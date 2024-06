'Me encanta esta situación. Es sólo una carrera”, dice el tres veces ganador de The Traka 360

Mattia De Marchi es una leyenda de La Traka. Ha ganado la prestigiosa carrera de gravel, la distancia de 360 ​​km, tres veces seguidas, y en 2023 la victoria le ayudó a conseguir el título general en la edición inaugural de Gravel Earth Series. Pero Unbound Gravel ha sido un objetivo evasivo, hasta que consiguió el último lugar en un podio de cinco corredores este año en la prueba de resistencia de 200 millas en Estados Unidos.

El italiano tiene un gran motor que utiliza para recorrer terrenos montañosos, largas distancias y caminos rocosos, por lo que Unbound Gravel se adapta a las habilidades del ex ciclista de carretera. Sin embargo, sus dos primeras apariciones terminaron en el puesto 13 y 41.

En su nuevo enfoque de Unbound, De Marchi usó una palabra que cualquier veterano de Flint Hills repite a menudo: “suerte”, y también habló de reducir el estrés y reconocer los márgenes. La suerte es no tener grandes mecánicas. “Tal vez sea el mejor día de tu vida, pero si no tienes suerte, tal vez no”, afirmó. Los márgenes incluyen una ventaja con fuerza mental y confianza en el equipo de carreras.

“Después de unas horas de carrera me dije '¡basta de correr con miedo a que algo salga mal! ¡Empuja y diviértete!' Orgulloso de mi quinto lugar”, publicó De Marchi en Instagram un día después de su quinto lugar en Unbound Gravel 200.

Corrió con Unbound sobre ruedas Fulcrum de profundidad variable inéditas, Sharq, en su cuadro Basso. Se puso la gorra ante esas ruedas, lo que le dio mayor confianza en un día seco en la pradera que terminó con los tiempos más rápidos jamás establecidos en el recorrido de 200 millas, con Lachlan Morton (EF Education-EasyPost) ganando un sprint de dos contra Chad Haga. (PAS Racing) en 9:11:47.

De Marchi lo seguiría en un grupo de tres para lograr el podio del Life Time Unbound, superando a un grupo fuerte que incluía al actual campeón mundial de grava Matej Mohoric, al actual campeón del Unbound Keegan Swenson, Paris-Roubaix y al campeón olímpico Greg van Avermaet y Joris Nieuwenhuis, plata. medallista en el Campeonato Mundial de Ciclocross 2024.

“El sábado son sólo 10 horas de carrera, pero las otras horas de la semana son más importantes. Es sólo una carrera y no quiero poner mucho estrés en mi cuerpo. Me encanta, me encanta esta situación. Es sólo una carrera”, dijo De Marchi. ciclismonoticias.

De Marchi pasó la semana en Emporia, Kansas con el personal de Enough Cycling y dos compañeros de equipo, Morgan Aguirre, nativo de EE. UU. y subcampeón en la carrera por etapas de grava de Santa Val 2024, y el ex profesional de ruta Frank Bettini. Su primera parada en la ciudad fue en WalMart para comprar suministros para su equipo, y después de la competencia todo fue “tal vez pizza, barbacoa, beber un poco de cerveza”.

“La primera regla al venir (a competir) es ir al mercado y comprar mucha pasta. Los días previos a la carrera son como pasta para cada cena o almuerzo. Y tal vez necesites algo de comida chatarra para tu mente”, dijo alegre y seriamente.

En sus reconocimientos del recorrido norte, habiendo llegado sólo cuatro días antes de la carrera, De Marchi dijo que estaba contento de no ver mucho barro, pero sabía que podía esperar lo inesperado en la grava.

“El primer año recuerdo que empezó sin lluvia y las últimas cuatro horas perdí el top 10 porque no uso mis lentes por el barro y mis ojos no vi nada. El año pasado, las últimas tres horas fueron totalmente diferentes, la tormenta y mucha lluvia del día anterior (lo embarraron).

“Normalmente en Italia es bastante rocoso. La grava allí, para mí, es realmente fácil y bastante normal. Me encanta la subida y Unbound no es plano, ¿verdad? Es un desafío para mí y una oportunidad”.

Este año solo apuntó a Unbound para un viaje de una semana a los EE. UU. y no viajó temprano para competir en Gravel Locos, donde tuvo un top 10 en 2023. Este año fue menos estresante y estaba en mejores condiciones mentales. así como físicamente. De regreso a Europa, su programa de verano incluirá el Campeonato Italiano de Gravel el 30 de junio en las colinas de Pavía en Golferenzo.

“El plan es Safari Gravel, la carrera UCI en Kenia antes de Migration Gravel. Y después de eso, tengo el Campeonato de Italia. Y después de eso, Memory Gravel y tal vez The Rift. Después de eso, no lo sé. Realmente me concentro este año en el Campeonato Mundial porque es muy rápido”.

El patrocinador de su equipo organiza Memory Bike Adventure, del 9 al 14 de julio, un viaje sin asistencia de 700 km en bicicleta por el norte de Italia que une lugares emblemáticos de la Primera Guerra Mundial. Dijo que también agregó eso a su calendario.

A sus 33 años, De Marchi ha encontrado su punto ideal en el gravel.

“El sueño de simplemente participar en el Giro de Italia nunca desaparecerá por completo. Pero por ahora, ese sueño está estacionado en el fondo de mi mente”, le había dicho De Marchi al fundador de Enough Cycling, Federico Damiani. “De vez en cuando lo pensaré, pero cambié mi perspectiva”.