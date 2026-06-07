Es más aerodinámico que antes, pero sigue siendo un todoterreno.

El Critérium du Dauphiné, o Tour Auvergne Rhône Alps para darle su nuevo nombre, es el lugar tradicional para observar las últimas novedades tecnológicas en uso antes del Tour de Francia. Los rumores de Specialized han estado funcionando a toda marcha en las últimas semanas, con el lanzamiento del nuevo Crux hace apenas unas semanas para mantener contentos a la pandilla de gravel. Ahora, sin embargo, la atención se centrará en la carretera y en lo que definitivamente parece ser una nueva Tarmac SL9, como se vio en el Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Los mecánicos del equipo escondieron la bicicleta cuando vieron mi cámara, pero gracias a una actitud emprendedora, un traje oscuro y una infancia jugando al escondite pude colarme entre la maleza detrás del estacionamiento del hotel del equipo y obtener algunas fotos espía para confirmar que era la nueva máquina, antes de escapar e intentar tomar algunas fotografías más cercanas con cierto éxito.

Abundan las imágenes filtradas en línea, incluido un breve anuncio sobre el techo la semana pasada después de que se compartiera una imagen en línea, pero en persona podemos ver con seguridad cuál es la dirección de viaje de la máquina insignia de Specialized.

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Claramente sigue siendo un producto todoterreno, en lugar de lanzarse al por mayor al mercado aeronáutico, aunque hay algunas nuevas concesiones claras para engañar al viento. Dado que la Tarmac SL8 fue particularmente rápida para ser una todoterreno en nuestras pruebas en el túnel de viento, sospechamos que esto hará que la SL9 sea una máquina muy rápida.

















La atención se centra inmediatamente en el nuevo tubo del sillín, ahora relleno hasta los tirantes abatidos para proporcionar una protección para la rueda trasera. Esto ahora es muy habitual en todas las bicicletas aerodinámicas como la Canyon Aeroad, pero tiene el efecto de hacer que la silueta sea un poco más musculosa.

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Los tirantes del asiento me parecen un poco más gruesos, y tal vez los tirantes de la cadena también, pero en el mejor de los casos es marginal. Quizás hubo demandas de rigidez por parte de los ciclistas profesionales si este fuera el caso, aunque nuestras pruebas de rigidez revelaron que la SL8 es una bicicleta relativamente rígida a pesar de estar fabricada con tubos relativamente tontos.

La tija del sillín se ve esencialmente igual que la del modelo actual, por lo que es probable que los dos sean compatibles. También parece tener el manillar Roval Rapide estándar, como en la generación actual, colocado sobre la nariz del Speed ​​Sniffer.

Hablando del sniffer de velocidad, esto todavía permanece (de hecho, el triángulo principal tiene una forma extremadamente similar al modelo anterior), pero las patas de la horquilla parecen haber sido profundizadas, pero hacia adelante, de modo que el borde delantero de la corona de la horquilla está alineado con la protuberancia del tubo de dirección. Tiene el efecto de aumentar el ángulo del tubo de dirección, al igual que las horquillas extremas del Factor ONE, aunque se sospecha que la geometría, si se cambia, solo presentará ajustes menores. Las horquillas también parecen tener una disposición más amplia, de acuerdo con las tendencias modernas.

Más allá de eso, todo sigue igual, por lo que podemos ver en una bicicleta profesional en lugar de en un modelo de taller. No hay botellas aerodinámicas que tan a menudo se especifican para mejorar los resultados en el túnel de viento, y no hay grandes bandazos hacia lo súper ligero o lo súper aerodinámico. No tenemos pesos oficiales con los que trabajar, pero con el carbono adicional es muy posible que sea un poco más pesado que la versión anterior, aunque probablemente también sea posible hacerlo por debajo del límite de peso de la UCI en tallas más pequeñas, algo de lo que todos los ciclistas ahora serán muy conscientes tras la reciente descalificación de Lorena Wiebes.

Una vez que comience la carrera, será más fácil obtener mejores fotografías que no impliquen esconderse en un arbusto: la mecánica en realidad No quería que viéramos esto, así que estad atentos para ver más imágenes a su debido tiempo.



