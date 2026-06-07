El ciclista estadounidense ayudó a Michael Storer y Mathys Rondel en la batalla del Giro GC

Larry Warbasse terminó el Giro de Italia con un último hit en la escapada de la etapa 20, con la esperanza de poder usar su forma ganada con tanto esfuerzo en el campeonato nacional de carreras en ruta de EE. UU. en Charleston, Virginia Occidental, el 21 de junio. Warbasse ganó la camiseta de campeón nacional de barras y estrellas en Knoxville en 2017.

El piloto Tudor trabajó duro para el líder del equipo y corredor de la general Michael Storer y Mathys Rondel entre Bulgaria y Roma, y ​​celebró con razón su séptimo y undécimo lugar en la general final de la Corsa Rosa.

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