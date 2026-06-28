Se rumorea que el ganador de La Vuelta Femenina 2026 cambiará del UAE Team ADQ a Movistar en 2027

La principal favorita de los Nacionales Españoles, Paula Blasi, no participará en la carrera de ruta del sábado debido a las lesiones sufridas en un accidente de entrenamiento a principios de esta semana.

Blasi ha disfrutado de una serie de grandes éxitos este año, con victorias en La Vuelta Feménina, Amstel Gold y, más recientemente, la Volta a Catalunya, que impulsaron a la joven de 23 años al segundo lugar en el ranking mundial UCI detrás de Demi Vollering (FDJ United-SUEZ).

Sin embargo, el colíder del UAE Team ADQ sufrió una grave caída mientras entrenaba en la ruta TT en Sabiñanigo, noreste de España, el jueves. Más tarde ella le dijo COMO había caído en un sector de grava y que el impacto había sido tan fuerte que le había impedido respirar bien durante varios segundos.

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Blasi pasó más de seis horas en varios centros médicos, incluido un hospital, recibiendo puntos y con fuertes dolores en las costillas debido al impacto que la radio de su carrera había impactado en su cuerpo. Eso no le impidió participar en la contrarreloj, quedando cuarta.

Más controles la han llevado a optar por retirarse de la carrera nacional en ruta, y pronto comenzará a entrenar en altitud en Andorra para su debut en el Tour de Francia, que comienza el 1 de agosto. Sin embargo, primero vendrá la recuperación de su fuerte caída.

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“Debido al accidente que tuve en los reconocimientos del miércoles, el dolor en mis costillas ha aumentado tanto que apenas puedo moverme”, escribió el viernes en las redes sociales. “Junto con el equipo, hemos decidido que lo mejor es intentar descansar, hacernos un chequeo médico completo y recuperarnos”.

“Mucha suerte mañana a todas las corredoras, en especial a mis compañeras (cinco veces campeona Nacional) Mavi García y Celia Torres.”

Blasi también ha sido noticia este fin de semana por un posible traspaso para 2027, con Wielerflits citando múltiples fuentes que les dijeron que Blasi utilizará una cláusula de exclusión voluntaria con los Emiratos Árabes Unidos para cambiar al equipo español WorldTour Movistar.

Wielerflits ha afirmado que el nuevo contrato aún por confirmar permitiría a Blasi ganar algo menos de un millón de euros al año.