El joven de 26 años no correrá el Tour de Suiza hasta que apoye a Jonas Vingegaard en julio

El corredor de Visma-Lease a Bike, Matteo Jorgenson, está cambiando su preparación para el Tour de Francia, y el estadounidense ya no participará en el Tour de Suiza en junio.

El ciclista estadounidense debutaría en Suiza, que este año se ha reducido a una carrera de cinco días, del 17 al 21 de junio.

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