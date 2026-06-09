El belga dice que “realmente no tiene miedo de que todo se derrumbe como un castillo de naipes aquí” cuando Head of Racing se vaya por completo el 31 de agosto.

Wout van Aert comentó sobre la impactante salida de Grischa Niermann de Visma-Lease a Bike, que se anunció a principios de esta semana, y dijo que si bien él también estaba sorprendido, no cree que sea un gran golpe.

Niermann estaba en el auto detrás de Van Aert durante su victoria en París-Roubaix hace apenas unos meses, pero cuando regresa a las carreras en ruta por primera vez desde entonces en el rebautizado Critérium du Dauphiné, ahora Tour-Auvergne-Rhône-Alpes, esa puede haber sido su última carrera con el jefe de carreras.

Visma confirmó que Niermann dejaría el equipo el martes, y aunque esto no sucederá oficialmente hasta el 31 de agosto, después del cual se unirá a Lidl-Trek, el CEO Richard Plugge confirmó que no formaría parte del Tour de Francia ni del Dauphiné, sino que jugará un papel secundario hasta su último día.

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“Cuando escuché la noticia, naturalmente me sorprendí”, dijo Van Aert. El Nieuwsblad el sábado cerca de Grenoble, el primer corredor de renombre que comentó la noticia.

“Cuando me uní al equipo en 2019, Grischa ya formaba parte del equipo. Grischa y yo teníamos una muy buena relación, trabajamos juntos durante mucho tiempo y me hubiera gustado seguir trabajando con él. Naturalmente, es una mala noticia recibirla”.

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En lugar de Niermann estará Marc Reef, para el próximo Tour y de forma completa a partir del 1 de septiembre, y Van Aert se hizo eco de las palabras de Plugge en el anuncio del martes, con la confianza de que las estructuras existentes en Visma significan que esta transición no será un gran golpe.

“(Este cambio) obviamente tendrá un impacto. Cada uno trabaja de manera diferente. Marc va a desempeñar ese papel a su manera”, dijo sobre Reef, quien recientemente guió a Jonas Vingegaard al título del Giro como DS líder.

“La cultura dentro del equipo es más importante. Richard (Plugge) tiene razón en eso. El pasado también lo demuestra. Como equipo, hemos creado una organización en la que intentamos formar personas.

“Realmente no tengo miedo de que aquí todo se derrumbe como un castillo de naipes”.





Niermann es el próximo gran nombre en abandonar la estructura del personal de Visma en los últimos años, después de que el cerebro del Grand Tour, Merijn Zeeman, se fuera para trabajar en el club de fútbol AZ Alkmaar, y el entrenador de Vingegaard, Tim Heemskerk, dejara el equipo sólo para unirse a Red Bull-Bora-Hansgrohe unos meses después.

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Van Aert restó importancia a esto como cualquier tipo de patrón a tener en cuenta, sin embargo, destacó la diferencia en los tres casos individuales: “Hay que mirar cada historia en su contexto. Cada vez es diferente. Realmente no estoy preocupado por el futuro”, dijo.

Seguramente sus ojos estarán puestos en una semana de preparación de carreras en el Tour-Auvergne-Rhône-Alpes, donde debería tener al menos una oportunidad de ganar una etapa, mientras también busca apoyar a Matteo Jorgenson.

Van Aert estaba ligeramente vendado al principio en el codo y la rodilla derechos, con Het Laatste Nieuws informando que se había estrellado en el entrenamiento. Sin embargo, esto no fue un gran problema, ya que el belga salió de la línea de salida en Vizille sin complicaciones.

“No puedo ocultarlo”, dijo antes del inicio. “Fue un momento de distracción durante el entrenamiento. De repente perdí el control del manillar y acabé en el suelo. Pero está bien, de lo contrario no habría empezado aquí”.