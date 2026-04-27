“He sido cuarto aquí varias veces y estoy feliz de haber podido evitarlo otra vez”, dice el campeón polaco.

Mientras Kasia Niewiadoma-Phinney centra su atención en la temporada de carreras por etapas en La Vuelta Femenina en mayo, reflexiona sobre la conclusión de su campaña de las Clásicas de Primavera, donde terminó en el podio detrás de la ganadora en solitario Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) y el subcampeón Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) en Liège-Bastogne-Liège Femmes el domingo.

“Estoy feliz por eso. Creo que, como equipo, hicimos una mejor carrera y nos mantuvimos juntos, y estaba feliz de poder lograr un podio. Demi estuvo increíblemente fuerte hoy”, dijo Niewiadona-Phinney después de correr en un pequeño grupo perseguidor contra Pieterse y Anna van der Breggen (SD Worx-Protime).

La campeona polaca era una de las favoritas antes de la carrera después de terminar segunda en Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche y Amstel Gold Race, y cuarta en Flèche Wallonne, pero no pudo aguantar el abrasador ataque en solitario de Vollering sobre la Côte de la Redoute cuando quedaban 35 km en los 156 km Monument femeninos de élite.

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“Por supuesto, siempre te sientes un poco molesta por no poder seguir, pero al mismo tiempo siento que me da una motivación adicional para trabajar más duro y eventualmente poder cerrar la brecha. Definitivamente estoy satisfecha con el resultado”, dijo.

Inicialmente entró en un grupo de persecución con Pieterse y sus compañeras de equipo Lidl-Trek, Isabella Holmgren y Niamh Fisher-Black.

“Una vez que entras en una zona roja y luego tienes que perseguir o acelerar a fondo, no pasa mucho; simplemente sabes que tienes que hacer tu mejor esfuerzo”, dijo Niewiadoma-Phinney.

“Traté de cerrar la brecha en la sección cuesta arriba o acercarme, pero, por supuesto, Demi es una corredora de clase mundial y no fue fácil. Fue agradable que todos estuviéramos comprometidos y todos quisieran contribuir a la persecución”.





Los dos ciclistas de Lidl-Trek finalmente se distanciaron y luego fueron reemplazados por Van der Breggen, quien se había cruzado con un grupo perseguidor que incluía a la campeona mundial Magdeleine Vallières, Axelle Dubau-Prévot (ambas EF Education-Oatly), Paula Blasi (UAE Team ADQ), Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), Lore De Schepper (AG Insurance-Soudal) y Las compañeras de equipo de Vollering, Elise Chabbey y Juliette Berthet.

“Me sorprendió ver a Anna van der Breggen remontando desde atrás, y al final perdimos a Isabella (Holmgren) y ganamos a Anna. Me sentía menos seguro con Anna en la mezcla porque, por supuesto, ella también es una velocista fuerte”, dijo Niewiadoma-Phinney sobre la final en la que Van der Breggen lideró al trío en la recta final, solo para ser superado por ambos en la línea.

“Creo que al final de una carrera tan dura, nunca se sabe quién tendrá piernas. Estaba feliz de poder subir al podio porque he sido cuarto aquí varias veces, y estoy feliz de haber podido evitarlo otra vez”.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja