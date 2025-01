El piloto de Red Bull-Bora-Hansgrohe atribuye al nuevo régimen de entrenamiento su segunda victoria de etapa en la carrera WorldTour y su tercera victoria en una semana

Sam Welsford (Red Bull-Bora-Hansgrohe) demostró que ha evolucionado como velocista en el Tour Down Under, logrando su segunda etapa consecutiva y su tercera victoria de la semana en Tanunda el miércoles.

El campeón olímpico de persecución por equipos no sólo se estrelló en los primeros cinco kilómetros de la etapa 2 de 128,8 km, sino que también cayó en la subida final a 22 km del final, pero logró remontarse y ampliar su ventaja en la clasificación general con su victoria.

“Siempre llevo el corazón en la manga aquí y realmente quería demostrar con el entrenamiento que he estado haciendo y la preparación que he hecho durante el invierno que puedo sufrir en estos días más duros y aún así realizar un buen sprint. al final hoy”, dijo Welsford.

Después de su primera victoria de etapa, Welsford atribuyó su transformación a un cambio en el entrenamiento.

“Ahora tengo un nuevo entrenador y me he centrado en pasar muchas horas en la bicicleta y hacer mucho ejercicio en general. Tengo mucha potencia de la pista en las piernas, así que… esa capacidad aeróbica probablemente sea mayor. mi debilidad, y mejorar eso me permite seguir haciendo mi buen sprint (mientras) llevo la fatiga”.

Su nuevo régimen de entrenamiento se puso a prueba en la etapa 2 con la subida final con una pendiente del 12% y los ataques volaron no solo desde fuera de los contendientes de la general, sino que también hubo presión de sus equipos de sprint rivales para derribarlo.

“No me lo pusieron fácil en esa subida”, dijo. “Sabía que iban a empezar a lanzar ataques y simplemente intentamos mantener un ritmo constante. Probablemente terminó siendo un poco más difícil de lo que esperábamos”.

Al equipo le llevó algo de tiempo, pero entre Laurence Pithie, Ryan Mullen y Ben Zwiehoff, Welsford volvió al redil cuando faltaban 15 km.

“Tenía a Ryan encima de mí todo el tiempo caminando de un lado a otro, así que sabíamos que si nos llevábamos bien, nos enfrentaríamos. Les dije a los chicos: 'Subidme y voy a ganar esto'. Así que En ese momento de la subida, realmente no estaba pensando así, porque mis piernas gritaban.

“Los muchachos hicieron un gran trabajo al traerme de regreso, y aún así lograron hacer una salida, lo cual fue bastante impresionante”.

El tiempo lo es todo en un sprint colectivo, y Welsford dijo que su primera victoria de etapa el martes no fue perfecta. Aunque funcionó, dijo que había ido demasiado temprano, había celebrado demasiado pronto y casi perdió ante Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike).

En Tanunda fue mucho más paciente.

“Danny (van Poppel) puede aguantar tanto tiempo en estas salidas, y sólo tengo que buscar ese momento en el que él realmente quiere que vaya… Creo que comencé con 200 o tal vez menos. Así que tenía Fue una carrera realmente buena y creo que me estaba volviendo más rápido en el sprint.

El hombre de Perth estaba más que feliz de devolverle el dinero a su equipo por enterrarse para llevarlo a la línea, y fue efusivo en sus elogios.

“Ellos creen en mí y se comprometen conmigo al 100% cualquier día que puedan. Mis piernas gritaban en esa salida porque ya estaba al límite durante mucho tiempo. Simplemente sabía que tenía que hacerlo por ellos porque Me cuidó muy bien hoy.”

La etapa 3 del jueves será un escenario muy diferente para Welsford y su equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe con dos ascensiones a Knotts Hill, la segunda a sólo 5,6 km del final. Con 2,6 km de longitud y una pendiente media del 8%, lo más probable es que Welsford regale mañana el maillot ocre de líder de la carrera.

“Creo que tal vez ayudaremos a otras personas mañana, pero creo que mucho depende de lo que quieran hacer los equipos. Yo diría que la etapa 3 es la etapa más difícil del Tour”.

Welsford llega al día un poco peor después de caerse de la bicicleta al principio de la etapa tras un toque de ruedas.

“Es sólo un poco de ladrido. He tenido cosas peores”, bromeó. “Acabo de curar mi lado izquierdo de los nacionales, y ahora mi lado derecho está igual, así que al menos lo equilibré un poco”.