El ciclista estadounidense ayudó a Michael Storer y Mathys Rondel en la batalla del Giro GC

Larry Warbasse terminó el Giro de Italia con un último hit en la escapada de la etapa 20, con la esperanza de poder usar su forma ganada con tanto esfuerzo en el campeonato nacional de carreras en ruta de EE. UU. en Charleston, Virginia Occidental, el 21 de junio. Warbasse ganó la camiseta de campeón nacional de barras y estrellas en Knoxville en 2017.

El piloto Tudor trabajó duro para el líder del equipo y corredor de la general Michael Storer y Mathys Rondel entre Bulgaria y Roma, y ​​celebró con razón su séptimo y undécimo lugar en la general final de la Corsa Rosa.

Warbasse también tuvo la oportunidad de apuntar a etapas en días específicos y se fue en el descanso del día en la etapa 11 a Verbania, donde ganó Alberto Bettiol, y nuevamente en la etapa 20 a Piancavallo.

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“Me sentí muy fuerte durante todo este Giro. Realmente traté de medir mis esfuerzos y recuperarme lo mejor posible cada día. Dormí tanto como pude y creo que realmente valió la pena”, dijo Warbasse. ciclismonoticias.

“También traté de mantenerme sano. Mi compañero de cuarto Robin Froidevaux y yo éramos los únicos dos muchachos del equipo que nos mantuvimos sanos durante todo el Giro. Todos los demás sufrimos pequeños resfriados, pero nosotros nos mantuvimos sanos”.

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Warbasse participó en el Giro de 2025 y rápidamente fue seleccionado para el Tour de Suiza. No forma parte de la plantilla del Tour de Francia del equipo Tudor, por lo que este año tiene otros planes y otras metas para finales de junio.

“Espero que los nacionales sean mi próximo objetivo, ese es el siguiente en la lista”, dijo Warbasse, sabiendo que las plantillas de los equipos pueden cambiar debido a enfermedades y lesiones.

“Tengo muchas ganas de que llegue eso. Tengo muchas ganas de volver a casa por un tiempo, disfrutar de un tiempo en Estados Unidos y tal vez comer una hamburguesa. Creo que me he ganado una hamburguesa y una oportunidad por el título nacional de Estados Unidos”.

La carrera de ruta masculina de élite del campeonato nacional de este año se llevará a cabo el domingo 21 de junio en Charleston, Virginia Occidental. Los 198,6 km se basan en el Haddad Riverfront Park, con dos subidas en cada uno de los circuitos de 21,2 km.

Warbasse formó parte de un ataque de 189 km en la etapa 11 y pasó 175 km al frente en la etapa 20, gran parte de ellos tratando de cruzar hacia el primer ataque. Lo logró y formó parte de la selección final con Jack Haig (Netcompany Ineos) y Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), pero luego los corredores de la general cerraron la brecha y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ganó la etapa.

“Nuestro objetivo en el Giro era estar entre los 10 primeros y ganar una etapa, y mi objetivo también era ganar una etapa, así que todavía quería intentarlo”, dijo Warbasse sobre su ataque en la etapa 20.

“Sabía que era una posibilidad remota, pero pensé, ¿por qué no? Fue bueno tener un buen golpe. Me sentí muy bien, lo que de alguna manera me sorprendió. Fui uno de los muchachos más fuertes en el descanso, pero luego nos sorprendimos mucho cuando todos los muchachos de la general aparecieron detrás de nosotros”.