El holandés dice que “ya nada es obligatorio” mientras busca un éxito extra, empezando en Barcelona

La estrella de las clásicas Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) tiene la esperanza de poder volver a vestir el maillot amarillo en el Tour de Francia de este año, aunque siente que “ya nada es imprescindible” en su exitosa carrera.

Van der Poel, que ha sido Campeón del Mundo en ruta y ganó tres veces la París-Roubaix y el Tour de Flandes cada uno, ha ganado dos etapas del Tour de Francia en su carrera y vistió el maillot amarillo durante seis días en 2021 y cuatro en 2025.

Normalmente en el Tour, su papel es una mezcla de buscar sus propias oportunidades en etapas difíciles y ser el corredor líder. de lujo para Jasper Philipsen, pero este año, las primeras etapas desafiantes significan que podría tener la oportunidad de ponerse la icónica camiseta amarilla una vez más.

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Alpecin-Premier Tech no son favoritos para la contrarreloj por equipos inaugural en Barcelona, ​​pero si pueden correr lo suficientemente bien como para mantener a Van der Poel a la vista de la amarilla, podría tener una oportunidad en la meta de Montjuïc en la etapa 2, o incluso en una escapada en la etapa 3, aunque la segunda etapa parece más adecuada para él.

“El plan es seguir en carrera para potencialmente volver a buscar ese maillot amarillo en los próximos días”, dijo. NOS en el Tour de Suiza, su regreso a las carreras en ruta antes del Tour.

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“Pero tenemos corredores como Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel. Si se fijan en ello, será muy difícil. Pero lo vamos a intentar”.

Si es posible o no que Van der Poel pase al amarillo probablemente se sabrá rápidamente después de la crono, cuando las primeras diferencias de tiempo sean claras, y admitió que ese fue el primer desafío del equipo.

“Ojalá podamos dar una sorpresa, pero será difícil”, afirmó. “Sin embargo, hemos invertido mucho tiempo en ello. Y con los corredores que tenemos, deberíamos poder marcar un buen tiempo”.

La primera etapa de sprint para Jasper Philipsen no llegará hasta la etapa 5, momento en el cual las brechas en la general serán demasiado grandes para que un velocista se lleve el amarillo, y sin un escalador, los primeros días son probablemente el único momento en que Alpecin se vista de amarillo, siendo Van der Poel la opción obvia.

Sin embargo, aunque claramente le gustaría vestir de amarillo si se presenta la oportunidad, Van der Poel dejó claro que no sentía ninguna presión externa para triunfar en el Tour, tan completo e impresionante es su palmarés.

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“Todo es un plus. Ya nada es imprescindible. Mi carrera ya es más que exitosa. Eso la hace realmente divertida”, afirmó.

“Por supuesto, todavía me presiono a mí mismo, quiero ganar tantas carreras grandes y hermosas como sea posible, pero si eso no sucede, también estaré en paz con eso”.

Puede que sea difícil superar el año pasado, donde Philipsen ganó la etapa 1 y Van der Poel la etapa 2, ambos compartiendo el amarillo durante la mayor parte de la primera semana, pero al menos puede esperar terminar la carrera en lugar de verse eliminado por una enfermedad en la última semana. Y si nos basamos en su reciente forma en el Tour de Suiza, donde estuvo a punto de vencer a Tadej Pogačar en una contrarreloj, llegará al Tour fuerte y confiado.

“El año pasado fue muy bueno, hasta que tuve neumonía”, dijo Van der Poel. “Con suerte, puedo estar en la misma forma al principio de este año, buscar victorias de etapa y mostrar grandes cosas”.