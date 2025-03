Dos contendientes fuertes para Canyon-Sram Zondacrypto para Gravel-Heavy WorldTour Classic

Kasia Niewiadoma-Phinney todavía recuerda el día en que se enamoró de los empinados caminos de grava blanca de Strade Bianche. Sucedió en 2014 cuando vino a Siena para competir con Granfondo L'eroica, con su equipo anterior Rabobank.

“Nos divertimos mucho (carreras de L'eroica), fue extremadamente difícil pero hermoso, y disfrutamos todo el día”, dijo Niewiaoma en un lanzamiento del equipo.

Ese mismo día, los organizadores anunciaron las mujeres Strade Bianche para 2015.

“Recuerdo estar sentado en el anuncio cuando mostraban el curso. Al instante me enamoré porque me encantan los caminos de grava empinados, la belleza y cómo la carrera siempre será difícil, ya sea que la ganes o no, siempre hay una sensación masiva de satisfacción que llega al final “, dijo.

“Creo que esos recuerdos de cuando era súper joven y soñaba con ganar la carrera de alguna manera se han quedado de alguna manera conmigo durante todos estos años. La motivación siempre está ahí porque cada vez que pierdo, lo quiero aún más por alguna razón”.

Esa motivación aún anima al ciclista Canyon-Sram Zondacrypto que reclamó nueve top 10 de los 10 en diez aperturas, incluidos tres puntos de segundo lugar y un tercer lugar.

Para la 11ª edición de la carrera, la ruta de 136 km de terreno ondulado en las pintorescas pero implacables colinas de la Toscana, presenta 13 secciones de grava que suman 10 km más de carreteras más sin pavimentar, ahora hasta 50.3 km en comparación con los parcours del año pasado.

Después de abrir su temporada en Setmana Ciclista Valenciana, y competir con el Omloop Het Nieuwsblad de un día, Niewiadoma-Phinney se dirigió al área para reconocer la primera parte de la carrera.

Allí se centró en unos 90 km de la ruta, incluido el nuevo sector de grava, Serravelle. Los corredores no tendrán mucho tiempo para descansar después del nuevo sector cuesta arriba de 9.3 km, ya que el sexto sector, Grania, comienza menos de dos kilómetros después.

Aunque Serravelle viene lejos del final, sentado a 78 km de Siena, Niewiadoma-Phinney cree que este cambio “definitivamente” tendrá un impacto.

“Hay muy poca recuperación entre el nuevo sector y el siguiente”, dijo. “Todos querrán quedarse en la parte delantera y, por supuesto, eso es imposible: habrá un gran efecto de la lavadora, y definitivamente necesitará un poco de suerte para no perforar o estrellarse”.

“Algunas secciones de grava también se ven bastante flojas y 'extrañas' frescas. Creo que la carrera será más difícil, pero la sección de grava adicional de alguna manera lo hará más fácil antes de la siguiente sección de grava de 9 km, que normalmente es la apertura de la carrera. Debido a que ya no entraremos desde una gran carretera, sino desde pequeñas carreteras de grava, creo que es mejor para nosotros como equipo “.

Con Cecilie Uttrup Ludwig, el Canyon-Sram Zondacrypto entra en la carrera con dos contendientes para la victoria. El ex FDJ-Suez estuvo en el podio en su última participación en 2023 y tiene siete top 10 en siete apariciones. Después de tres semanas de entrenamiento después de su debut en la temporada en Setmana Ciclista Valenciana con su nuevo equipo.

“Valencia fue una gran experiencia. Me sentí bien allí y fue fantástico obtener esa primera carrera de la temporada en mi haber, especialmente con un nuevo equipo. El ambiente era genial, y la energía de las chicas lo hizo aún mejor ”, dijo Uttrup Ludwig.

El danés tuvo que omitir el Strade Bianche del año pasado después de mantener una fractura del sacro en un accidente en Omloop Het Nieuwsblad.

“Perder a Strade el año pasado fue difícil, así que estoy más que emocionado de volver a correr esta vez. Tenemos una alineación tan fuerte y no puedo esperar a que pongamos nuestra marca en la carrera. Realmente estoy deseando que llegue “.

Unirse a Niewiadoma-Phinney y Uttrup Ludwig al comienzo de Siena para Strade Bianche estarán Antonia Niedermaier, Agnieszka Skalniak-Sójka, Soraya Paladin y Alice Towers.