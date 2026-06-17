El ciclista estadounidense “no se arrepiente”, sólo tiene “motivación para mejorar en las subidas más largas”

Matteo Jorgenson comenzó la última jornada del Tour Auvergne-Rhône-Alpes con fuego en el estómago, pero se apagó en el Plateau de Solaison, donde “explotó” en la última subida de la carrera.

“Estos son los días para los que entreno y para los que vivo”, dijo mientras se preparaba para comenzar la carrera final del domingo, ocupando el segundo lugar en la general, 42 segundos por detrás del improbable líder de la carrera Luke Tuckwell (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Pero sólo nueve segundos detrás estaba Isaac del Toro (UAE Team Emirates), y el mexicano, después de haber logrado la victoria la tarde anterior, pasó a sellar su autoridad con una victoria contundente en el día y en la general.

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Jorgenson sabía, a varios kilómetros de la cima del Solaison, que su carrera había pasado de ser una búsqueda del amarillo a una misión de rescate por el podio, y que parecía que iba por buen camino hasta que se deshizo en los tramos superiores de la dura subida final.

Después de haber recorrido la mayor parte de la subida como parte de un pequeño grupo perseguidor detrás de Del Toro, Jorgenson de repente tuvo dificultades a unos 2,5 km de la cima. Tuckwell lo alcanzó y terminó delante de él, mientras Del Toro se elevaba al escalón más alto del podio y Juan Ayuso (Lidl-Trek) saltaba también con su ataque por el segundo lugar.

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“No fue mi mejor día”, dijo Jorgenson, quien terminó la carrera cuarto en la general.

“El ritmo fue increíblemente alto durante toda la etapa, así que rápidamente me di cuenta de que iba a ser difícil. Seguí creyendo en mí mismo y di todo lo que tenía en la última subida. Luché por la victoria e intenté seguir a Del Toro el mayor tiempo posible.

“Al final me he esforzado un poco, pero no me arrepiento. Estoy satisfecho con mi rendimiento y eso me motiva a mejorar en las subidas más largas”.

Jorgenson ciertamente puede animarse con su actuación de esta semana. En su lugar, estaba destinado a competir en el Tour de Suiza, pero una fractura de clavícula que arruinó su campaña en las Ardenas Classics alteró sus planes en la preparación para el Tour de Francia.

Formó parte de la victoria del Visma en la contrarreloj por equipos de la etapa 3, lo que le dio una cómoda ventaja sobre sus principales rivales de la general, pero al final, el brutal trío de etapas de montaña pasó factura.

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Jorgenson ahora se dirigirá a Tignes con sus compañeros de equipo, incluido Jonas Vingegaard, para un último campo de entrenamiento en altitud antes del Tour de Francia, que comienza en Barcelona el 4 de julio.