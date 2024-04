Todas las mejores historias tecnológicas en un solo lugar desde Paris-Roubaix Femmes avec Zwift

Paris-Roubaix siempre cumple en términos de historias tecnológicas. Los equipos se activan con nueva tecnología, componentes únicos personalizados y todos los trucos que puedan reunir para intentar domar los adoquines. Si bien el campo masculino parece haberse unido con un enfoque exclusivo de bicicletas aerodinámicas, salvo Israel-Premier Tech, que están usando bicicletas de gravel, el pelotón femenino es un mar encantador de configuraciones diferentes.

Al pasear por la zona de boxes al principio, había de todo, desde tecnología de gravel, prototipos de neumáticos, componentes impresos en 3D e incluso algunas configuraciones claramente de la vieja escuela. Como siempre, tenemos acceso detrás de escena para brindarte lo mejor en tecnología y también tenemos una galería de las bicicletas ganadoras en camino.

Sin más preámbulos, y antes de que el barro del norte de Francia haya tenido la oportunidad de apelmazarse por completo sobre el S-Works Tarmac ganador de la carrera de Lotte Kopecky (presumiblemente para ser sellado por el equipo de marketing de Specialized para siempre), sigamos adelante.

Empezar en Canyon-SRAM todo parece normal. Todo el equipo usaba Canyon Ultimate, en lugar del Aeroad, más aerodinámico, pero una mirada más cercana a las ruedas revela que algunos ciclistas usaban neumáticos Schwalbe G-One Speed. Técnicamente son neumáticos de grava, pero tienen una banda de rodadura de perfil extremadamente bajo y, en muchos aspectos, es similar a una banda de rodadura de lima de gran volumen.

La bicicleta con neumáticos de grava fue rápidamente retirada y sustituida por una con neumáticos Schwalbe Pro One. Aquí hay botones de cambio satélite SRAM debajo de las barras para que se puedan realizar cambios mientras se sigue conduciendo en la parte superior.

Estos neumáticos Pro One con un ancho de 32c se hinchan bien en una llanta Zipp 303 Firecrest. El equipo optó por una configuración sin gancho a pesar de la discusión actual sobre los problemas de seguridad del sistema.

Normalmente, Kopecky usa la cabina aerodinámica de una sola pieza de Roval Rapide, pero para esta carrera y esta bicicleta optó por barras redondas, completas con palancas de cambio accionadas con el pulgar. Las barras, según me dijeron, son Deda, pero envueltas completamente para que no se puedan ver los logotipos. También me informaron que recibe una bicicleta Roubaix separada en parte para evitar problemas con su bicicleta normal.