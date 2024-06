Cómo me he entrenado y preparado para la carrera de 300 km Berna-Zermatt Chasing Cancellara

En poco más de dos semanas comenzaré el paseo en bicicleta más largo y duro que jamás haya intentado. No, no he ganado algún tipo de sorteo para tener una oportunidad en la zona neutral de la Etapa 1 del Tour de Francia, que además comienza el mismo día. Bromas aparte, me dirigiré a Suiza para participar en la edición de Berna a Zermatt de la serie de atracciones Chasing Cancellara.

Fundada hace varios años por el ex campeón olímpico y mundial retirado, sin mencionar la superestrella de los clásicos, Fabián Cancellara. Varios eventos de estilo fondo conforman la serie cada año, brindando a los ciclistas un desafío sólido y la oportunidad de correr junto al hombre mismo. De ellas, la edición Berna-Zermatt que afrontaré es la más larga de este año, con 300 kilómetros.

El desafío de Berna a Zermatt es una tarea seria. El recorrido comienza temprano, creo que para garantizar que los ciclistas terminen el evento a una hora razonable del día. Saldré alrededor de las 2 de la madrugada y viajaré durante la noche hasta llegar al amanecer y, finalmente, al propio Zermatt mientras emprendo la ruta de 300 kilómetros que comprende 5.000 metros de desnivel.

He realizado algunas atracciones deliciosas en mi tiempo, pero esto llevará las cosas a un nuevo nivel y el desafío ciertamente me pone un poco nervioso. Y aunque espero que algunos de ustedes estén pensando '¡¿300k?! ¡Lo uso de camino al trabajo!' Esta será la distancia más larga que he recorrido de un solo golpe.

Estoy bastante en forma en este momento y me gusta pensar que soy lo suficientemente fuerte como para afrontar la mayoría de los desafíos, pero pensé que debería aprovechar toda la ayuda que pudiera conseguir para este viaje. Me puse en contacto con el entrenador en jefe de MyWhoosh y corredor electrónico de élite, Zach Nehr. Nehr también es el hombre responsable de cuidar las sesiones de entrenamiento de la aplicación MyWhoosh y le pedí algunos consejos sobre cómo controlar el ritmo del recorrido y dónde usar mejor mi potencia a lo largo del recorrido. Nehr, un entrenador cualificado, fue de gran ayuda. Su consejo me ayudó a tener una imagen mental más clara de la mejor manera de estructurar mi viaje y afrontar lo que me espera.

El entrenamiento se ha compuesto de sesiones indoor y outdoor

La respuesta al correo electrónico de Nehr me dio mucha confianza y me dijo que tratar las cosas como una carrera sería un poco menos importante en un viaje como este.

“Este es un evento especial por su duración y dificultad. La mayoría de los aficionados en forma podrían recorrer 200 km sin mayores problemas, pero 300 km con 5.000 m de elevación es una bestia diferente”.

“Tus mayores obstáculos no serán tu FTP o W/Kg. En cambio, serán tu ritmo, tu nutrición e hidratación y tu fortaleza mental los que se volverán mucho más importantes”.

“No puedo enfatizar lo suficiente la importancia del ritmo durante un evento como este, especialmente porque la ruta termina con una subida de 30 km. En la primera mitad de la ruta (la parte montañosa), no pedalees más duro que la Zona 2 a menos que sea absolutamente necesario. Parece que hay algunas pendientes muy pronunciadas en las subidas, por lo que deberías guardar tus esfuerzos en la Zona 3 para entonces, de lo contrario, en las Zonas 1 y 2 durante los primeros 200 km.

“La parte superior de tu Zona 2 es tu umbral aeróbico, el punto en el que tu lactato en sangre comienza a aumentar significativamente. Es un punto de inflexión donde todo se vuelve más difícil y tu cuerpo necesita mucho más tiempo y mucho más esfuerzo para recuperarse”.

Fue fantástico recibir este consejo antes del viaje y las palabras de Nehr le han dado a mi plan previo al viaje una estructura y un propósito adicionales. Es muy fácil dejarse llevar por hacer un esfuerzo y comprometerse demasiado pronto en recorridos largos, fondos y deportes. Sé que he sido culpable de ello en el pasado. La idea de llegar al pie de una subida de 30 kilómetros (nunca he corrido una subida de 30 km) al final del viaje con las manos vacías fue algo que me hizo decidirme a fijar mi ritmo y mi esfuerzo durante el viaje.

MyWhoosh tiene montones de entrenamientos seleccionados profesionalmente y de acceso gratuito.

Nehr compartió más información para que pudiera entender exactamente por qué sería tan importante permanecer fuera de la Zona 3 y superiores tanto como pudiera durante largos períodos, dándome una idea mucho más clara de lo que sucederá desde el punto de vista fisiológico durante los 10 años. + horas estaré montando.

“Tan pronto como empiezas a andar en la Zona 3 durante más de un minuto, tu cuerpo pasa a quemar más carbohidratos que grasas, la conversación se vuelve difícil y puedes aumentar significativamente tu temperatura central y tu tasa de sudoración”.

“Durante un evento de más de ocho horas, es físicamente imposible reponer el 100% de los carbohidratos que has quemado. Por lo tanto, permanecer en la Zona 2 ayuda a tu cuerpo a quemar grasa por más tiempo y a guardar sus reservas de energía (y carbohidratos) para las últimas horas. de la carrera cuando más lo necesitas”.

“Por supuesto, puedes alcanzar la Zona 3 (o las Zonas 4 o 5) durante unos segundos durante el evento, si estabas acelerando al salir de una curva o algo así, pero se necesita al menos un minuto de la Zona 3 para tu cuerpo cambie a esas reservas de alta energía. En otras palabras, no circules en la Zona 3 durante 30 minutos en una subida en la primera mitad del recorrido”.

Por lo tanto, cruzar a la Zona 3 y superiores durante tramos más largos al principio del viaje solo consumirá innecesariamente combustible que no puedo reemplazar por completo, combustible que necesitaré absolutamente más adelante. Tuve una gran oportunidad de practicar esto durante mi recorrido de entrenamiento más largo antes del gran día y la experiencia fue realmente útil para mí antes del evento.

Con una subida final de 30 km, el exceso de marcha no es una opción

Sabía que tenía que realizar un par de recorridos de preparación sólidos durante el período previo a Chasing Cancellara, que esperaba que me permitieran alcanzar la distancia de 300 km requerida.

El primero de ellos fue Ride London, una deportiva de carretera cerrada de 103 millas/165 km que monté con tres amigos. Fue un recorrido de 100 millas bastante plano y rápido, que difícilmente es un reflejo de la ruta Berna-Zermatt. Pero sí implicó un despertar temprano y una hora de inicio, lo cual fue una buena práctica psicológica para el evento principal.

Estuve en la bicicleta poco después de las 5 am y salí bajo la lluvia, una preparación útil para la salida muy temprana de las 2 am para Chasing Cancellara. Y el comienzo oscuro y lluvioso fue una marca en la casilla de fortaleza mental de mi libro.

Completamos el recorrido en poco más de cuatro horas y media y fue un buen marcador para marcar, tanto mentalmente como cualquier otra cosa. Sabía que tenía 100 millas difíciles en las piernas. Un error que cometí fue dejar caer un gel energético durante el viaje y quedarme ligeramente sin combustible hacia el final. Me salí con la mía, pero fue un recordatorio de que no podía permitir que algo así sucediera ese día.

Nehr también me dio algunos consejos sobre combustible sólido y sé que necesito consumir lo suficiente para asegurarme de no pagar demasiado durante el viaje.

“Empiece a practicar su estrategia de abastecimiento de combustible ahora. Eso significa entre 80 y 100 gramos de carbohidratos por hora, más electrolitos. Recomiendo tomar una botella de agua cada 1 o 2 horas, o más, para ayudar a calmar el estómago. La mayoría de las personas abandonan estos eventos no por limitaciones de condición física, sino por problemas estomacales/gastrointestinales, calambres o deshidratación/agotamiento por calor. No dejes que eso suceda. Y planifique copias de seguridad en caso de que se le olvide una botella o dos”.

Sé por mi forma habitual de montar que me siento cómodo con 90 gramos de carbohidratos por hora, así que me aseguraré de cumplir con esto y tal vez agregaré un poco más. En mi recorrido de entrenamiento más largo hasta la fecha, de hecho perdí la oportunidad de llenar mis dos botellas hasta bien avanzado el recorrido y anoté en las notas de mi teléfono que no podía permitir que esto sucediera ese día.

Si hay una tienda o estación de alimentación en la que me tomo un minuto para comprobar mis existencias y recargar completamente las botellas y el combustible si es necesario, es fácil volverse complaciente cuando te sientes bien.

Recargar combustible adecuadamente será fundamental durante el recorrido de 300 km.

Como mucha gente, mis semanas son ocupadas y tener que cuidar a un niño pequeño también significa que necesito aprovechar algunas horas a la semana para montar en bicicleta cuando pueda. Usar el entrenador de interior es cada vez más útil para mí, y la aplicación de entrenamiento de interior de uso gratuito MyWhoosh me ha proporcionado muchos entrenamientos estructurados. Actualmente tiene 89 entrenamientos de resistencia y 55 de punto óptimo, más que suficientes para mí, pero también existe la opción de crear el tuyo propio.

Con el objetivo que tengo en mente, los entrenamientos basados ​​en la resistencia son mi enfoque y tiendo a completar los entrenamientos de la Zona 2 en interiores durante la semana y guardo mis recorridos más grandes e intensos para salir a la carretera; temprano el sábado por la mañana es el mejor momento. para mí. Nehr, el entrenador en jefe de MyWhoosh, me dio algunos consejos sobre cómo estructurar las cosas.

“En la aplicación MyWhoosh, quieres centrarte en los entrenamientos de Tempo, Resistencia y Punto Dulce, pero ya hay cientos de entrenamientos para elegir. En general, debes montar duro (por encima de la Zona 2) dos veces por semana, tal vez tres veces durante una sobrecarga. El resto de tus recorridos deben realizarse en las Zonas 1-2, con un día de descanso completo cada semana o dos”.

MyWhoosh tiene mucho para elegir y, a juzgar por mi cara, elegir un entrenamiento es claramente un asunto serio.

Mi siguiente aumento tanto en distancia como en tiempo de recorrido fue el recorrido de 200 km en Audax de mi club ciclista a principios de este mes. Salí de casa alrededor de las 6:30 am, no temprano, pero mejor que nada. Monté en mi grupo local de presos del sábado por la mañana y luego me dirigí al inicio del Audax a las 9 am, que estaba convenientemente a solo una o dos millas de la carretera. Esta fue, con diferencia, la mejor y más conveniente oportunidad para mí de recorrer una distancia cercana a la del evento y adaptarla a una semana normal. Terminé el día con un total de 178 millas / 268 km, casi la distancia Berna – Zermatt y más de diez horas de viaje. Fue mi recorrido más largo hasta la fecha y aprendí más sobre el ritmo y cómo sentir mi esfuerzo.

Después del circuito de 30 millas en el que trabajé duro, seguí el consejo de Nehr y volví a marcar las cosas para el Audax, que monté principalmente solo. No se permite el drafting después de los 35 km durante Berna-Zermatt, por lo que también fue una buena preparación. La Zona 2 o menos era mi mantra y tuve una sensación realmente agradable de derribar cosas en las subidas cuando sentía que debería haber ido más duro.

También practiqué ahorrando cada pizca de energía que pude, sin picos de energía en las curvas o acelerando alejándome de los semáforos. No creo que superé los 300 vatios durante varias horas y realmente pude sentir el bien que le hizo a mi piernas. Llegué a la cima de las subidas sintiéndome fresco y pude recuperar la velocidad, conseguir aerodinámica y seguir presionando, me sentí mucho más eficiente y me sentí bien en lo más profundo del recorrido.

Faltan sólo 17 días para que me alinee para el inicio de Chasing Cancellara. Me siento bastante bien sabiendo que he completado poco menos de la distancia del evento y sé cómo se siente llegar tan lejos y controlar el ritmo. Los consejos de Nehr también me han dado confianza y me han ayudado a imaginar el viaje y cómo voy a afrontarlo. El terreno es desconocido, haré las subidas más largas que he hecho jamás, así como la distancia más larga. Si las subidas realmente me pasan factura, sólo el tiempo lo dirá. Pase lo que pase, lo dejaré todo ahí, vaciaré el tanque (lentamente) y disfrutaré de mi viaje. Después de todo, lo único que tienes que hacer es seguir pedaleando, ¿verdad?