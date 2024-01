El piloto del Ineos Grenadiers consigue su primer podio desde que ganó el Giro de Italia 2021

Egan Bernal tuvo que conformarse con el bronce en la carrera de ruta del Campeonato Nacional de Colombia, pero el ciclista del Ineos Grenadiers se sintió alentado por su mejor resultado y desempeño desde el accidente que sufrió en un entrenamiento hace dos años y que puso en peligro su vida.

Alejandro Osorio (GW Erco Shimano) reclamó el título con un ataque de largo alcance, y resistió una enérgica persecución de Bernal y del medallista de plata Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), quien se acercó a cuatro segundos al final en Tunja.

Después de terminar en un distante sexto lugar en la contrarreloj a mitad de semana, más de tres minutos detrás de Daniel Martínez, Bernal se recuperó con una excelente actuación en la carrera en ruta del domingo. Marcó su primer podio en cualquier carrera desde que selló la victoria general en el Giro de Italia de 2021.

“Esto significa mucho para mí”, dijo Bernal a los periodistas en Colombia después.

“Habíamos trabajado para ser lo mejor posible en estos campeonatos nacionales. En la contrarreloj digamos que no salimos como queríamos pero creo que en la carrera en ruta demostré el nivel que realmente tengo.

“Esto me da mucha motivación para lo que viene esta temporada y me da muchas ganas de volver al nivel que tenía antes”.

En enero de 2022, Bernal sufrió fractura de vértebra, fémur, rótula y pulmón perforado en un accidente de entrenamiento cerca de Bogotá. Pasó casi dos semanas en una unidad de cuidados intensivos, pero sorprendentemente regresó al pelotón antes del final de esa temporada.

Bernal completó tanto el Tour de Francia como la Vuelta a España en 2023, pero también sufrió reveses durante la campaña, incluida una lesión en la rodilla que lo obligó a perderse el Campeonato de Colombia del año pasado y una caída que lo obligó a abandonar la Volta a Cataluña.

Hablando a Deportes RCNBernal confirmó que su actuación en la carrera del domingo fue la mejor desde el accidente que alteró su carrera hace dos años.

“Hasta cierto punto, casi sentí nostalgia durante la carrera, me sentí como el Egan de antes”, dijo Bernal.

“Dije que iba a darlo todo: no me importaba si me dejaban caer en una colina, estaba haciendo todos mis giros a toda velocidad. Así corría, sin miedo, y volví a sentirme así.

“En el grupo nos entendíamos muy bien, fue una gran colaboración porque nadie se guardó nada. Hemos ido todos a fondo porque la carrera era muy rápida”.

La próxima prueba de Bernal será la próxima semana en el Tour Colombia, donde liderará la selección colombiana. Entre sus rivales por el título estarán Nairo Quintana (Movistar) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

“Tengo que mantener los pies en la tierra, por supuesto, pero el campeonato nacional de Colombia es uno de los campeonatos nacionales más difíciles”, dijo Bernal.

“Tiene uno de los niveles más altos y este circuito era muy duro, así que había que tener buenas piernas. Estoy feliz y tengo muchas ganas de seguir trabajando. He estado trabajando duro durante los últimos dos años para volver a este nivel y ahora seguiré adelante”.