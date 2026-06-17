El ciclista estadounidense “no se arrepiente”, sólo tiene “motivación para mejorar en las subidas más largas”

Matteo Jorgenson comenzó la última jornada del Tour Auvergne-Rhône-Alpes con fuego en el estómago, pero se apagó en el Plateau de Solaison, donde “explotó” en la última subida de la carrera.

“Estos son los días para los que entreno y para los que vivo”, dijo mientras se preparaba para comenzar la carrera final del domingo, ocupando el segundo lugar en la general, 42 segundos por detrás del improbable líder de la carrera Luke Tuckwell (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

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