“Esta semana será una experiencia similar, con toda la atención de los medios, gestionando las cosas con el equipo… eso es realmente lo que me interesa aquí”, dice el francés de 19 años.

Uno de los debuts más esperados de un corredor francés en el Tour de Francia se acerca rápidamente, con solo ocho días de carrera más y menos de un mes que separa a Paul Seixas de su primera Gran Salida en Barcelona el 4 de julio.

El corredor del Decathlon CMA CGM, de 19 años, es consciente de las expectativas y de la presión que le persigue, que se ha ganado como el mejor talento adolescente de este deporte, y está a punto de embarcarse en su último “ensayo” para la gran cita del Tour-Auvergne-Rhône-Alpes, el que fue el Critérium du Dauphiné.

A diferencia de años anteriores, cuando todos los grandes favoritos del Tour estarían en la salida del Dauphiné, Seixas no cuenta con el actual cuatro veces campeón Tadej Pogačar ni con Jonas Vingegaard, el único corredor que venció al esloveno en el Tour, en 2022 y 2023.

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El joven francés dijo que hubiera preferido estar aquí para probar sus piernas contra los mejores del deporte, pero está tratando de mantenerse concentrado en la tarea que tiene entre manos antes de enfrentarse finalmente a ellos en Barcelona.

“Por supuesto, me hubiera gustado que estuvieran allí. Me gusta competir contra ellos, aunque todavía no lo he hecho mucho contra Jonas. Siempre es un desafío competir contra los mejores; es una oportunidad para mejorar junto a ellos”, dijo en una conferencia de prensa el sábado, según informó DirectVelo.

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Cuando se le preguntó si sueña con vencer a Pogačar, Seixas se limitó a admitir: “Soñar con eso, sí. Pero hay que ser realista. Le tengo mucho respeto, por supuesto, y también humildad.

“Y tampoco debemos olvidar a Jonas”, añadió. “Han ocupado los dos primeros puestos del Tour durante seis años. Estoy aquí para intentar competir contra ellos, pero hasta que esté allí prefiero no imaginar ni soñar con nada”.

Uno de los mayores cambios para Seixas en el Tour será la avalancha de atención mediática que atraerá, que ya lo ha seguido hasta sus carreras en 2026 y el Dauphiné, pero parece estar mostrando una madurez más allá de su edad y tomándoselo todo con calma.

Hablando en el mismo evento de prensa previo a la etapa 1, a Seixas se le preguntó directamente cómo estaba encontrando la fama y el fervor desde su rápido ascenso: “Somos muchos los que asistimos a esta conferencia de prensa. ¿Eso te estresa?”, preguntó un periodista, según informó L'Equipe.

“No particularmente. Sabía que el Tour Auvernia-Ródano-Alpes sería un anticipo del Tour de Francia, en términos de cobertura mediática”, respondió Seixas, con varios micrófonos luchando por el espacio frente a él.

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“Aunque todavía no puedo imaginar cómo será el Tour, ya me han dicho que voy a quedar impresionado. Me estoy preparando mentalmente y no me molesta, es parte del juego. Eso es lo importante: aprender en todos los aspectos, dentro y fuera de la bicicleta.

“Esta semana será una experiencia similar, con toda la atención de los medios, gestionando las cosas con el equipo… Es una especie de ensayo para el Tour de Francia, y eso es realmente lo que me interesa aquí”.

Ha estado acumulando muchos kilómetros de entrenamiento en Sierra Nevada en las últimas semanas, casi 50.000 metros de desnivel positivo y 2.000 kilómetros en 16 días, antes de recorrer también secciones abrasadoras del Col du Tourmalet en un reconocimiento en los Pirineos, pero no le preocupan sus niveles de energía.

“Trabajo duro… Personalmente salió muy bien. No sé si habrá efectos negativos, fue bien gestionado por el equipo”, afirmó.

“Vengo de una semana relativamente ligera y creo que llegaré bastante fresco. No diría que estoy centrado únicamente en ganar esta carrera. Lo más importante, con el Tour en mente, será ver cuánto he mejorado mi capacidad de recuperación entre cada día.

“Desde el momento en que hice ese anuncio, me lancé a entrenar y cada etapa que paso me acerca al Tour. Naturalmente, hay una sensación de anticipación”.

Seixas es el gran favorito, gracias a su dominio en Itzulia, País Vasco, su victoria en La Flèche Wallonne y su segundo puesto en Strade Bianche y Liège-Bastogne-Liège, pero no está escuchando el ruido.

Para él, es una carrera en casa, pero también una que quiere aprovechar después de terminar octavo la temporada pasada como un neoprofesional de 18 años. Desde entonces, ha sido un ascenso bastante meteórico hasta la cima.

“El favorito, no lo sé, pero entre los favoritos, sí. Hay excelentes corredores en la salida, es una de las carreras por etapas más importantes del año, muy prestigiosa, y más para mí porque es una carrera en mi región”, dijo Seixas.

“Recorro estas carreteras regularmente cuando estoy en casa de mis padres; es un placer estar aquí. (El objetivo es) no terminar completamente agotado como el año pasado. No es fácil en una carrera tan dura, pero la recuperación será crucial”.

Sus principales rivales de la semana serán Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) y Juan Ayuso (Lidl-Trek), ambos abandonados en el País Vasco.

Seixas destacó que, aunque “es bueno tener rivalidades, volver a ver a corredores a los que gané en el País Vasco”, esta semana es “borrón y cuenta nueva”.