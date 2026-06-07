Es más aerodinámico que antes, pero sigue siendo un todoterreno.

El Critérium du Dauphiné, o Tour Auvergne Rhône Alps para darle su nuevo nombre, es el lugar tradicional para observar las últimas novedades tecnológicas en uso antes del Tour de Francia. Los rumores de Specialized han estado funcionando a toda marcha en las últimas semanas, con el lanzamiento del nuevo Crux hace apenas unas semanas para mantener contentos a la pandilla de gravel. Ahora, sin embargo, la atención se centrará en la carretera y en lo que definitivamente parece ser una nueva Tarmac SL9, como se vio en el Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Los mecánicos del equipo escondieron la bicicleta cuando vieron mi cámara, pero gracias a una actitud emprendedora, un traje oscuro y una infancia jugando al escondite pude colarme entre la maleza detrás del estacionamiento del hotel del equipo y obtener algunas fotos espía para confirmar que era la nueva máquina, antes de escapar e intentar tomar algunas fotografías más cercanas con cierto éxito.

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Tarmac especializado SL9


Tarmac especializado SL9


Tarmac especializado SL9


Tarmac especializado SL9


Tarmac especializado SL9


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