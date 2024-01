Los velocistas del Arkéa-B&B Hotels siguen enfadados tras dejar el equipo a mitad de temporada en 2023

Cinco meses después de abandonar la mitad de temporada de Groupama-FDJ, el destacado velocista francés Arnaud Démare dice que sigue enojado por cómo afirma que lo trató su antiguo equipo.

El pasado mes de junio, cuando Groupama-FDJ le informó de su no selección para el Tour de Francia por segunda edición consecutiva, Démare dijo que estaba “enfadado y descorazonado”. A principios de ese mismo mes, Démare dijo que le habían dado a entender que ya no formaría parte del equipo en 2024. Liberado de su contrato, dejó Groupama-FDJ para ir a Arkéa-Samsic, ahora Arkea-B&B Hotels, el 1 de agosto. el año pasado.

En una entrevista con el Francia3 En el canal de televisión, el jugador de 32 años no se anduvo con rodeos en sus críticas a su ex equipo, afirmando: “Mi sentimiento de ira sigue presente, también mi incomprensión. Siempre he sido un profesional, siempre he valorado al equipo. Me sentí traicionada y no reconocida por todo lo que pude haber contribuido”.

ciclismonoticias Se puso en contacto con el director del equipo Groupama-FDJ, Marc Madiot, para conocer su reacción a las críticas de Démare. Madiot dijo que no quería hacer comentarios, pero que seguía viendo a Démare como un “gran piloto” y que deseaba que las cosas hubieran salido de otra manera.

Desde que se convirtió en profesional en 2012, Démare ha pasado toda su carrera con Groupama-FDJ, con 93 de sus 95 victorias hasta la fecha, incluidas dos etapas en el Tour de Francia y ocho etapas del Giro de Italia, así como Milán-San Remo y París-Tours.

A punto de iniciar su primera temporada completa con Arkéa-B&B Hotels en el Mallorca Challenge series, Démare insistió en el Francia3 entrevista que quería mostrar lo que podía lograr porque “a pesar de mis 95 victorias necesito demostrar quién soy”.

El jugador de 32 años añadió que no tenía nada que decirle a su ex director de equipo, Marc Madiot. Madiot ha dicho en el pasado que estaba dispuesto a hablar con el colíder de su ex equipo y tratar de dejar atrás cualquier diferencia, además de expresar su continua admiración por Démare.

“Políticamente, tiene sentido que él diga eso”, dijo Démare. Francia3. “Pero no, no tengo nada que decirle a Marc”.

Démare no tuvo más que elogios para su actual director, Emmanuel Hubert, y la nueva relación que estaba construyendo con el equipo de Arkea-B&B Hotels.

“En 12 años (en Groupama-FDJ), nadie nunca dijo ‘Bravo’ por todo lo que había hecho. Lo primero que me dijo Emanuel Hubert fue eso. Siento que están orgullosos de mí y quiero devolverles el favor”.

Preguntado por ciclismonoticias Sobre los puntos de Démare, Madiot dijo: “No quiero hacer ningún comentario pero mantengo lo que dije en el pasado. Arnaud es un gran piloto y me hubiera gustado que las cosas hubieran salido de otra manera. No guardo rencor”.

Actualmente en la lista de regresar al Tour con Arkéa-B&B Hotels, Démare dijo que estaba decidido a devolverles su confianza con victorias el próximo mes de julio.

“Arkéa nunca ha ganado en el Tour, yo lo he hecho dos veces. Espero poder volver a ganar, sé que soy capaz de ello. Ese será nuestro objetivo el próximo mes de julio”.