“Al final exploté”, dice el ciclista francés de 19 años que no logró acceder al podio general

Paul Seixas cayó balanceándose. Bueno, por lo que se puede catalogar como 'abajo' el cuarto puesto en el Tour de Francia a los 19 años.

Pero el francés soñaba con el podio y estaba preparado para arriesgarlo para lograrlo en la última etapa de montaña del Tour hacia Alpe d'Huez el sábado.

Al final, sin embargo, no salió bien, y la extraordinaria segunda temporada profesional de Seixas no tiene el final de cuento de hadas que se estaba soñando en su país de origen y en el de la carrera.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Me quebré. Voilà. Así es”, dijo el corredor del Decathlon CMA CGM en medio de una gran multitud de cámaras y micrófonos al final de la etapa 20 en Alpe d'Huez.

Seixas comenzó la última etapa de montaña cuarto en la general, a sólo 24 segundos de Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), que ostentaba el maillot blanco de mejor corredor joven, así como el último puesto en el podio de la general.

te puede gustar



“Espero que sea igual de bueno”: Paul Seixas, de 19 años, llega al Tour de Francia la semana pasada a poca distancia del podio de la general



'Mentalmente hablando, es un monstruo' – La dirección del Decathlon CMA CGM no se arrepiente de llevar a Paul Seixas al Tour de Francia a los 19 años



Paul Seixas sobrevive a los peligros del descenso contrarreloj para seguir en la lucha por el podio del Tour de Francia

Decathlon CMA CGM colocó un peón en el camino con el escalador estadounidense Matthew Riccitello, y Seixas pudo apoyarse en una impresionante actuación de Nicolas Prodhomme para prepararlo para la gran subida final del Col de Sarenne. Pero poco después de que Seixas tomara la iniciativa, Del Toro, que tuvo el lujo de contar con el maillot amarillo de Tadej Pogačar trabajando para él todo el día, pasó al frente y envió al francés fuera de la zaga.

“Quería llegar lo más profundo posible, pero hubo un momento en el que estaba en mi límite y me quebré”, admitió Seixas.

“Esperaba ser más fuerte de lo habitual, pero al final exploté”.

Seixas llegó a Alpe d'Huez casi dos minutos por detrás de Del Toro, viendo cómo el podio se perdía de vista, pero sin caer tanto como para poner en peligro su cuarto puesto, que sellará mañana en París salvo incidente o accidente.

“Dijimos en el equipo que no teníamos nada que perder. Hoy soy cuarto y ayer fui cuarto. Intentamos todo para derrotar a Del Toro y hoy fue más fuerte”, dijo Seixas.

Qué leer a continuación



'Extremadamente peligroso': el adolescente Paul Seixas navega por descensos 'derretidos' en el Tour de Francia para ascender al quinto puesto de la general en su debut



'Estaba donde debía estar' – Paul Seixas supera la primera prueba de montaña del Tour de Francia en el Tourmalet



De la gloria a la inutilidad: ¿Qué versión de Paul Seixas resurgirá de las cenizas de su incendiado Tour Auvernia-Ródano-Alpes?

“Decimos que lo arriesgamos todo por el podio. Sigo siendo cuarto, así que no perdí nada. Lo intenté todo, pero las piernas no estaban lo suficientemente bien, la cabeza también. Por eso me quebré después. Para mí era tercero o nada, y hoy para mí no es nada”.

Pero sigue siendo cuarto en su debut en el Tour de Francia, a los 19 años. En definitiva, sigue siendo un logro extraordinario.

“Dentro de unos días, con un poco de aire, habrá algo de orgullo”, concluyó Seixas.