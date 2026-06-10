El neozelandés 'tomó prestadas las ruedas de carretera de un compañero, las puso en la bicicleta de gravel y le dio un empujón'

La semana pasada, el ciclista de montaña neozelandés Matthew Wilson estaba celebrando una actuación en Unbound Gravel que le aseguró un lugar comodín en la serie Life Time Grand Prix. Sin embargo, no hubo descanso para el piloto de Scott Sports USA después de ocupar el puesto 28 en una edición brutal de la carrera, dado que había decidido fijar un número en los criterios de Tulsa Tough durante el fin de semana.

“Tomé prestadas las ruedas de carretera de un compañero, las puse en la bicicleta de gravel y le di un empujón”, dijo Wilson en la retransmisión en directo de la carrera.

El piloto de 24 años, a bordo de la Scott Addict Gravel reutilizada, tampoco estaba simplemente rodando para compensar números, logrando una victoria inesperada en un estilo de carrera que difícilmente podría ofrecer un mayor contraste con sus esfuerzos del fin de semana anterior.

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Wilson se unió a la refriega después del criterio del Blue Dome, parte de la serie de la copa American Criterium, abriendo las piernas con el puesto 51 en el Criterium del Distrito de las Artes de Tulsa, pero luego realmente subió la temperatura para el final, el criterio de McElroy River Parks, que incluye la colina Cry Baby.

“Ganar un pro crit de EE. UU. no estaba en la lista de cosas por hacer para 2026, pero aquí estamos”, dijo Wilson en una publicación de Instagram después de un fin de semana de carreras, que incluyó reclamar el primer puesto de Pro Men en la final de Tulsa Tough, el criterio de McElroy Parks.

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Fue agresivo en la búsqueda del descanso, que estuvo lejos de ser un esfuerzo único, pero Wilson fue persistente.

“Como nunca me había considerado realmente un velocista y no era un fanático de la matanza que se puede desarrollar en el grupo, pensé que el mejor lugar para estar era en el frente”, dijo Wilson, quien ciertamente no podría haber tenido ninguna preocupación sobre su capacidad para llegar lejos.

A más de 50 minutos de carrera, cuando faltaban unas diez vueltas para el final, Wilson se separó del frente en un movimiento en el que inicialmente se unió a Riley Wrightsman, pero luego lo hizo solo.

“Me tomó un par de intentos, pero finalmente me encontré solo con cinco vueltas para el final y logré aguantar hasta el final”, dijo Wilson.

Una victoria en el prestigioso criterio estadounidense puede haber sido motivo de celebración para el ciclista, quien confesó que “para ser justo, no he hecho demasiadas carreras de críticos”. Sin embargo, no hubo tiempo para sumergirse en las celebraciones, ya que la bicicleta de gravel volverá a pisar un terreno más familiar.

“Mañana por la mañana me levantaré temprano”, dijo Wilson. “Tengo un viaje de 14 horas hasta Durango, cruzando el país hasta Lost and Found Gravel”.