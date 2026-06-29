El holandés dice que “ya nada es obligatorio” mientras busca un éxito extra, empezando en Barcelona

La estrella de las clásicas Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) tiene la esperanza de poder volver a vestir el maillot amarillo en el Tour de Francia de este año, aunque siente que “ya nada es imprescindible” en su exitosa carrera.

Van der Poel, que ha sido Campeón del Mundo en ruta y ganó tres veces la París-Roubaix y el Tour de Flandes cada uno, ha ganado dos etapas del Tour de Francia en su carrera y vistió el maillot amarillo durante seis días en 2021 y cuatro en 2025.

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