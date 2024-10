“Si a alguien le sorprende que Pogacar gane esta carrera, no creo que siga el ciclismo”, dice el estadounidense

Quinn Simmons logró grandes avances en su regreso después de cinco meses fuera de las carreras, terminando entre los 10 primeros de la carrera de élite masculina en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Zurich el domingo.

Simmons terminó en noveno lugar, a 2:18 del extraordinario ritmo del nuevo campeón mundial Tadej Pogačar (Eslovenia), y fue el mejor corredor de EE. UU. de lo que llamó “el mejor equipo que hemos presentado en años”.

“Tenemos muchos corredores súper fuertes; tal vez el equipo no esperaba que fuera el día para mí, pero tuve la sensación de que era un circuito en un día súper bueno, me vendría bien”, dijo Simmons.

Simmons estuvo activo durante las etapas finales de la carrera de 273,9 kilómetros, luchando entre un grupo de ciclistas de élite que habían estado persiguiendo a Pogačar durante los últimos 100 kilómetros después de que el ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia lanzara un ataque temprano inesperado.

Cuando la carrera explotó detrás de Pogačar, Simmons dijo que “perdió la cuenta de cuántas veces me dejaron caer”, pero que tenía fe en poder regresar. “Seguí luchando y cabalgué entre los grupos y finalmente llegué allí”.

El noveno puesto, afirmó, “no es un gran resultado”, pero teniendo en cuenta que estuvo fuera de competición durante cinco meses por motivos que aún no se han hecho públicos. Hasta que comenzó la Vuelta a Burgos en agosto, no había corrido desde que abandonó la Strade Bianche en marzo.

“Recién estoy volviendo a competir, así que este es mi mejor resultado en un gran día en casi dos años. Así que tomaré el impulso a partir de ahí y espero con ansias el próximo año”.

El joven de 23 años hizo un progreso constante desde Burgos, terminando segundo en una etapa del Tour de Luxemburgo y terminando 13º en la general en la preparación para el Mundial.

Simmons había descartado sus posibilidades cuando lo nombraron miembro del equipo, dijo, pero luego cambió de opinión. “Pensé que íbamos a hacer una gran carrera de montaña. Así que pensé que tal vez no fuera para mí. Y luego miras un poco más de cerca el recorrido, vi la carrera sub-23 y comencé a pensar que podía competir resultado.”

Sin embargo, el nivel de dificultad que Pogačar había puesto en el campo resultó ser demasiado. Cuando se le preguntó si la carrera fue difícil, Simmons respondió: “Quiero decir, hice 7000 kilojulios. Así que dímelo tú”.

“Mi compañero de equipo, Matthias (compañero de intercambio Skjelmose), cuando intentó seguir a Pogaçar una vez dijo: 'cuando te acercas demasiado al sol, te quemas', y yo me quemé. No tengo idea de cómo me sentí en el top 10. Desde el momento en que intenté seguirlo, estaba al límite, así que no tengo idea de cómo lo hice”.