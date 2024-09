El australiano dice que el final de cumbre ultraduro del domingo es similar al Col de la Loze en Francia

El líder de la Vuelta a España, Ben O'Connor, sigue optimista respecto a la ultradifícil etapa del domingo por las montañas del norte de España, y el australiano está decidido a encontrar lo positivo a pesar de su mal día en la llegada a la cima de Ancares el viernes.

Durante la última semana, el corredor del Decathlon AG2R La Mondiale vio su ventaja original en la clasificación general de casi cinco minutos sobre Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) reducida a solo 1:21.

Pero el australiano sigue en rojo de todos modos, y como señaló después del viaje sin incidentes de la etapa 14 a Villablino, se defendió bien en las subidas más largas y constantes de Sierra Nevada hace una semana, y espera hacer lo mismo el domingo.

La cuestión de si O'Connor ofrecerá un rendimiento similar al de Sierra Nevada o uno más parecido al de Ancares en las pendientes del 25% de Cuitu Negru es crucial para el resultado general de la Vuelta. También lo es la cuestión de cómo se comportará Primož Roglič en las ascensiones más largas de Asturias después de su devastadora actuación en Ancares: como dijo O'Connor, “Todo el mundo está pendiente de Primoz”.

“Va a ser un día muy duro e importante y lo espero con ilusión”, dijo O'Connor. “Estoy más fatigada ahora que hace una semana, pero al menos no estoy harta de estar en el calor todo el tiempo como me pasó en la primera semana”.

“Tendremos que ver cómo me desenvuelvo el domingo, me mantengo optimista porque me gustan las subidas más largas”.

Aunque el conocimiento de O'Connor sobre el terreno en Galicia era limitado, tiene más experiencia en carreras en Asturias en ediciones anteriores de la Vuelta. Eso a pesar de que, como la gran mayoría de los corredores de la carrera de este año, nunca ha abordado el Cuitu Negru, utilizado por última vez por la Vuelta en 2012.

“El otro día vi la ascensión de 2012 con Purito (Rodríguez) y Alberto (Contador) y parece bastante complicada. La parte final, en particular, es muy empinada, pero también lo es la parte antes de la estación de esquí y la meta”.

“No conozco la mayoría de las etapas que nos esperan ahora, pero sí sé algo sobre las carreras en Asturias. Hay algunos desniveles muy pronunciados, mucha niebla a veces y también algunas subidas larguísimas. Sin embargo, esta es definitivamente muy empinada, me recuerda al Col de la Loze”.

También corriendo la Vuelta, el compañero de equipo de O'Connor, Félix Gall, fue el último corredor en ganar en La Loze, un ascenso alpino en Francia utilizado en el Tour de 2023.

Queda por ver si Gall disfruta de la misma libertad de maniobra que tuvo en Ancares, o si el austriaco, actualmente octavo, intentará en cambio ayudar a O'Connor, que quedó notablemente aislado en Ancares, en Cuitu Negru.

Más que Gall, en cualquier caso, los puntos de referencia clave de la etapa 15 serán probablemente O'Connor, para ver lo bien que puede defender su maillot rojo, y su gran rival Roglič.

“Todo el mundo se fija en Primoz”, coincidió O'Connor. “Puedo apreciar lo fuerte que era. Pero, como ocurrió en Granada (etapa 9), no podemos fijarnos sólo en un corredor en las subidas. Tenemos que fijarnos en todo”.