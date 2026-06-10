“Durante mucho tiempo no tuve claridad sobre cuál era exactamente el problema”, dijo el piloto holandés tras su segunda descalificación en un mes.

El mes pasado Jan Willem van Schip dijo: “Realmente no me siento bienvenido en el ciclismo” después de su segunda descalificación en ocho meses, y ahora tiene otra.

Esta vez el corredor del Azerion-Villa Valkenburg ha sido eliminado de la carrera en la última etapa de la Ronde de L'Oise, clasificada 2.2 UCI, añadiendo otra inclusión DSQ.

El ciclista holandés Van Schip afirmó en una publicación de Instagram que el motivo final de su descalificación en la etapa 4 fue una botella de agua en la parte delantera de su camiseta.

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“Ataco y meto mi botella de agua debajo de mi camisa”, dijo Van Schip en la publicación traducida de Instagram reportada por Wielerflits. “El jurado pasó inmediatamente y pregunté: '¿Está bien mi posición ciclista ahora?' El hombre se asustó por completo. Le pregunté: '¿Cuál es el problema? ¿Puedo esconder la botella de agua contigo o tengo que tirarla aquí?'”

“Lo encontré muy extraño”, dijo Van Schip. “Durante mucho tiempo no tuve ninguna claridad sobre cuál era exactamente el problema; sólo me dijeron que me iban a sacar de la carrera. Después me dijeron que me descalificaron porque tenía una botella de agua en mi camiseta”.

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El informe del jurado, según Estadísticas de ProCyclingcita la regla 2.12.007 3.2: 'Uso de ropa, casco o cualquier otro elemento o accesorio no conforme que lleve el ciclista'. Además de la descalificación, se le impuso una multa de 200 francos suizos, pero eso no fue todo.

También figuraba una penalización según la regla 2.12.007 8.1: “No respetar las instrucciones del organizador o de los comisarios”. Esto añadió 100 francos suizos a la buena cuenta en el escenario.

No está claro cómo Van Schip rompió exactamente las reglas. La UCI anunció recientemente una nueva regla que prohíbe los bolsillos internos en la parte delantera de las camisetas para evitar que los ciclistas llenen comida y botellas que podrían actuar como un carenado aerodinámico en el pecho. Sin embargo, esta regla sólo entrará en vigor a partir del 1 de julio y no se sabe si la camiseta de Van Schip tenía un bolsillo interno o no.

La próxima norma también establece que los corredores pueden guardar objetos en sus camisetas “si es necesario teniendo en cuenta las circunstancias de la carrera y no más allá del tiempo estrictamente necesario (por ejemplo, llevar botellas o chubasqueros desde el coche del equipo a sus compañeros)”.

Van Schip también fue multado en la segunda etapa de la Ronde de L'Oise por “utilizar una posición o punto de apoyo no conforme en la bicicleta que representa un peligro para el ciclista o los competidores”.

Antes de la Ronda de L'Oise, la anterior descalificación de Van Schip fue en el Tour de Hellas, aquella vez con el corredor castigado por “utilizar una posición de punto de apoyo no conforme”.

Antes de eso, fue en el Tour de Holanda en octubre de 2025 cuando fue descalificado después de montar con una tija de sillín poco convencional y torcida hacia adelante. Hubo otro DSQ en 2024 en Heistse Pijl y también fue descalificado del Tour Baloise Bélgica 2021 por manillares que se consideraron ilegales.

Aparte de otra descalificación para Van Schip, el equipo Azerion-Villa Valkenburg se retiró de la carrera con una victoria de etapa de Mathis Avondts en el segundo día de carrera, y la posición de Van Schip en la escapada en esa etapa permitió al equipo conservar energía antes del sprint masivo. Stef Koning fue el piloto mejor clasificado del equipo en la general en la carrera de cuatro etapas, que fue ganada por el campeón australiano Patrick Eddy (Team Brennan).