17 al 21 de junio.

En cambio, ha sido anunciado en la lista de salida del Tour Auvergne-Rhône-Alpes (anteriormente Critérium du Dauphiné) a principios de mes, que se celebrará del 7 al 14 de junio.

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Visma-Lease a Bike aún no ha anunciado su línea completa ni ha confirmado ciclismonoticias por qué Jorgenson ha cambiado sus planes.

Jorgenson, que en primavera terminó segundo en Tirreno-Adriatico y octavo en Strade Bianche, apoyará al campeón del Giro de Italia, Jonas Vingegaard, mientras el danés aspira a un tercer título del Tour de Francia en julio.

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No ha competido desde que se cayó en la Amstel Gold Race en abril, una caída que le dejó con una fractura de clavícula y fuera de su principal objetivo de primavera, Lieja-Bastoña-Lieja.

Ahora, su regreso no se producirá en Suiza con un enfrentamiento contra el rival de Vingegaard en el Tour, Tadej Pogačar. En cambio, se dirigirá al sureste de Francia para competir contra un grupo que incluye a Paul Seixas, Juan Ayuso e Isaac del Toro.

Su participación fue confirmada por los organizadores de la carrera el lunes, con Oscar Onley, Kévin Vauquelin y el ex ganador Dani Martínez entre los otros nombres importantes que abordarán la carrera. Wout van Aert también competirá para Visma-Lease a Bike.

En enero, Jorgenson dijo que correr el Tour de Suiza fue una “elección deliberada” por parte de su equipo Visma-Lease a Bike en preparación para el Tour, con una meta como objetivo.

“El Tour es siempre lo más destacado de mi temporada. Haré todo lo que pueda para estar en plena forma y apoyar a Jonas Vingegaard lo mejor posible”, afirmó.

“Antes de eso, comenzaré en el Tour de Suiza. Es una elección deliberada por parte del equipo. Es una oportunidad ideal para competir una vez más como líder en la clasificación general, algo que realmente me motiva”.

Ahora tomará una ruta diferente hacia el Tour, que comienza en Barcelona el 4 de julio. Mientras tanto, Vingegaard no competirá este mes después de su victoria en el Giro. En cambio, se espera que se dirija a la altitud para un campo de entrenamiento previo al Tour antes de luchar contra Pogačar una vez más.