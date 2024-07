El corredor de Jayco-AIUIa ataca en el Col du Noyer pero Richard Carapaz lo supera

A solo unos metros de donde EF Education-Easy Post estaba celebrando su victoria de etapa en la cima del Tour de Francia con Richard Carapaz el miércoles, el segundo clasificado, Simon Yates (Jayco-AIUIa), detuvo su bicicleta con cansancio frente a un pequeño grupo de periodistas en la línea de meta en Superdévoluy.

El único tema de discusión fue, obviamente, su derrota ante Carapaz apenas unos minutos antes, cuando Yates cruzó la línea de meta con 37 segundos de desventaja sobre la estrella ecuatoriana. Era difícil imaginar que tuviera muchas ganas de hablar después de una derrota tan relativamente ajustada.

Como es su costumbre, a la hora de analizar lo que le salió mal en el Col du Noyer, la subida decisiva de la etapa, el ciclista de 31 años no se anduvo con rodeos en sus explicaciones.

Justo antes del Col du Noyer, Yates había lanzado un veloz ataque desde un grupo perseguidor de unos 40 ciclistas, abriéndose paso a través de una escapada de cabeza en solitario, pero fue superado por otro contraatacante, Carapaz. Cuando su mejor oportunidad de ganar una etapa en el Tour de Francia de este año se esfumó cuando Carapaz desapareció delante de él a 1,7 km de la cima del Noyer, Yates no pudo haber sido más directo cuando se le preguntó qué había sucedido, y dijo simplemente: “Al final me estaba quedando sin piernas”.

En retrospectiva, dijo Yates, todo había empezado a ir por el camino equivocado antes del Noyer, gracias a la tensa carrera que se desarrolló desde el inicio de la etapa 17, con ataques y contraataques durante todo el largo y ondulado ascenso hasta el pie de los tres ascensos alpinos que decidieron el resultado del día.

Respecto a lo que podría haber hecho diferente en la etapa, respondió: “No gastar tanta energía en la salida”.

“Al principio daba muchos saltos, como todo el mundo, pero no era una etapa fácil, con viento cruzado al principio y muchos saltos, carreteras llanas… no me resultó fácil estar ahí. Lo hice lo mejor que pude, pero al final me faltaban las piernas.

“Chapeau a Richie, hizo un gran viaje, así que eso fue todo lo que pude hacer”.

En lugar de la última subida de 4 km a Superdévoluy, el mucho más duro Col du Noyer fue el lugar donde Yates ganó y perdió la etapa. Pero aunque jugó bien la estrategia en ese punto, cruzando el grupo perseguidor, sus niveles de energía ya estaban peligrosamente bajos, dijo.

“Seguí a Romain Bardet (Team dsm-firmenich-PostNL) en la parte inferior. No sabía si iba a lanzar a alguien más o si haría algo él mismo. Pero vi que tenía un hueco y decidí ir a toda velocidad, y una vez que lo conseguí, preferí estar solo.

“Así que traté de mantener alejados a (los perseguidores) Richie y Stevie Williams (Israel-Premier Tech) y tal vez pagué un poco por eso al final. Pero realmente no quería que me atraparan porque ya vieron el resultado final”, concluyó.

El año pasado, Simon Yates quedó segundo dos veces en el Tour y acabó cuarto en la general: en Bilbao, en la primera etapa, detrás de su hermano Adam Yates, y de nuevo en la difícil etapa alpina del exigente Col de Loze. Doce meses después, las ambiciones de Simon Yates de ganar la general se desvanecieron por completo en la ascensión al Galibier en la cuarta etapa.

Esta vez, el Col du Noyer representó la mejor oportunidad de Yates hasta el momento de sumar una tercera victoria de etapa a las dos que obtuvo en los Pirineos en el Tour de 2019. Pero el hombre de Bury, en el norte de Inglaterra, no era demasiado optimista sobre sus posibilidades en lo que quedaba del Tour de 2024.

“No sé qué quieren hacer los chicos de la general en las próximas etapas de montaña, si hay una oportunidad lo intentaré”, prometió. “Pero las piernas no me están dando lo que necesito en este momento”.

