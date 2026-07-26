“Al final exploté”, dice el ciclista francés de 19 años que no logró acceder al podio general

Paul Seixas cayó balanceándose. Bueno, por lo que se puede catalogar como 'abajo' el cuarto puesto en el Tour de Francia a los 19 años.

Pero el francés soñaba con el podio y estaba preparado para arriesgarlo para lograrlo en la última etapa de montaña del Tour hacia Alpe d'Huez el sábado.

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