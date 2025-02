El australiano ganó el oro en el velódromo en los Juegos Olímpicos el año pasado, pero está ansioso por consolidar aún más su nombre en el camino en 2025

Sam Welsford ha establecido un punto de referencia temprano como velocista para vencer esta temporada.

El jugador de 29 años hizo su debut en la temporada en Australia, reclamando el título de Criterio Nacional, tres victorias en el escenario y la clasificación de puntos en la gira Down Under antes de ayudar a Red Bull-Bora-Hansgrohe, Laurence Pithie a tercer lugar en una sofocante edición. de la carrera de Cadel Evans Great Ocean Road el domingo.

Sin embargo, fue un pequeño día entre esos dos eventos más grandes, el Surf Coast Classic, que tal vez demostró mejor el dominio de Welsford y su equipo. La carrera de 157 km no volverá a calcular una mención esta temporada, pero vio el promedio de Peloton de 48 km/h ya que 13 escuadrones rivales fueron todo en el intento de descarrilar uno.

“Fue la quinta carrera más rápida en los últimos dos años. Fue ridículo. Fue muy rápido”, dijo Welsford a My Bike. “Creo que todos no querían que nos fuera fácil para nosotros”.

Fue un cumplido para el australiano, que confía en su tren de sprint, que incluye a Danny Van Poppel y Ryan Mullen, en su segunda temporada juntos se acumulará contra el de sus rivales en la gira de los EAU el próximo mes. La carrera del desierto es una prueba de fuego para velocistas puros y fuera de los Grand Tours posiblemente el más importante en el calendario para los hombres rápidos.

“El gran enfoque para nosotros fue marcarlo para este año y comenzar bien”, dijo Welsford.

“Creo que aprendimos mucho del año pasado, no nos estamos complaciendo demasiado con nuestro tren porque sabemos lo fuertes que somos, pero cuando vas a EAU, todos son súper fuertes allí, por lo que tenemos que tener mucho enfoque y caballos de fuerza, Y tenemos eso ahora “.

El director deportivo de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Shane Archbolold, cree que Welsford ya es más rápido que la temporada pasada, cuando dividió la atención entre el camino y la pista, ganando el oro en la búsqueda del equipo masculino en los Juegos Olímpicos de París.

“Diría que todavía tenemos que marcar algunas cosas, pero definitivamente va mejor que él el año pasado”, dijo Archbold.

“Fue muy bueno verlo en buenas condiciones. Sam está súper motivado en este momento, así que es agradable.

“Obviamente, el año pasado, el gran objetivo para él personalmente fueron los Juegos Olímpicos. Afortunadamente para Australia, marcó esa casilla y ahora este año es más un enfoque en la carretera.

“Definitivamente ha hecho un trabajo un poco diferente”, continuó. “Para Down Under, no necesariamente necesitas, la forma de pista es lo suficientemente buena, diría que pasar por etapas más cortas, etapas muy duras pero acabados cortos y rápidos, pero será más más adelante en el año que vemos”.

Welsford cree que comenzar su temporada temprano en Australia le servirá bien a lo largo de 2025 en el que espera ser seleccionado para una gran gira.

“Si tienes un buen invierno y entiendes los K, en el que me centré mucho este año, realmente obteniendo una buena base en las piernas, así que podría venir aquí bien … EAU y Paris-Nice … debería ser realmente agradable a Haga este formulario, algunos de los clásicos, y luego reinicie para algunos de los objetivos más grandes este año “, dijo.

Welsford tiene la esperanza de que más resultados en el tablero le consigan la selección para el Tour de Francia a pesar de que el enfoque de Red Bull-Bora-Hansgrohe allí, con Jai Hindley y la llegada de Primož Roglič el año pasado, ha estado en clasificación general.

“Los dedos cruzados puedo hacer una gran gira. Esa sería la mejor opción para mí, pero tenemos que ver lo que piensa el equipo”, dijo.

“Sé lo difíciles que son, y tenemos un equipo realmente fuerte ahora. Si hiciéramos el Tour de Francia, hay opciones para un tren de sprint allí porque creo que podrían tomar un equipo un poco diferente porque Primož hará el Giro y la gira me imagino, pero aún no lo sabemos.

“Si seguimos ganando en Europa y haciendo todas las cosas correctas, nos daremos una buena discusión”.