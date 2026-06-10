“Durante mucho tiempo no tuve claridad sobre cuál era exactamente el problema”, dijo el piloto holandés tras su segunda descalificación en un mes.

El mes pasado Jan Willem van Schip dijo: “Realmente no me siento bienvenido en el ciclismo” después de su segunda descalificación en ocho meses, y ahora tiene otra.

Esta vez el corredor del Azerion-Villa Valkenburg ha sido eliminado de la carrera en la última etapa de la Ronde de L'Oise, clasificada 2.2 UCI, añadiendo otra inclusión DSQ.

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