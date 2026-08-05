En su segundo Tour, Fityus ya superó el año 2025, donde se perdió el corte de tiempo en el segundo día mientras corría con el equipo francés St Michel-Preference Home-Auber93.

El Tour de France Femmes de este año dio la bienvenida a siete corredoras de Australia y Nueva Zelanda, entre ellas aspirantes a la general, cazadoras de etapas y una recién llegada a la carrera más importante del año. Entre ellos se encuentra la ciclista del Picnic-PostNL Lucie Fityus, que comenzó el segundo Tour de su carrera en Lausana este fin de semana y ya lo ha hecho mejor que en su año de debut.

Su Tour de Francia 2025 no salió del todo según lo planeado la primera vez, ya que los problemas durante la Gran Salida en Bretaña la llevaron a perder por poco el tiempo reducido en 11 segundos en la segunda etapa. Este año, con nuevos colores en Picnic PostNL, pasó los dos primeros días y formó parte del equipo que ayudó a la corredora británica Josie Nelson a terminar entre los 10 primeros en la etapa 2 en Ginebra.

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