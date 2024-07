El estadounidense Wout van Aert, también accidentado, se siente “bien” antes de la etapa 3, dice el equipo

La dirección de Visma-Lease A Bike ha dicho que sus corredores Wout van Aert y Matteo Jorgenson, que sufrieron el mismo accidente en la segunda etapa del Tour de Francia, están prácticamente ilesos de su caída y están listos para seguir compitiendo.

El propio Jorgenson dijo después de la etapa que le sorprendió no haber sufrido daños más graves, dada la velocidad a la que ambos ciclistas bajaron, siendo los daños más graves algunos raspones menores en la carretera. El propio Van Aert sufrió un raspón en el costado derecho, pero nada más grave.

El estadounidense demostró además que no hubo daños importantes al trabajar primero para el líder del equipo Jonas Vingegaard en la última subida del día, la notoriamente difícil San Luca, y luego terminar con el grupo principal de favoritos, 21 segundos atrás.

Jorgenson, que celebrará su 25º cumpleaños el 1 de julio, se encuentra actualmente en el puesto 14 de la clasificación general, detrás del maillot amarillo Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

“Están bien”, dijo el director deportivo Grischa Niermann sobre Van Aert y Jorgenson antes del inicio de la etapa 3, un recorrido de 230,9 kilómetros entre Piacenza y Turín, antes de agregar en tono de broma: “Matteo se dio un lindo regalo de cumpleaños porque golpeó un bache y se cayó”.

En una etapa muy llana que parece que acabará con un sprint masivo, Van Aert “probablemente lo intentará, pero ya veremos durante la etapa. Será un día muy, muy largo sobre el sillín”.

El propio Van Aert confirmó que probablemente participará en el sprint del grupo, y dijo a los periodistas antes de la tercera etapa: “Esa es la intención. Espero sentirme bien sobre la bicicleta. Ha sido un fin de semana difícil y siempre tengo más posibilidades debido al cansancio de los sprinters”.

Cuando se le preguntó después de la segunda etapa sobre la caída, Jorgenson ya había dicho: “Sorprendentemente, me siento bastante bien. Cuando me caí, iba muy rápido, así que esperaba sufrir mucho más. Pero me levanté y, de alguna manera, básicamente perdí piel”.

“Fue un accidente bastante estúpido, lo he visto suceder un millón de veces con otros ciclistas, tenía una mano en el manillar y la otra en una bolsa de comida, estaba cogiendo una botella y los dos ciclistas que iban delante de mí se separaron formando un enorme agujero”.

“Me caí en el hoyo, mi mano izquierda se resbaló del manillar, el resto es historia, es simplemente algo desafortunado que sucedió. Nunca me había sucedido antes, pero ahora me pasó”.

Jorgenson pudo ver cómo su líder de equipo, Vingegaard, posiblemente tuvo el mejor día de todos los favoritos para la clasificación general, sin llevarse la camiseta amarilla como Tadej Pogačar, pero demostrando que es capaz de enfrentarse al esloveno, al menos en las subidas más cortas y empinadas.

“Fue realmente impresionante, Jonas estuvo superimpresionante, estoy muy feliz, estoy orgulloso de él. Fue una de las etapas que peor le fue en el Tour, en comparación con Pogačar, y se defendió muy bien. Hoy fue una gran victoria”.

En general, dijo Jorgenson, el fin de semana inaugural del Tour de Francia 2024 había mostrado una serie de señales positivas para Vingegaard, que volvió a competir después de un largo período de recuperación tras su importante accidente en Itzulia Basque Country.

“(He visto) Nada más que fuerza y ​​confianza, y también la forma en que desciende y se maneja en el grupo, es impresionante de ver”.

“He visto a otros corredores sufrir accidentes como él y les ha llevado años recuperar el mismo nivel de confianza. Parece que Jonas ya ha vuelto, así que estoy orgulloso de él”.