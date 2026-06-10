El neozelandés 'tomó prestadas las ruedas de carretera de un compañero, las puso en la bicicleta de gravel y le dio un empujón'

La semana pasada, el ciclista de montaña neozelandés Matthew Wilson estaba celebrando una actuación en Unbound Gravel que le aseguró un lugar comodín en la serie Life Time Grand Prix. Sin embargo, no hubo descanso para el piloto de Scott Sports USA después de ocupar el puesto 28 en una edición brutal de la carrera, dado que había decidido fijar un número en los criterios de Tulsa Tough durante el fin de semana.

“Tomé prestadas las ruedas de carretera de un compañero, las puse en la bicicleta de gravel y le di un empujón”, dijo Wilson en la retransmisión en directo de la carrera.

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