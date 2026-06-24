'Realmente necesitaba darme la oportunidad de experimentar y ponerme en situaciones nuevas e inciertas en las que no tenía expectativas'

Hasta hace poco, habría sido casi impensable ver a Kate Courtney evitando la carrera de Copas del Mundo, pero la actual campeona mundial de maratón de bicicleta de montaña ha estado apareciendo en muchas nuevas líneas de salida últimamente, desde las carreras de grava adyacentes más de bicicleta de montaña hasta, más recientemente, un debut en el Campeonato de ciclismo profesional de ruta de EE. UU.

Y qué debut fue.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:

“Saborearemos esto por un momento y luego intentaremos presentarnos con esa camiseta, listos para pelear”.