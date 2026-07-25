El líder de la carrera regresa a la icónica subida por primera vez desde 2022 para la doble cartelera de este fin de semana.

Tadej Pogačar se prepara para una atmósfera “loca” el viernes en Alpe d'Huez durante el Tour de Francia.

Las etapas de montaña del Tour de este año culminan con una doble etapa en Alpe d'Huez, y aunque la etapa 20 del sábado es el día de carreras mucho más duro, es la etapa 19 del viernes la que toma la ruta tradicional hasta la estación de esquí a través de las famosas 21 curvas cerradas.

Como siempre, los aficionados llevan varios días instalando su campamento en el Alpe, donde el espacio es escaso en una montaña que nunca deja de crear un ambiente estridente el día de la carrera.

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Pogačar subió a Alpe d'Huez una vez en su carrera en 2022, cuando estaba peleando con Jonas Vingegaard detrás de la escapada, y tiene fuertes recuerdos de ese día.

“Será una locura. Estoy un poco feliz de que Urška (Žigart, su compañero) no venga con mi coche como la última vez”, dijo Pogačar en una de sus conferencias de prensa con el maillot amarillo esta semana.

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“En 2022, recuerdo lo sucio que estaba el coche porque toda la gente lo tocaba y sacudía. Me alegro un poco de no tener mi coche personal allí este año.

“Va a ser una locura. Además, este año tenemos las dos etapas juntas, las dos etapas más difíciles con un final en Alpe d'Huez. Espero que sea una locura. En Markstein (en la etapa 14), nunca he visto multitudes como esta, pero tal vez creo que Alpe d'Huez puede ser aún más. Va a ser fantástico. Espero que nada salga mal. Ya veremos. Será un gran final del Tour”.

Después de haber corrido detrás del ganador de la escapada Tom PIdcock en 2022, a Pogačar seguramente le encantaría sumar a su palmarés una victoria en una de las subidas más emblemáticas del Tour.

Cuando se le preguntó cuál era la clasificación de Alpe d'Huez en su opinión sobre las subidas más emblemáticas del Tour, Pogačar lo puso entre paréntesis con otros dos nombres famosos.

“Escaladas icónicas, aparentemente el Alpe d'Huez tiene mucho revuelo. Pero sí, creo que también el Mont Ventoux también es bastante icónico, diría yo. Una de esas dos debe ser la cima del revuelo, ¿no?

“Y el Tourmalet, creo que también. Definitivamente estas tres no son las subidas más difíciles de Francia, pero supongo que la historia las hace icónicas. También este año será icónica porque tenemos dos días juntos en Alpe d'Huez”.