Morton, Newsom, Stetina, Stephens y Vakoc estarán ausentes del campo principal el próximo año en una serie de seis carreras en EE. UU.

Las listas principales para el Life Time Grand Prix 2025, solo por invitación, se revelaron hoy, con una amplia selección de nuevos retadores internacionales que hicieron el corte para desbancar al tres veces campeón de la serie masculina Keegan Swenson y a la dos veces ganadora femenina Sofía Gómez Villafañe.

Los cabezas de cartel del lado masculino son el tres veces ganador de The Traka 360 Mattia De Marchi (Italia) y los ex profesionales de ruta WorldTour Lawrence Naesen (Bélgica), Tsgabu Grmay (Etiopía) y Simon Pellaud (Suiza).

Seis ciclistas femeninas debutarán en el Gran Premio el próximo año, y el evento inaugural será una nueva carrera Sea Otter Classic Gravel el 11 de abril en Monterey, California. Entre los corredores internacionales se encuentran la actual campeona australiana de gravel, Courtney Sherwell, y la campeona británica de gravel, Annabel Fisher, así como la ganadora de la etapa Oregon Trail Gravel, Axelle Dubau-Prévot (Francia).

La selección inicial para 2025, entre cientos de solicitantes que representan 23 países, incluye 22 mujeres y 22 hombres que competirán en la serie de carreras todoterreno de seis carreras con un premio de final de temporada de 280 000 dólares compartido entre los 10 mejores de cada una. división. Se agregarán tres mujeres y tres hombres adicionales como atletas comodines luego de los resultados de Unbound Gravel 200 el 31 de mayo de 2025.

El año pasado, 30 mujeres y 30 hombres de élite fueron invitados a participar en la serie, y los 10 mejores de cada categoría compartieron un premio de 300.000 dólares. Todo el top 10 de la clasificación final femenina del año pasado regresa para un año más de carreras todoterreno. Los tres corredores del podio final masculino, Swenson, Matthew Beers y Payson McElveen, regresarán en 2025.

Los ciclistas que no regresarán para otra edición de la serie incluyen a los veteranos Peter Stetina, Lachlan Morton, Petr Vakoc, Lance Haidet y Alex Howes. Esta vez también están ausentes Carter Anderson, Sean Fincham, Andrew L'Esperance, Konny Looser, Tasman Nankervis, Jack Odron, Logan Owen, Jordan Schleck, Nathan Spratt y Kyle Trudeau.

Varios de estos partidos de temporadas pasadas en el Gran Premio, incluido Stetina, no presentaron solicitudes. Stetina dijo que estaba buscando nuevas aventuras específicas de gravel en sus “últimos años” como ciclista y que aún competiría en tres eventos del calendario de la serie.

“El Gran Premio es increíble. Literalmente ha elevado nuevamente al ciclismo norteamericano a la vanguardia de una disciplina, y eso es sorprendente”, dijo el ciclista de 37 años. ciclismonoticiasseñalando que la serie se inclinaba hacia los ciclistas de montaña y que prefería centrarse en la grava.

“Para mí, la serie no tiene sentido. Ha sido un proceso muy divertido ser uno de los nombres en estas primeras generaciones del Gran Premio. Si no tengo la carga de perseguir sólo una serie, entonces la puerta se abre a todos”. “Estas otras carreras de grava notables a las que aún no he asistido o que están surgiendo. Hay muchos eventos interesantes por ahí”.

En el lado femenino, las ausencias de los ciclistas invitados para comenzar la temporada pasada incluyen a la campeona nacional de gravel de EE. UU. Lauren Stephens, Whitney Allison, Ellen Campbell, Anna Hicks, Heather Jackson, Kristen Legan, Sarah Max, Kate McLaughlin, Peta Mullens, Kate McLaughlin, Emily Newsom. , Dani Shrosbree, Caroline Troy, Leah van der Linden y Anna Yamauchi.

“Desafortunadamente, el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI cambió su fecha y ahora entra en conflicto con el evento final del LTGP. Espero estar en muchos de los eventos de Life Time”, dijo Stephens. ciclismonoticiasdiciendo que no presentó una solicitud debido a los conflictos con su calendario esperado.

Stephens ha sido la mejor finalista femenina de EE. UU. en las tres ediciones del Campeonato Mundial de Gravel de la UCI, incluido el sexto puesto en 2023. El campeonato mundial de gravel del próximo año se celebrará en Niza, Francia, del 18 al 19 de octubre. El Life Time Grand Prix concluye ese mismo fin de semana en Bentonville, Arkansas con Big Sugar Gravel, un evento obligatorio para los corredores que compiten en la clasificación general.

Dentro del proceso de solicitud, se preguntó a los atletas si les gustaría ser parte de un grupo de comodines en caso de no ser seleccionados. Estos solicitantes serán considerados para los tres últimos lugares de cada división a finales de mayo, y se tendrán en cuenta sus resultados de Sea Otter Classic Gravel y Unbound Gravel 200. Además, si un atleta dentro de los 44 atletas seleccionados originalmente abandona la serie desde ahora hasta Unbound Gravel, su lugar será ocupado por un atleta comodín.

“La cuarta temporada del Life Time Grand Prix, basada en tres años de impulso, traerá un nivel de competencia completamente nuevo. Estamos emocionados de anunciar la lista de atletas de 2025 con una combinación de talentos nuevos y recurrentes en el campo masculino y femenino”, dijo Kimo Seymour, vicepresidente senior de Life Time Events.

“Continuamos elevando el perfil global de la serie y aumentando el compromiso entre los fanáticos de las carreras de gravel y mountain bike tanto en los EE. UU. como en todo el mundo; como resultado, estamos encantados de compartir que el grupo de corredores de este año es el más internacional hasta ahora. .”

Lista del Gran Premio Life Time 2025

Mujeres de élite

Crystal Anthony (Estados Unidos)

Ellen Campbell (Estados Unidos)

Lauren De Crescenzo (Estados Unidos)

Cecily Decker (Estados Unidos)

Axelle Dubau-Prevot (Francia)

Annabel Fisher (Gran Bretaña)

Sofía Gómez Villafañe (Argentina)

Stella Hobbs (Estados Unidos)

Erin Huck (Estados Unidos)

Sarah Lange (Estados Unidos)

Cécile Lejeune (Estados Unidos)

Deanna Mayles (Estados Unidos)

Paige Onweller (Estados Unidos)

Hannah Otto (Estados Unidos)

Hayley Preen (Sudáfrica)

Jenna Rinehart (Estados Unidos)

Melisa Rollins (Estados Unidos)

Samara Sheppard (Nueva Zelanda)

Courtney Sherwell (Australia)

Alexis Skarda (Estados Unidos)

Haley Smith (Canadá)

Michaela Thompson (Estados Unidos)

Hombres de élite