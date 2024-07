La británica se sitúa segunda detrás de Grace Brown en el mayor resultado de su carrera tras una temporada 2024 plagada de lesiones

Cuando Anna Henderson se rompió la clavícula por segunda vez esta temporada el 28 de abril, fue el pensamiento de los Juegos Olímpicos de París 2024 lo que la mantuvo motivada, y la británica retribuyó a todos los que la ayudaron a volver a su forma con una impresionante actuación que le valió la medalla de plata en la contrarreloj del sábado.

Fue en la Vuelta España Femenina donde Henderson se cayó en los 3 km finales de la etapa 1 y se rompió nuevamente la clavícula, después de sufrir la misma lesión el 15 de febrero en su primer día de carrera del año en Valenciana.

Pero después de perderse gran parte de los Clásicos de primavera en los que había tenido un buen desempeño en el pasado, Henderson ha transformado esa miseria en el mejor resultado de su carrera.

“Estuve prácticamente en mi bicicleta unos tres días después de la cirugía, de nuevo bajo techo”, dijo Henderson al llegar a la meta en París.

“La segunda vez me dolió mucho mentalmente y me costó mucho recuperar la motivación. Pero siempre tuve a París en la mente y eso me ayudó a seguir adelante”.

Mientras que la lluvia constante y las carreteras mojadas y resbaladizas hicieron mella en Chloé Dygert (EE. UU.) y Lotte Kopecky (Bélgica), que se estrellaron en la parte del recorrido alrededor del parque Bois de Vincennes, Henderson mantuvo su carrera limpia en el recorrido de 32,4 km, superando los controles de tiempo y perdiendo solo ante la dominante Grace Brown (Australia).

“No me di cuenta de lo resbaladiza que estaba la pista hasta que estuve en la pista. Y pensé: 'Puedo perder todos los Juegos Olímpicos en una sola curva'. Ganas todo el tiempo en la recta, así que realmente tomé el control”, dijo Henderson. “Y mi entrenador hizo un gran trabajo para mantenerme tranquila durante todo el recorrido y seguir presionando hasta el final”.

Para Henderson, fue un sueño saltar al segundo puesto del podio después de que se le cruzara por la cabeza la idea de no debutar en los Juegos Olímpicos cuando sufrió su segunda fractura de clavícula. Sin embargo, después de volver a competir en junio y tener un buen desempeño en su tierra natal, Henderson confiaba tranquilamente en que podría luchar por una medalla. Tal vez no una de plata.

“Fue un momento muy bajo de mi temporada, pero me recuperé rápidamente y pude ganar en los nacionales y hacer una muy buena carrera en el Tour de Gran Bretaña”, dijo Henderson. “Tuve una muy buena carrera en este evento con un campamento de altura y todo lo demás, así que estoy muy contento con mi forma y mi carrera de hoy.

“Tenía medio ojo y un sueño en el podio (pero) no pensé que llegaría tan lejos en el podio”.

Henderson destacó su gratitud a todos los que la rodearon durante las entrevistas posteriores a la carrera, especialmente a sus padres, Janet y John, y a su novio Olly Moors, quienes estuvieron presentes en París para presenciar su notable éxito después de una temporada difícil.

“Estoy muy agradecido con todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí y a superar esta etapa”, dijo Henderson. “Sé que tuve que acelerar el ritmo, pero hay un grupo enorme de personas que me han ayudado a llegar hasta aquí y estoy muy orgulloso de estar aquí”.