Alemán dice que el gol principal de Kuurne-Brussel-Kuurne para el equipo holandés en el fin de semana de apertura

Ha pasado toda una década desde que la cara incrustada de Mud de John Degenkolb superó a Zdenek Stybar y Greg Van Avermaet en Roubaix Velodrome para reclamar la mayor victoria de su carrera.

Pero, incluso si el jugador de 36 años ahora se ve con más frecuencia en el papel de un capitán del equipo en las carreras, y durante todas las estaciones pasan, cuando se trata de los clásicos empedrados de Bélgica y Francia, Degenkolb sigue siendo un punto de referencia real.

De hecho, las actuaciones de Degenkolb han sido lo suficientemente fuertes y confiables para que su contrato con Picnic-Postnl se extienda por otras dos temporadas durante el invierno. Como dijo durante el reciente Volta AO Algarve, su papel principal durante este tiempo será continuar actuando como el “punto de conexión entre el auto del equipo y los muchachos en la carretera, eso es lo que realmente disfruto mucho”.

“También”, agrega, “Mi pasión por los clásicos sigue ahí y realmente estoy tratando de ser bueno en ellos, así que veamos cuán lejos también podemos llegar allí. Mi gran sueño es estar en la final para Paris-Roubaix”.

Primero, sin embargo, está Omloop Het Nieuwsblad, donde Degenkolb participará por sexta vez en su carrera. Si bien algunos argumentan que es casi imposible desempeñarse bien desde Omloop hasta Roubaix, Degenkolb cree que la tendencia actual en el entrenamiento para las estrellas clásicas significa que la ley no escrita en particular ya no es válida.

“Eso ha cambiado desde hace unos años”, le dice My Bikeargumentando que es posible combinar a Roubaix y Omloop porque “los jinetes realmente buenos aparecen en una carrera específica, están en la mejor forma para eso, pero luego vuelven a entrenar nuevamente y aparecen en la próxima carrera”.

“Tal vez simulan carreras mejor (en el entrenamiento) de lo que solían en el pasado, pero para mí nunca fue posible alcanzar su punto máximo al principio y el final de los clásicos. Sin embargo, tipos como Mathieu (Van der Poel) y Wout (Van Aert), son capaces de hacerlo”.

Todos tienen que comenzar en algún lugar, ya sean Van Aert o un profesional de primer año y Omloop es donde la acción comenzará por una gran proporción de corredores de un día. Pero como dice Degenkolb, Omloop es más una carrera para tener una idea inicial de la condición, en lugar de la temporada de todos los de la temporada de cualquiera.

“Siempre es una buena primera prueba para ver cómo estás, al igual que la temporada de clásicos realmente está comenzando”, argumenta. “En mi caso, después de eso iré a París-Nice, para practicar nuestros líderes y sprints, trabajando en los vientos cruzados y acumulando para la parte alta de la temporada clásica”.

Degenkolb argumenta que todo lo que sucede antes de Omloop Algarve, “no te dice mucho sobre los clásicos, pero puedes ganar mucha confianza y puedes acumular de una buena manera”.

Incluso en Portugal, como era de esperar de un capitán del equipo, Degenkolb ya estaba trabajando en cómo su equipo jugaría sus cartas en el fin de semana de apertura.

“Omloop no es nuestro objetivo principal, nuestro objetivo principal será Kuurne para correr con Pavel (Bittner)”-Degenkolb explica sobre el prometedor ganador de la etapa de Vuelta a España 2024.

“Tuvimos una gran decepción con la pérdida de Nils (Eekhoff, que fracturó su mandíbula en un accidente, ed.) En Saudi, ahora está entrenando ahora, pero no creo que regrese para el fin de semana de apertura.

“Así que tendremos que asegurarnos de mostrarnos solo en Omloop, tal vez poner a alguien en el descanso, estar en la carrera y aguantar el mayor tiempo posible hacia la final”.

Aunque ya ha realizado la gira Aiuia, el clásico de Champions Figueira y está hablando con My Bike En Algarve, “mi tercera carrera ya”, como dice, para DeGenkolb de alguna manera la temporada 2025 comenzó durante el invierno cuando firmó su extensión de contrato.

“Estoy muy feliz por eso”, confirma. “No es más fácil cuando envejeces, pero es una gran señal de confianza del equipo y me da la confianza para guiar al equipo de la mejor manera posible. Y con suerte, también puedo obtener uno o dos resultados para mí”.