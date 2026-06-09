“Esta semana será una experiencia similar, con toda la atención de los medios, gestionando las cosas con el equipo… eso es realmente lo que me interesa aquí”, dice el francés de 19 años.

Uno de los debuts más esperados de un corredor francés en el Tour de Francia se acerca rápidamente, con solo ocho días de carrera más y menos de un mes que separa a Paul Seixas de su primera Gran Salida en Barcelona el 4 de julio.

El corredor del Decathlon CMA CGM, de 19 años, es consciente de las expectativas y de la presión que le persigue, que se ha ganado como el mejor talento adolescente de este deporte, y está a punto de embarcarse en su último “ensayo” para la gran cita del Tour-Auvergne-Rhône-Alpes, el que fue el Critérium du Dauphiné.

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