El director del equipo comenta la marcha del francés a Tudor

Patrick Lefevere ha calificado la marcha de Julian Alaphilippe del Soudal-QuickStep como “el fin de una era” tanto para el equipo como para el ciclista. El lunes se confirmó que Alaphilippe correrá para Tudor Pro Cycling la próxima temporada tras firmar un contrato de tres años con el equipo suizo.

Alaphilippe ha pasado la totalidad de su carrera profesional hasta la fecha con QuickStep, habiendo competido previamente para su equipo filial, pero su salida del equipo parecía probable este verano después de haber soportado el peso de algunas críticas vigorosas y muy públicas de Lefevere en las últimas temporadas.

Lefevere le ofreció un nuevo contrato a Alaphilippe, aunque con condiciones más bajas, y no fue una sorpresa que el francés optara por empezar de nuevo. Finalmente, eligió a Tudor en lugar de una oferta competitiva de TotalEnergies.

"Julian tuvo dos años muy flojos, 2022 y 2023, y no quería pagar más ese dinero. No era un tipo que compitiera por un salario mínimo", dijo Lefevere. "Se puede hablar del fin de una era. Tanto para él como para nosotros".

Alaphilippe pasó 11 años en QuickStep, donde lo más destacado incluyó dos títulos mundiales, victorias en Milán-San Remo, Strade Bianche y La Flèche Wallonne, y un vertiginoso período de dos semanas con la camiseta amarilla en el Tour de Francia 2019.

En los últimos años, los planes de QuickStep se han basado cada vez más en las aspiraciones de Remco Evenepoel en las Grandes Vueltas. Alaphilippe tuvo dificultades para recuperar su forma en unas temporadas plagadas de lesiones y enfermedades, aunque este año ha disfrutado de una especie de resurgimiento, con su brillante victoria de etapa en el Giro de Italia en Fano, que marcó un punto de inflexión.

“Tenemos una larga historia juntos. El pequeño llegó a nosotros muy joven”, dijo Lefevere. “Tuvimos mucho trabajo, pero también nos divertimos mucho juntos. Todavía duele verlo partir. No era solo un jinete, Julián es como un hijo de la familia al que estás renunciando”.

Lefevere emitió algunas críticas públicas sorprendentes sobre Alaphilippe en la última parte de su tiempo en QuickStep, más notablemente en una entrevista con Humo A principios de este año, sugirió que la culpa del bajo rendimiento del ciclista recaía en su estilo de vida y en su relación con su pareja, la directora del Tour de France Femmes, Marion Rousse.

“Debo admitir que a veces he sido un poco travieso y que he hecho algunas declaraciones estúpidas”, dijo Lefevere. “Pero también se han malinterpretado algunas cosas. Como en el caso de Marion: solo quise decir que es bueno que ella lo mantenga atado porque eso es lo que se necesita con Julian.

'Como en cualquier relación, hemos tenido nuestros altibajos, pero me alegro de que hayamos tenido otra buena conversación. Hace unas semanas, él visitó Wevelgem y pudimos hablar uno a uno. Nos vamos con una sensación positiva. Yo sin duda la tengo, y creo que él también. Creo que su corazón sigue con nosotros.

“Julian es un chico muy bueno. He sido duro con él, pero también puedo decir que he hecho mucho por él, también en privado, cuando murió su padre, etc. Por eso me alegro de que nuestra relación siga siendo cordial”.