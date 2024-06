El estadounidense termina a sólo ocho segundos de Primož Roglič en la última carrera de la general

Tan cerca pero tan lejos, pero no me arrepiento de ninguna manera. En el último momento posible, Matteo Jorgenson (Visma-Lease A Bike) estuvo a punto de derribar al líder del Critérium du Dauphine, Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), atacándolo en la última subida de la carrera, el Plateau des Glieres, y con cada vuelta de pedalada, acercándose a la estrella eslovena en general.

En un final impresionante, Jorgenson consiguió el segundo lugar en la etapa detrás de Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), y la diferencia de tiempo resultante con Roglič significó que el valiente ataque de último momento de Jorgenson resultó suficiente para pasar del segundo al primero también.

Finalmente, el último tramo de tiempo entre el esloveno y el estadounidense resultó imposible de eliminar. El estadounidense tuvo que conformarse con permanecer en el segundo puesto, aunque mucho más cerca de lo que nadie esperaba del hasta entonces aparentemente intocable Roglič, ganador de las dos etapas alpinas anteriores.

Está siendo un año de ensueño para Jorgenson, consiguiendo una victoria general en París-Niza y una buena victoria en Dwars puerta Vlaanderen, luego confirmando su talento al estar a un paso de lograr lo que habría constituido un triunfo general enormemente sorprendente en el Dauphiné.

Incluso después de conseguir el miércoles su mejor resultado en la contrarreloj de su historia en una carrera de media distancia, el estadounidense siguió restando importancia a sus posibilidades en la montaña.

En cambio, superó con creces sus propias expectativas en las tres etapas alpinas para convertirse en el primer estadounidense en subir al podio desde que Tejay van Garderen consiguió el segundo lugar en 2019 detrás de Jakob Fuglsang. En el proceso, también ha dejado a todos preguntándose qué podrá lograr ahora en el Tour de Francia que se acerca rápidamente.

“No, no me arrepiento”, dijo a los periodistas tras la última etapa del Dauphiné. “Ha sido una carrera muy difícil y tengo que estar satisfecho con mi actuación esta semana. Realmente fue un buen día y salgo de aquí súper feliz”.

Mientras que Roglič fue abandonado a cinco kilómetros del final en la ultradifícil Glieres, Jorgenson dijo que él también había estado “ya en el límite” en ese momento, pero que había cavado profundamente para dar lo mejor de sí. Como él mismo dijo: “Acabo de encontrar algo más”.

“Tiesj (Benoot, compañero de equipo) me estuvo motivando toda la mañana, diciendo que es posible y que simplemente intenté hacer mi mejor esfuerzo y no hay mucho más que decir. Estuvo cerca.”

Jorgenson dijo que ya en el Col de la Forclaz de Montmin, la primera cota del día de 1ª categoría, estaba claro que iba a ser una etapa muy peleada con la fuga y muchos ataques. de corredores entre los diez primeros de la general.

“Estaba siguiendo algunas cosas y tuve la sensación de que Primož estaba un poco al límite allí. También Tiesj tuvo la misma sensación y después me motivó. También tengo que decir que me desperté esta mañana y sentí que la victoria general todavía era posible”.

“También me he sentido mejor durante toda la semana, en cada etapa, y muchas gracias a mi entrenador Tim Heemskerk por ello. Él realmente sabe lo que está haciendo”.

En cuanto al crujido de los últimos cinco kilómetros de Glieres, (Laurens) “De Plus atacó y puso a todos al límite, me pareció, o al menos a mí”.

“Luego, cuando Carlos (Rodríguez) pasó por encima de eso, Primož no lo siguió y eso me dio una señal de que estaba luchando un poco porque Carlos no estaba tan abajo en la general. Yo también estaba luchando mucho pero lo seguí. No estaba mirando atrás, pero escuché en la radio que estaba distanciado y desde allí solo tenía que asegurarme”.

En retrospectiva, Jorgenson tal vez podría haber desarrollado las cosas de manera un poco diferente. Pero dijo que estaba casi tan preocupado por provocar una fuerte reacción por parte de Derek Gee (Israel-Premier Tech) como interesado en adelantarse a Roglič.

Como señaló, Gee es en gran medida una incógnita, por lo que optó por tomarse las cosas con un poco de calma al principio para no estar seguro de que Gee, tercero en la general, no pudiera adelantarlo repentinamente y tal vez empujarlo hacia abajo en la general. Fue sólo cuando Gee se agrietó un poco que abrió el acelerador para siempre.

“Solo estaba tratando de permanecer dentro de mí mismo, luego, una vez que lo dejaron caer, lo di todo a la línea”, concluyó. “No funcionó hoy, pero tal vez sí lo haga el año que viene”.