El australiano mantiene una ventaja de cinco segundos en la general mientras se avecinan las últimas etapas de montaña

El líder de la Vuelta a España, Ben O'Connor, sobrevivió a una etapa difícil y a un peligroso ataque final del líder del EF Education-EasyPost, Richard Carapaz, con su ventaja de cinco segundos intacta en la general, pero el australiano admitió que había sido todo menos un día sencillo en las sierras de Álava.

Carapaz y EF lanzaron un potente ataque sorpresa en el Alto de la Herrera, puerto de 1ª categoría. A falta de casi 40 kilómetros para la meta, en teoría era una gran distancia hasta Maeztu, pero en realidad fue más que suficiente para poner en apuros a O'Connor.

Brevemente distanciado tras el ataque definitivo de Carapaz cerca de la cumbre, después de una frenética persecución de dos kilómetros liderada por su Decathlon AG2R La Mondiale, O'Connor logró recuperar el contacto en el descenso ondulado con el grupo de la clasificación general liderado por EF.

Tras una carrera a toda velocidad hasta la meta, el australiano y sus tres rivales más cercanos siguen empatados en los mismos tiempos en la clasificación general mientras se avecinan las tres etapas finales clave de la Vuelta de este año, con Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a solo cinco segundos de O'Connor, Enric Mas (Movistar) a 1:25 y Carapaz a 1:46.

Mikel Landa (T Rex-QuickStep), que hasta ahora marchaba quinto, perdió mucho tiempo en la etapa 18, pero con cuatro rivales tan cerca de O'Connor, el líder de la Vuelta tendrá muchos rivales pisándole los talones en el ascenso clave del viernes al Moncalvillo.

“Fue una sorpresa que Carapaz atacara. No esperaba que fuera así, pero me alegro de haber salido ileso”, dijo O'Connor a los periodistas.

“Al final hemos podido sacar ventaja (dejar atrás a Landa), pero se ha visto lo rápido que íbamos y no ha sido una etapa fácil en absoluto. Este año en la Vuelta no hay días fáciles”.

Se le preguntó a O'Connor qué pensaba sobre la ascensión a Moncalvillo y qué sabía al respecto. Pero dijo que su objetivo era tratar de relajarse después de lo que claramente había sido un día estresante. Como él mismo dijo, “en lugar de pensar en el mañana, quiero tratar de relajarme un poco porque hoy fue duro”.

Sin embargo, al ser preguntado antes de la etapa 18 sobre cuál era su gran objetivo para el resto de la Vuelta, O'Connor indicó que si terminaba entre los tres primeros el domingo, estaría satisfecho. “Mi principal objetivo es estar en ese podio en Madrid, sea donde sea. Ese es el objetivo”.

Incluso si un rival de alto nivel, Carapaz, optó por atacar en la etapa 18, O'Connor argumentó que su propio margen de maniobra y de pasar al ataque era mucho más limitado.

“Nunca funcionaría. Bora (Red Bull-Bora-Hansgrohe) es demasiado fuerte. Ese es el principal motivo: Bora sería demasiado fuerte, creo. Probablemente otros equipos podrían verse expuestos, pero ellos no”.

La predicción de O'Connor sobre la vulnerabilidad de los demás ciclistas resultó ser totalmente acertada en el caso de Landa el jueves, pero el líder del Decathlon negó que él mismo fuera a notar demasiado los efectos del tenso final de la etapa 18. Más bien, a falta de tres días, por mucho esfuerzo que se haga, simplemente se disolverá en el estado general de fatiga del pelotón, afirmó.

“Hemos competido todos los días y todos estamos cansados”, explicó. “Pero de alguna manera, todavía me las arreglo para lograr algunos números bastante buenos, así que no creo que eso suponga ninguna diferencia ahora”. “¡Y todavía estoy en cabeza! Es bueno tenerlo un día más. No sé si han pasado 13 o 14 días, pero es mucho tiempo. Lo he disfrutado mucho”.