El belga dice que “realmente no tiene miedo de que todo se derrumbe como un castillo de naipes aquí” cuando Head of Racing se vaya por completo el 31 de agosto.

Wout van Aert comentó sobre la impactante salida de Grischa Niermann de Visma-Lease a Bike, que se anunció a principios de esta semana, y dijo que si bien él también estaba sorprendido, no cree que sea un gran golpe.

Niermann estaba en el auto detrás de Van Aert durante su victoria en París-Roubaix hace apenas unos meses, pero cuando regresa a las carreras en ruta por primera vez desde entonces en el rebautizado Critérium du Dauphiné, ahora Tour-Auvergne-Rhône-Alpes, esa puede haber sido su última carrera con el jefe de carreras.

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(De izquierda a derecha) EE.UU.#039; Matteo Jorgenson, el belga Wout van Aert del director deportivo Grischa Niermann del equipo Visma-Lease a Bike asiste a una conferencia de prensa del equipo antes de la carrera ciclista de un día Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres / Tour of Flanders en Deerlijk el 4 de abril de 2025. La 109.ª edición de la carrera ciclista tendrá lugar el 6 de abril de 2025. (Foto de KURT DESPLENTER / Belga / AFP vía Getty Images) / Bélgica FUERA