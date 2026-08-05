En su segundo Tour, Fityus ya superó el año 2025, donde se perdió el corte de tiempo en el segundo día mientras corría con el equipo francés St Michel-Preference Home-Auber93.

El Tour de France Femmes de este año dio la bienvenida a siete corredoras de Australia y Nueva Zelanda, entre ellas aspirantes a la general, cazadoras de etapas y una recién llegada a la carrera más importante del año. Entre ellos se encuentra la ciclista del Picnic-PostNL Lucie Fityus, que comenzó el segundo Tour de su carrera en Lausana este fin de semana y ya lo ha hecho mejor que en su año de debut.

Su Tour de Francia 2025 no salió del todo según lo planeado la primera vez, ya que los problemas durante la Gran Salida en Bretaña la llevaron a perder por poco el tiempo reducido en 11 segundos en la segunda etapa. Este año, con nuevos colores en Picnic PostNL, pasó los dos primeros días y formó parte del equipo que ayudó a la corredora británica Josie Nelson a terminar entre los 10 primeros en la etapa 2 en Ginebra.

hablando con ciclismonoticias Después del final, Fityus reflexionó sobre su debut el verano pasado: “Si puedes llamar a ese primero, el primero”.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Definitivamente, definitivamente hay mejores sentimientos, mucha más organización y un manejo mucho mejor de esto. Así que sí, es mucho más positivo”, agregó, antes de revelar qué salió mal en 2025 y qué cambió en 2026.

“La preparación, absolutamente. El año pasado no tuve una buena experiencia en altitud y además tuve mucho estrés en torno a mis estudios.

te puede gustar



Con la campeona de París-Roubaix, Alison Jackson a bordo, el ambicioso equipo del St Michel apunta alto al Tour de Francia Femenino y más allá



'Mi primer gran golpe contra todos los grandes ciclistas': Zoe Bäckstedt disfruta de la prueba contrarreloj repleta de estrellas en su debut en el Tour de Francia Femmes



Las siete corredoras de Australia y Nueva Zelanda en la salida del Tour de Francia Femmes

“Así que fue mucho menos estresante llegar, menos enfermedades, menos lesiones. Muy tranquilo”.

Esta vez, ha evitado la altitud, manteniéndose baja en el período previo al Tour y entrenando en un clima cálido en Girona. Después de todo, este es un Tour donde la temperatura rara vez baja de los 30°C y donde las etapas están amenazadas por incendios forestales.

“Nos centramos en mantenernos al nivel y en conseguir un entrenamiento de muy buena calidad. En realidad, también ha sido bastante bueno para la adaptación al calor porque vivo en Girona, así que hace mucho calor”, dijo Fityus.

Fityus, de 25 años, es oriunda de Newcastle en Nueva Gales del Sur, mientras que su camino hacia el nivel más alto del ciclismo se remonta a los primeros años que pasó en la organización con sede en Perth, Cycling Development Foundation.

Cuatro años allí – “han sido una parte enorme de mi desarrollo durante todo el proceso”, dijo después de firmar con Picnic PostNL – la llevaron a trabajar en el principal programa de desarrollo australiano ARA-Skip Capital.

Qué leer a continuación



'Se trata menos de encontrar unos cuantos vatios más, más de comprender la estrategia': el descubrimiento de carreteras de Kate Courtney continúa con la aparición especial del Tour de France Femmes



'Aún no he alcanzado mi potencial absoluto': Kim Le Court-Pienaar apunta al top cinco del Tour de Francia femenino después del éxito 'impactante para el sistema' en 2025



'Creo que todo este Tour va a ser así': la preparación menos intensa de Demi Vollering para el Tour de Francia Femmes ya está dando sus frutos con el aumento de tiempo en la primera etapa

Esos años de desarrollo, tanto en pista como en carretera, la llevaron a un contrato con el ProTeam francés St Michel-Preference Home-Auber93 para 2025, cuando acumuló resultados entre los 10 primeros en el Surf Coast Classic y Scheldeprijs, además de debutar en una serie de las carreras clásicas más duras de la primavera, incluido el Tour de Flandes, París-Roubaix y Lieja-Bastoña-Lieja.

Ha equilibrado las carreras con su título en ingeniería civil: “Me queda una materia más y luego termino”, dijo, y ahora está de regreso en el Tour después de haber firmado un contrato de dos años en el Women's WorldTour.

“Definitivamente es diferente. Creo que en el nivel WorldTour es donde realmente se avanza en términos de apoyo. Pero realmente disfruto de ambos equipos”, dijo sobre su cambio de equipo.

“Lo pasé muy bien en St Michel el año pasado. Son fantásticos, pero este año nuevamente con Picnic-PostNL, lo estoy disfrutando mucho. Ellos también son fantásticos”.

Su primer año en Picnic no todo salió según lo planeado, y Fityus admitió que su campaña en Clásicas no fue tan fuerte como podría haber sido, pero asumió un nuevo rol en las carreras como corredora de apoyo y pasó tiempo aprendiendo cómo adaptarse a esas nuevas demandas.

“No saqué todo lo que quería en los Clásicos, pero realmente se trató de aceptar un nuevo papel para mí en ese rol de apoyo a un líder, algo que no había hecho mucho antes”, dijo.

“He sido más bien un ciclista oportunista en años anteriores, pero este año realmente se ha tratado de aprender cómo apoyar a un líder, cómo alimentarlo, cómo posicionarlo y cosas así. Así que realmente he aprendido mucho”.

En el Tour, se le unió en el equipo de Picnic el ex campeón del Classic Brugge-De Panne, Pfeiffer Georgi, en un equipo que comenzó enfocado en apoyar a Eleonora Ciabocco, de 22 años, sexta en el UAE Tour en febrero, para una buena carrera en la general.

Sin embargo, habrá una reestructuración de los objetivos del equipo el resto del camino, después de que Ciabocco lamentablemente perdiera 12 minutos en el camino a Ginebra.

“Mira, nuestros objetivos se centraban en la general con Eleanora. Desafortunadamente, ella tuvo un día un poco difícil hoy, por lo que esos podrían estar un poco fuera de lugar”, dijo.

“Pero ahora estoy seguro de que vamos a reenfocarnos en las etapas y ver qué podemos hacer allí”.

Después de todo, Fityus, en sus propias palabras una oportunista admitida, aún podría tener la oportunidad de buscar una oportunidad para ella misma esta semana.