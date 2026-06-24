'Realmente necesitaba darme la oportunidad de experimentar y ponerme en situaciones nuevas e inciertas en las que no tenía expectativas'

Hasta hace poco, habría sido casi impensable ver a Kate Courtney evitando la carrera de Copas del Mundo, pero la actual campeona mundial de maratón de bicicleta de montaña ha estado apareciendo en muchas nuevas líneas de salida últimamente, desde las carreras de grava adyacentes más de bicicleta de montaña hasta, más recientemente, un debut en el Campeonato de ciclismo profesional de ruta de EE. UU.

Y qué debut fue.

La competidora de She Sends Racing se llevó la camiseta de campeona nacional de carreras en ruta de EE. UU., después de haber participado en su primera carrera en ruta desde que tenía 16 años el mes pasado, compitiendo y ganando la etapa 4 del Tour de Feminin clasificado 2.2.

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“Creo que realmente necesitaba darme la oportunidad de experimentar y ponerme en situaciones nuevas e inciertas en las que no tenía expectativas y realmente podía intentarlo. Lo hice hoy y funcionó”, dijo Courtney a la emisora. FloBicicletas en una entrevista posterior a la carrera.

La recién llegada visitante, Courtney, había cargado hacia la línea con la jugadora más experimentada: Lauren Stephens (Aegis x Leaders of Enchantment). Esta última corredora se estaba preparando para su undécima carrera en el título nacional de élite femenino de ruta USPro, que consiguió en 2021 y también fue subcampeona el año pasado. Courtney, sin embargo, se apoyó en la sabiduría del apoyo de su equipo para ponerse en una posición donde la victoria era una posibilidad.

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“Sabía que probablemente iba a ser una guerra de desgaste y llegaría a la última vuelta. Sólo estaba tratando de ahorrar lo suficiente y ser inteligente, pero también mantener el ritmo, para que realmente tuviéramos la oportunidad de lograrlo”, dijo Courtney.

“Y luego, por supuesto, tratar de descubrir cómo jugar esa final. No he estado en muchas situaciones como esa, así que estoy muy orgulloso de haber podido lograr el aterrizaje”.

Era un escenario considerablemente diferente al que Courtney estaba acostumbrada a enfrentar en más aspectos que solo las tácticas. Para la campeona del mundo XCO de 2018 y ganadora de la Copa del Mundo de 2019, que comenzó su colección de títulos nacionales de ciclismo de montaña como junior en 2010, hacer fila en la bicicleta de montaña había llegado a significar afrontar siempre una carrera con expectativas.

“Mi pequeño mantra de hoy fue todo por ganar”, dijo Courtney. “Creo que he asistido a muchos torneos nacionales en los que sentí que tenía todo que perder. O tenías la camiseta o eras el atleta de mejor rendimiento de la Copa Mundial, por lo que realmente sentías que cualquier cosa que no fuera una victoria era una decepción.

“Me sentí realmente liberador estar en esta carrera y saber que mientras lo diera todo, estaría muy orgulloso e iba a aprender mucho. Entonces, si hubiera jugado mal las tácticas y eso no hubiera funcionado a mi favor, habría aprendido una gran lección, habría jugado mis cartas de manera un poco diferente la próxima vez.

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“Pero creo que hoy aprendí a nunca rendirme y a seguir luchando hasta el final”.

Entonces, ¿qué significa esto ahora para el corredor que alguna vez tuvo un patrón regular de eventos de bicicleta de montaña trazados para cada temporada? ¿Es probable que su bicicleta de carretera y su nueva camiseta del campeonato nacional tengan más salidas?

“Quiero decir, me encanta representar la camiseta, así que sí, tengo que usarla y ya veremos”, fue lo que dijo Courtney cuando se le preguntó en el FloBicicletas entrevista si estaría más de viaje.

“Saborearemos esto por un momento y luego intentaremos presentarnos con esa camiseta, listos para pelear”.

Después de todo, con el calendario abierto y las disciplinas abiertas, parece que todo es posible para Courtney en 2026.

“Es mi año de experimentación radical”, concluye el joven de 30 años.