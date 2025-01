La marca británica Royce ha sido responsable de algunos de los mejores bujes, pedaliers y componentes de los últimos 40 años.

Cliff Polton, ingeniero y propietario de Royce UK, todavía está esperando que lleguen las cabecillas de radios que encargó a Italia hace casi un cuarto de siglo. Con la tarea de construir las ruedas para el intento de récord de la hora del atleta de Chris Boardman, finalmente dejó de esperar y fabricó él mismo las cabecillas de radios especiales.

“Somos ingenieros, simplemente los hicimos”, explica Polton, un ingeniero de toda la vida que cumple 80 años este año, desde las instalaciones de su pequeña empresa en las afueras de New Forest, Hampshire, Inglaterra.

Royce es una pequeña empresa de ingeniería británica, fundada en 1980, que posiblemente ha producido algunos de los componentes para bicicletas más admirados y de mayor calidad de los últimos 40 años. El marketing de Royce siempre ha sido mínimo, no hay redes sociales y tendrás que levantar el teléfono para hacer un pedido, pero su reputación creció y los sencillos pero elegantes bujes y pedalier plateados de la empresa en particular han sido considerados con reverencia durante mucho tiempo. .

La pasión de Polton por su trabajo resulta inmediatamente evidente. Esta misma pasión se extiende a las carreras de coches de pedales, una rama del árbol del ciclismo en la que los equipos de Royce disfrutan de muchos éxitos. Polton, que todavía compite con regularidad, muestra con orgullo varios trofeos de gran tamaño en el taller, así como sus propios coches de cuatro ruedas hechos a medida.

La prioridad en Royce es la ingeniería de calidad. En el mercado actual, Royce es uno de los últimos bastiones que quedan de las pequeñas empresas de ingeniería británicas que fabrican piezas para bicicletas.

El taller principal de Royce contiene máquinas grandes y pequeñas, y varias bicicletas se exhiben en las paredes.

Un compromiso con la calidad

Los pedaliers y bujes Royce se han convertido en las tarjetas de presentación de la empresa. Sin embargo, a lo largo de los años, se han producido platos y bielas, platos, abrazaderas para tijas de sillín, piñones y palancas de liberación rápida, así como diversos trabajos personalizados, como algunos platos enormes de más de 100 dientes para varios proyectos de récords de velocidad en tierra. Pero el día a día de la empresa va mucho más allá del mundo del ciclismo. Polton explica que, entre otras cosas, actualmente trabaja en un puesto para el Ministerio de Defensa.

Royce incluso fabricó dos desviadores de hermoso aspecto en 1980 que se inspiraron en los equipos Campagnolo de la época pero que fueron diseñados para funcionar aún mejor. Los desviadores nunca llegaron a producirse por completo, ahora se perdieron, nadie sabe dónde está actualmente el par que falta. Una fotografía enmarcada en un pasillo es la única evidencia de su existencia.

Polton explica que en ingeniería no existen trucos y resume el secreto del éxito y la longevidad de Royce con el pragmatismo de un ingeniero:

“Utilizamos los mejores materiales que podemos para el trabajo, las tolerancias son más estrictas que las de otras personas y utilizamos los mejores rodamientos que podemos”.

Además de materiales de calidad y tolerancias muy estrictas. Los bujes Royce, en particular, que utilizan ejes de titanio, se pulen hasta que brillan. El simple logotipo 'R'' en cada carcasa del buje no necesita gritar.

El diseño del eje del pedalier de tres lóbulos de Royce está cerca del corazón de la marca y está inspirado en un tanque alemán.

Los pedidos de Royce se ensamblan o fabrican bajo pedido, por lo que hay muchos componentes individuales cuidadosamente apilados en contenedores de piezas en el área de ensamblaje de arriba, pero no muchos conjuntos de bujes completos por ahí. Un cajón lleno de ejes de cubo de titanio bellamente mecanizados lo demuestra.

Los mejores de la gama de Royce son los bujes Racing Gold, que tienen un precio de £ 1,200. Las carcasas de los bujes se mecanizan en titanio, luego se recubren con nitruro de titanio (un recubrimiento especial que puede reducir la fricción) y luego se pulen altamente.

Royce utiliza exclusivamente rodamientos NTN y sus estrictas tolerancias de fabricación significan que los rodamientos durarán mucho tiempo. Los rodamientos son algo que Royce no produce.

“No pudimos fabricar rodamientos. Se invierten millones de libras en fabricar maquinaria para fabricar rodamientos, por lo que compramos los mejores rodamientos que podemos”.

Polton admitió haberse desilusionado con algunos diseños de componentes de bicicletas durante la última década, creyendo que muchos diseños modernos de bujes o pedalier no mejoran lo que se ha hecho antes. Esto se extiende al zumbido alrededor de los rodamientos cerámicos.

“A más de 20.000 RPM, los rodamientos cerámicos son excelentes. Ahora, los ciclistas no aceleran a más de 20.000 RPM. Compre buenos rodamientos con sellos adecuados si quiere mantenerlos limpios. ¿Por qué gastar 100 libras y pico en un rodamiento, cuando puede comprarlo? uno por £8, no ganarás nada, tal vez un par de gramos.

“Preferiría venderle un eje de pedalier a alguien. Venderle uno de nuestros ejes a alguien y saber que dentro de cinco años seguirá funcionando sin problemas. No quiero tener que reemplazar los rodamientos después de seis meses”.

Aunque no ha sido ampliamente adoptado, Polton está orgulloso del estándar del eje de pedalier de tres lóbulos, que utiliza el mismo ángulo cónico que un diseño cónico cuadrado normal (y mucho más común), pero es más fuerte y proporciona una plataforma más rígida gracias a la capacidad de utilizar más material. Polton explicó que la inspiración provino de una pieza de un tanque alemán que utilizaba una filosofía de diseño similar.

Montado y corrido por los mejores.

Los bujes Royce ayudaron a Chris Boardman a conseguir su récord de horas de atleta

A lo largo de los años, muchos campeones deportivos han utilizado equipos Royce, y la marca se convirtió en el nombre de referencia para los pedaliers y componentes de la transmisión desde los años 80 hasta los 2000.

A pesar de esto, la compañía no ha sentido la necesidad o el deseo de adoptar estándares modernos y ahora no vende tantos bujes o pedaliers. El cenit de Royce probablemente fue en la era de los pedaliers cónicos cuadrados y los bujes sin disco.

Royce trabajó con la campeona mundial y olímpica de carreras en ruta Nicole Cooke en la primera parte de su carrera, produciendo pedaliers especiales e incluso carcasas de pedalier para la ciclista galesa. Ella se mantiene en contacto todos estos años después.

Sean Yates también usó los pedaliers de Royce en sus bicicletas para ciertas carreras, en particular las contrarreloj, y explicó que Royce casi se estaba ocupando de las ganancias marginales para los ciclistas mucho antes de que las “ganancias marginales” existieran.

“Hoy en día hay 101 tipos diferentes de pedalier”, dijo Yates. Noticias de ciclismo. “Hace unos veinte años, que yo sepa, no había muchas empresas que fabricaran productos reales a medida para las carreras.

“Quería tener el mejor equipo disponible. Al ser una empresa británica, siempre fue bueno apoyar el talento local, realmente estaban tratando de desarrollar un producto de primer nivel. Es un trabajo de amor y ellos (Royce) toman verdadero orgullo por su producto.”

Un pedalier Royce no se desgastará rápidamente

Phillipa York es otra ciclista que dice que Royce era la marca a utilizar para las grandes carreras y se hizo eco de las opiniones de Yate sobre que las piezas mejoradas sean la atracción.

“En ese momento, Royce producía piezas de alta calidad que eran más livianas que las ofertas principales. Tenían mejoras de titanio para los ejes de pedalier que usaba en mis bicicletas de carrera siempre que era posible y sus bujes iban en las ruedas Pete Matthews (un fabricante de ruedas británico). construido para mí cuando se trataba de montañas o campeonatos”.

Royce también se interesó por los componentes de las bicicletas de montaña desde mediados hasta finales de los 90, un momento clave en el crecimiento de este deporte, que es mucho más joven que las carreras de carretera.

Royce tenía algunos equipos de carreras nacionales en el Reino Unido a los que patrocinaba y les proporcionaba repuestos, con corredores profesionales de renombre como Steve Peat y Rob Warner entre sus usuarios.

Jam Price, un corredor y mecánico radicado en Gran Bretaña, corrió para los equipos y recuerda esa época con cariño.

“Fue relajado, siempre solidario, sin presión para obtener resultados, siempre y cuando lo disfrutáramos y representáramos a Royce de la manera correcta.

“Siempre sentí que Cliff me trataba como a un hijo, siempre estaba ahí para charlar y también para las cosas sobre la bicicleta”.

Un piñón de pista de titanio especial diseñado para los ciclistas de pista olímpicos de Gran Bretaña.

Hay una clara falta de fanfarria o autopromoción con respecto a la historia de Royce. La compañía tiene un pasado histórico en el que crees que algunas marcas saldrían a cenar una y otra vez. Polton valora las relaciones, las amistades y ayudar a otros ciclistas a hacer lo suyo por encima de los elogios personales y admite que ha olvidado muchas de las viejas historias.

La empresa produjo los bujes, las cabecillas de los radios y otras piezas para las ruedas Hour Record de Chris Boardman, proporcionando tres juegos en total cuando se necesitaban repuestos. Lo interesante aquí es que Boardman montó con un medidor de potencia incluso entonces, y usó el disco Mavic Comete y el combo iO de cinco radios en las carreras. Habría conocido la diferencia de potencia entre un disco y un disco de cinco radios y las ruedas tradicionales que exigían las reglas discográficas; Royce fue la respuesta cuando se trataba de ahorrar algunos vatios.

Dejando a un lado la historia, los componentes Royce todavía se utilizan al más alto nivel incluso hoy en día. El equipo GB se acercó a Royce y Polton en busca de ideas sobre transmisiones antes de los Juegos Olímpicos de 2021.

Mientras hablamos, Polton produce una bolsa suave con cordón, dentro de la cual hay una hermosa y brillante rueda dentada dorada. Fue producido, dice, para el equipo ciclista de Gran Bretaña para los Juegos Olímpicos de 2021. Las fotografías de estudio de París 2024 y los piñones utilizados son muy similares.

“Está hecho de titanio”, comenzó. “Luego está recubierto de nitruro de titanio, que es tres veces más duro que el carburo, por lo que tiene una superficie muy resbaladiza. El paso es de tres octavos de pulgada, en lugar de media pulgada. Utiliza una cadena de rodillos, lo que permite que cadena para pasar más libremente.”

Una camiseta de arcoíris enmarcada también cuelga con orgullo en las escaleras del taller, fue ganada por el campeón Paralímpico de Persecución Individual de París y múltiple campeón mundial de pista Jozef Metelka, quien usa equipo Royce en sus bicicletas de pista. Polton abre una caja y revela un kimono ceremonial otorgado a los ganadores de los juegos de Tokio de 2021, Metelka lo entregó personalmente y los dos amigos fueron a tomar una pinta.

¿Necesitas un plato de 104 dientes? Ningún problema.

El fuego arde

Es posible que actualmente haya menos de un puñado de fabricantes que produzcan bujes para bicicletas en Gran Bretaña. Está Royce, por supuesto, y los componentes Hope siempre son populares, pero más allá de eso, no hay mucho para elegir en estos días.

Después de 40 años, el fuego parece arder más que nunca para Polton y él responde sin dudar ante la mención de su jubilación.

“No me voy a retirar. No.”

También explica que no tiene planes de dejar de competir con coches de pedales en el corto plazo, otra gran pasión.

“Me encantan las carreras. Me encanta correr con mi hija. También pedaleo. Las carreras de autos a pedales son absolutamente geniales”.

Se han dedicado décadas de esfuerzo al trabajo de Polton, y sus esfuerzos a lo largo de los años le han ganado respeto y amistad.

“He hecho todo lo que quería hacer, de verdad. Hago amigos, ellos vienen a verme. Salimos a tomar una pinta y pescado con patatas fritas. Realmente no podría pedir más”.

Seguramente Polton es consciente tanto de su legado como del de Royce y de los ciclistas que han llegado a admirar sus componentes a lo largo de los años. Admite abiertamente que no es un hombre de marketing y que la excelencia en ingeniería era (y es) su única preocupación.

“Me gusta solucionar los problemas del trabajo, no solucionar las pequeñas cosas que realmente no me importan. Todo se puede mejorar. Todo lo que quiero hacer es hacer un buen trabajo. Si puedo mejorar la eficiencia de algo, Estoy satisfecho.”