Un italiano sufre una fractura de clavícula, dos fracturas de vértebras del cuello y cortes y daños en los nervios de la cara tras el incidente del martes

Matteo Moschetti está fuera de acción debido a múltiples lesiones luego de ser atropellado por un camión mientras conducía el martes.

El velocista italiano, que corre para Q36.5, fue trasladado en helicóptero al Hospital Niguarda de Milán tras el incidente.

La Gazzetta dello Sport Informó que Moschetti, quien estuvo en acción por última vez en el Campeonato Nacional Italiano en junio, sufrió varias fracturas.

El periódico informó durante la noche que “una evaluación inicial de su condición” había descubierto una fractura de clavícula, dos fracturas en las vértebras del cuello y cortes y daños en los nervios de su cara.

Por el momento no hay más información sobre el incidente ni sobre el estado de salud de Moschetti, aunque La Gazzetta dello Sport informó que no recordaba la colisión. El equipo Q36.5 de Moschetti aún no ha emitido un comunicado.