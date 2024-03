El cuatro veces ganador se alinea en Tirreno-Adriatico para su primera aparición en el WorldTour desde abril del año pasado.

La presencia de Chris Froome en Tirreno-Adriático marca su primera aparición a nivel WorldTour desde abril del año pasado y el británico insiste en que su objetivo sigue siendo regresar al Tour de Francia en 2024.

Froome quedó fuera del equipo del Israel-Premier Tech Tour la temporada pasada después de llamarlo su “objetivo final”. mientras que su equipo justificó su selección describiendo a los ocho corredores seleccionados como “los más adecuados para cumplir nuestros objetivos de rendimiento”.

Ha sido un largo viaje de regreso para tratar de alcanzar la mejor forma para Froome desde su horrible accidente que puso en peligro su vida en el Critérium du Dauphiné en 2019, pero el hombre de 38 años todavía espera poder regresar a la carrera que ganó cuatro. veces y dominó en la década de 2010.

“El objetivo para mí es intentar llegar al Tour en la mejor forma posible este año”, dijo Froome. ciclismonoticias antes de la etapa 2 de Tirreno-Adriático.

“En primer lugar, llegar al Tour después de haberlo perdido el año pasado. Realmente me gustaría volver allí este año”.

Aparte de 2019, cuando se fracturó el fémur, el codo y las costillas, 2023 fue el único año en el que Froome no pudo iniciar un Gran Tour desde 2008, cuando debutó en el Tour.

Tirreno-Adriático forma parte de la preparación de Froome para una posible undécima aparición en la carrera de tres semanas, y cada aparición desde ahora hasta el inicio en junio en Florencia es importante para el proceso de selección de Israel-Premier Tech.

El británico fue llamado tarde para reemplazar a Derek Gee, quien se rompió la clavícula en Omloop Het Nieuwsblad en febrero.

“Estoy deseando poder disfrutar de algunas carreras WorldTour en las piernas. Este es el primer evento WorldTour que haré este año después de Ruanda y también en algún momento en altitud”, dijo Froome.

“Así que estoy deseando volver a hacerlo y continuar con un avance constante hacia el Tour.

“Básicamente todo se reduce a la selección del equipo, e imagino que mirar las carreras por etapas previas al Tour será parte de eso. Así que aquí es donde comienza”.

Froome se ha enfrentado a una reacción pública por sus actuaciones por parte del propietario del equipo Sylvan Adams durante su estancia en Israel-Premier Tech, y el multimillonario lo llamó “no tiene buena relación calidad-precio” durante el Tour del año pasado.

Adams fichó a Froome con un contrato de cinco años procedente del Ineos (Team Sky) en 2021 con la esperanza de poder redescubrir su forma y ganar un quinto Tour, pero Froome rara vez se ha acercado a sus niveles anteriores.

Ha tenido momentos cerca de encontrar el éxito nuevamente, con el tercer puesto en L’Alpe d’Huez en el Tour 2022 detrás de Tom Pidcock, pero su última victoria profesional fue en el Giro 2018 cuando atacó audazmente a 80 km de la meta para conseguir la victoria general en la etapa. 19..

“¿Cómo podríamos decir que teníamos una buena relación calidad-precio? Contratamos a Chris para que sea el líder de nuestro equipo del Tour de Francia y ni siquiera está aquí, por lo que no se puede considerar una buena relación calidad-precio”, dijo Adams. Ciclismo semanal.

“Este no es un ejercicio de relaciones públicas. Chris no es un símbolo, no es una herramienta de relaciones públicas, se supone que es nuestro líder en el Tour de Francia y ni siquiera está aquí, así que no, no podría decir que tiene una buena relación calidad-precio”.

Froome dijo ciclismonoticias en noviembre que no tiene intención de terminar su tiempo en el deporte antes de al menos ver los dos años restantes de su contrato, asegurando que no haya rencor con Adams.

“Firmé un contrato de cinco años cuando llegué. Todavía siento que hay más en las piernas y quiero salir habiéndolo dado todo. No voy a rendirme”, dijo Froome.