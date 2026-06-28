Se rumorea que el ganador de La Vuelta Femenina 2026 cambiará del UAE Team ADQ a Movistar en 2027

La principal favorita de los Nacionales Españoles, Paula Blasi, no participará en la carrera de ruta del sábado debido a las lesiones sufridas en un accidente de entrenamiento a principios de esta semana.

Blasi ha disfrutado de una serie de grandes éxitos este año, con victorias en La Vuelta Feménina, Amstel Gold y, más recientemente, la Volta a Catalunya, que impulsaron a la joven de 23 años al segundo lugar en el ranking mundial UCI detrás de Demi Vollering (FDJ United-SUEZ).

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Wielerflits ha afirmado que el nuevo contrato aún por confirmar permitiría a Blasi ganar algo menos de un millón de euros al año.