El líder del UAE Team Emirates desea a Jonas Vingegaard una pronta recuperación de las lesiones del accidente

Menos de 48 horas antes de comenzar su doble apuesta Giro d'Italia-Tour de Francia, un optimista Tadej Pogačar ha confirmado que su condición general ha mejorado como resultado de haber corrido menos y entrenado más en 2024.

Hasta la fecha, Pogačar solo ha disputado diez días de carrera esta temporada, comenzando en Strade Bianche y continuando con Milán-San Remo, la Volta a Catalunya y Lieja-Bastogne-Lieja, muchos menos que en las primeras mitades del año anteriores.

Ese total aumentará significativamente a partir del sábado, cuando Pogačar asuma la primera etapa del mayor desafío de su carrera hasta la fecha: convertirse en el primer corredor desde Marco Pantani en ganar tanto el Giro como el Tour en el mismo año.

Pero en su última rueda de prensa previa al Giro, y después de conseguir siete victorias en lo que va de temporada, incluido su sexto Monumento en Lieja hace menos de dos semanas, Pogačar afirmó que su forma general ha dado un paso importante hacia arriba como resultado de la comparativamente limitada programa de carrera hasta el momento. No se trata sólo de una mejora física: al correr menos, explicó, tiene “más ganas de triunfar”.

“Estoy mejor este año, me siento más cómodo sobre la moto, siento que lo estoy disfrutando incluso más que antes”, dijo Pogačar a los periodistas el jueves.

“Me encanta entrenar duro, también tengo algunos periodos de descanso entre entrenamientos porque creo que así es como se mejora. Si simplemente vas de carrera en carrera, puedes fatigarte bastante rápido sin siquiera darte cuenta.

“Y creo que menos días de carrera y más entrenamiento me funcionan, semanas de entrenamiento más estructuradas y largas. Si, me gusta.

“Ahora es el momento de correr casi un mes, y luego, un mes después, un mes nuevamente a toda velocidad. Todavía hay muchas carreras”.

Al mismo tiempo, reconoció que al correr menos, “claro que estás más motivado cuando solo estás en casa entrenando. Sabes que la forma es buena, ves las carreras y quieres estar allí. Esto es realmente beneficioso para la mente cuando llegas a carreras con esta mentalidad. Estás más ansioso por triunfar”.

Después de su última ronda de carreras en Lieja, Pogačar dijo que había pasado el ínterin “entrenando duro y descansando bien”, sin mencionar algo de karting. En todo el mundo, dijo, todo había ido bien y también había pasado algún tiempo con su familia, “y aquí estamos”.

“Todo se está acercando y sólo quieres empezar, estás contando los días, la tensión crece y los nervios llegan. Pero todo es en el buen sentido: todo el mundo quiere correr, y yo también”.

Pogačar restó importancia a la idea de que le gustaría poner la pelota en marcha pasando directamente al color rosa en el primer fin de semana de carreras, muy duro, que incluye un final en la cumbre en Oropa con asociaciones indelebles con el doble ganador anterior, Marco Pantani, el domingo. .

“Mi ambición es vestir la maglia, pero si quieres vestir de rosa en Roma, no tienes que vestir de rosa ahora. Ves cómo van las piernas en las primeras etapas y ves cómo se desarrolla la carrera. Pero si hay una oportunidad de vestir de rosa, la aprovechas”, dijo.

Sin embargo, estuvo de acuerdo en que Oropa, al llegar tan temprano en la carrera, era lo suficientemente duro como para ofrecer una oportunidad clave para tener una imagen real del respectivo estado de forma del líder de la general.

Entre estos rivales, además de los “jóvenes” presentes en la salida del sábado en Venaria Reale, también nombró a los veteranos Romain Bardet (Team dsm-firmenich-PostNL) y al subcampeón del Giro del año pasado, Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) como contendientes importantes. .

Si hay que creer a algunos observadores, Pogacar ya ganó el Giro de Italia casi antes de comenzarlo, al igual que su condición de favorito. Pero el esloveno se molestó un poco ante la idea de que él fuera el único contendiente principal, diciendo que era “un poco de mierda, no agradable, no respetuoso con los demás corredores. No hay tanta diferencia cuando se trata de las grandes montañas, todos los equipos quieren ir por la victoria”.

“Es una especie de tontería, pero quizás también sea culpa mía. He corrido pocas carreras y me he preparado muy bien, pero también es necesario ver el panorama general”.

Sin embargo, lo reconoció como el máximo favorito, era inevitable que su equipo fuera puesto bajo mucho escrutinio y se esperara que “llegara a la carrera”. Y se mantuvo firme en que, a diferencia de lo que algunos de esos rivales han sugerido, su equipo podría no tener la profundidad que necesita para mantener el control del Giro en las montañas, donde probablemente tendrán lugar las batallas finales decisivas por la victoria.

“No lo creo, puedo tener mucha confianza en chicos como Rafał Majka y Felix Großschartner, además tenemos un tren muy grande, un equipo bastante grande. Si todo va normal tendremos un muy buen equipo para todo el Giro”, afirmó.

“Pero en cada carrera a la que voy me consideran favorito, así que estoy preparado para esto y siempre tengo en mente que, como equipo, todos compiten contra nosotros. Así que tenemos que afrontar la carrera desde el principio.

“Todos siguen nuestro ejemplo, pero nosotros siempre debemos seguir nuestro propio plan”.

La clave de ese plan, por supuesto, es cómo abordará la carrera el propio Pogacar. Con tantas contrarreloj en la carrera, dijo a los periodistas, pasó más tiempo en la bicicleta TT durante el invierno y se sentía cada vez más seguro para las contrarreloj, una disciplina que probó por última vez en condiciones reales a principios del Campeonato Mundial. el pasado agosto.

Si bien la mayoría de las preguntas se centraban lógicamente en el Giro, a Pogačar también se le preguntó sobre el corredor que le impidió participar en el Tour de Francia tanto en 2022 como en 2023: Jonas Vingegaard, actualmente en un largo período de recuperación tras su brutal caída y posterior heridos en Itzulia-País Vasco este mes de abril.

Pogačar dijo que él y su novia estaban observando el escenario cuando ocurrió el accidente y “simplemente nos quedamos en silencio. Fue realmente horrible, había tantos muchachos en el suelo que ni siquiera se movían, no queremos que esto le pase a nadie”.

“Espero que se esté recuperando bien. Fue una caída realmente dramática que puede causar traumas a algunos de los pilotos involucrados, y ahora espero lo mejor para él”.