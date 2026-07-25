El líder de la carrera regresa a la icónica subida por primera vez desde 2022 para la doble cartelera de este fin de semana.

Tadej Pogačar se prepara para una atmósfera “loca” el viernes en Alpe d'Huez durante el Tour de Francia.

Las etapas de montaña del Tour de este año culminan con una doble etapa en Alpe d'Huez, y aunque la etapa 20 del sábado es el día de carreras mucho más duro, es la etapa 19 del viernes la que toma la ruta tradicional hasta la estación de esquí a través de las famosas 21 curvas cerradas.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: