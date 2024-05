El campeón ecuatoriano continúa su notable forma con un ataque brillante en Nápoles

Jhonatan Narváez se quedó a dos pedaladas de la victoria en Nápoles en la novena etapa del Giro de Italia, pero se le negó la victoria en la última etapa cuando el ganador de la etapa Olav Kooij y los velocistas lo pasaron casi por debajo del Llegó pancarta en Via Caracciolo. El Giro puede imponer todo tipo de agonías a sus participantes, pero pocas son tan viscerales como un casi accidente como este.

Aun así, Narváez llevó a la ligera su decepción mientras calentaba a la sombra fuera del autobús del Ineos Grenadiers, no porque su apetito por este Giro ya se hubiera saciado con la victoria en el día inaugural en Turín, sino simplemente porque había aceptado las probabilidades antes de apostar. la apuesta.

Cuando el campeón ecuatoriano salió disparado del grupo En la empinada subida final del día, a 7 km de la meta en el paseo marítimo napolitano, habría sabido que la agonía era un resultado tan probable como el éxtasis, pero despotricar contra un enemigo imposible es a menudo de lo que se trata este juego. La jornada se prestaba para un sprint de grupo reducido, pero el estado de forma de Narváez y el accidentado encuentro en Nápoles le animaron a intentarlo igualmente.

“Fue una oportunidad, fue una etapa especial con las curvas y las patadas en el final”, dijo Narváez. ciclismonoticias mientras pedaleaba suavemente en su entrenador turbo. “Si no lo intentas, no sabes lo que pasará. Por eso el ciclismo es hermoso. En la final pasó eso y no pudimos llevarnos la victoria”.

Narváez negó con la cabeza cuando se le preguntó si su temprana victoria y su día rosa en su Giro, nada menos que por delante de Tadej Pogačar, habían atenuado de alguna manera su consternación por haber sido rechazado en la última final aquí. No importa, todo eso era parte de la apuesta que había hecho.

“Aún así es una decepción porque estuve muy cerca”, dijo Narváez. “Pero eso es el ciclismo. Y bueno, en todos los deportes pasa esto. El deporte te enseña a ser luchador cada día, y más en un Grand Tour”.

El principal objetivo de Ineos en este Giro siguen siendo las ambiciones generales de Geraint Thomas, a pesar de su déficit de 2:58 ante Pogačar. La libertad de movimiento de Narváez en el final en Nápoles dependía de que Thomas fuera conducido con seguridad a través de las partes más sinuosas del escenario. El galés se cayó a falta de 58 km y luego expresó su preocupación por el estado de las carreteras en el rodaje, pero Narváez recibió luz verde para probar suerte cuando Nápoles se acercaba.

“Se planeó un poquito”, dijo Narváez. “El equipo me dio un poco de libertad hoy, pero primero teníamos que asegurarnos de que nuestro líder estuviera a salvo y luego podríamos jugar nuestras cartas”.

La aceleración de Narváez llegó apenas a 7 km del final de la fuerte subida de la Collina di Posillipo. Superó al atacante Julian Alaphilippe en el ascenso y luego amplió su ventaja sobre un pelotón reducido hacia el otro lado.

Continuó moviéndose ágilmente por las calles de Nápoles. A un kilómetro del final, Narváez todavía tenía 12 segundos de ventaja sobre sus perseguidores y parecía un probable ganador de etapa. A medida que se acercaba la línea de meta, Pogačar tomó las riendas en apoyo de su compañero de equipo de los Emiratos Árabes Unidos, Juan Sebastián Molano, y ese esfuerzo quizás condenó a Narváez. Los velocistas abrieron sus esfuerzos poco después, y Narváez se quedó a punto de alcanzar el premio, rodando a casa en el puesto 11 mientras Kooij pasaba a toda velocidad para llevarse la victoria.

“En la última parte vi que tenía una diferencia bastante grande con el pelotón, pero al final me quedé sólo 15 o 10 metros menos…”, dijo Narváez. “Pero aun así, monté bien”.

Eso fue un eufemismo. Puede que Pogačar haya sido el protagonista de la primera semana de este Giro, pero el mejor actor secundario ha sido casi con toda seguridad Narváez. El joven de 27 años reconoció que estaba en la mejor forma de su vida en este Giro, a pesar de la caída que truncó una campaña de Clásicos muy prometedora. Su trabajo en su casa de El Playón de San Francisco el mes pasado ha dado frutos aquí.

“Trabajé muy bien”, dijo. “El equipo me ayudó mucho tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Hicimos un gran trabajo para estar listos y el equipo depositó mucha confianza en mí y estamos obteniendo resultados aquí”.