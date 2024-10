El joven belga cierra con altibajos la temporada en el Gree-Tour de Guangxi tras lograr un agotador top ten en Como

Después de luchar para comer durante las seis horas de carrera en Il Lombardia, Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), de 23 años, sobrevivió a calambres para ocupar el séptimo lugar en apenas su segunda aparición en el Monument.

El belga estaba completamente exhausto en la línea de meta en Como, y optó por tumbarse en la pista mientras intentaba recuperarse después de un día a tope de combustible sobre el sillín.

Al final, estaba encantado de haberlo logrado y no capituló por completo en los últimos 48 km después de que el ganador de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), atacara en solitario y dejara al resto del campo a su paso.

“Estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de haber terminado. Lo dije antes, hoy no tuve las mejores piernas”, dijo Van Eetvelt a los periodistas al final.

“Me sorprendió mucho y tenía mucho miedo en la última subida. Me acalambraban mucho las piernas y estoy feliz de haberlo logrado”.

Van Eetvelt corría por primera vez desde que abandonó la Vuelta a España por problemas respiratorios y estaba bien en la lucha por el podio junto a Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) y Enric Mas (Movistar) tras cruzar en solitario en la Colma di Sormano.

Sin embargo, en ese momento, los efectos de no poder comer se hicieron sentir y Van Eetvelt comenzó a luchar y apenas pudo ofrecer ayuda a su compatriota y a Mas en su persecución de Pogačar, antes de que Evenepoel finalmente partiera solo para tomar segundo.

“Al principio de la carrera ya sentí que tal vez no era mi mejor día. Tenía un poco de náuseas y tenía problemas para comer, así que no podía comer mucho”, reveló el belga.

“Después de tres o cuatro horas todavía está bien, pero después de cinco o seis realmente lo sientes y estaba pensando que tal vez tendría que seguir mi propio ritmo en la subida y luego ver”.

“Pero cuando Tadej se fue, intenté seguir a Remco sólo por mí y por la gente de casa porque es la última carrera de la temporada, así que también quería mostrar algo”.

Después de reflexionar, hubo cierto arrepentimiento en los comentarios de Van Eetvelt por haber intentado seguir a Evenepoel durante tanto tiempo y no simplemente seguir su propio ritmo. Esto le llevó a quedar séptimo en la final, tras ser atrapado por Pavel Sivakov (UAE Team Emirates), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Ion Izagirre (Cofidis) en el descenso a Como y perder el sprint reducido.

“En la Colma di Sormano me sorprendió poder seguir a Remco durante tanto tiempo. En retrospectiva, tal vez no hubiera sido la mejor idea intentarlo, porque no tuve mi mejor día”, dijo Van Eetvelt a la emisora ​​local. esporza.

“Me hubiera gustado correr con Remco, pero estaba luchando contra los calambres y realmente me sorprendió estar allí. Estaba realmente al límite. ¿Pensé en el podio? En cierto momento, sí, pero también Sentí mis piernas.”

Ha sido una gran temporada de altibajos para Van Eetvelt, que tras conseguir la victoria absoluta en el UAE Tour y el 11º puesto en Strade Bianche estuvo de baja durante más de tres meses tras ser operado de la rodilla y ser atropellado por un coche en un entrenamiento. Luego se recuperó por completo y acabó tercero en San Sebastián antes de impresionar en la Vuelta antes de sufrir los problemas respiratorios como se mencionó.

Con este séptimo en Lombardía, Van Eetvelt ha cerrado la temporada europea en lo más alto, y su año aún no ha terminado, ya que ahora viaja a China para la última carrera WorldTour de la temporada: el Gree-Tour de Guangxi.

“Muchos altibajos, pero estoy feliz ahora de poder tener un punto positivo para terminar la temporada”, dijo. “No había corrido en un mes antes de Lombardía. Así que todavía estoy razonablemente fresco a final de año.