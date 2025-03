Dutch Rider anuncia el final de su carrera después de que los “cardiólogos determinaron que los riesgos son simplemente demasiado grandes”

Con solo 26 años, Lars Van Den Berg (Groupama-FDJ) se ha visto obligado a retirarse del ciclismo profesional debido a problemas cardíacos, después de ser informado por los cardiólogos de que los “riesgos son simplemente demasiado grandes”.

Van Den Berg anunció la noticia en su Instagram el jueves, más de un año después de que comenzara su terrible experiencia con problemas cardíacos, cuando perdió la conciencia en la bicicleta y se estrelló en el Faun Ardèche Classic. Esa se convertirá en su última aparición profesional después de cuatro años en el WorldTour Peloton.

“Mi peor pesadilla se ha convertido en realidad: después de un año de recuperación y trabajo duro, me he visto obligado a retirarme del ciclismo profesional”, dijo Van Den Berg en una publicación emocional.

“La noticia fue un gran shock. Este invierno, finalmente sentí que estaba redescubriendo mi forma después de un camino largo y desafiante.

El hermano menor de Van Den Berg, Marijn, también es un profesional que actualmente compra por EF Education-EasyPost. No llegar a competir profesionalmente en el mismo equipo con su hermano fue uno de los muchos goles que el holandés dolió al no haber hecho aún, con su jubilación con vigencia de inmediato.

“Todavía no puedo entenderlo. Después de cuatro años en el Pro Peloton, el sueño de mi infancia se ha interrumpido”, continuó Van Den Berg.

“Con solo 26 años, me quedo con ambiciones, ya no puedo perseguir. No hay primera victoria profesional, no hay posibilidad de viajar junto a mi hermano en el mismo equipo. Esa realización duele más de lo que puedo expresar con palabras.

“Pero a medida que el choque se asienta, también lo hace una sensación de gratitud. Estoy agradecido de estar aquí, estar sano y haber luchado en buena forma. Eso es algo que me aferiré y trabajar duro para mantener, mientras pasará tiempo con las personas que más me importan.

“Con el tiempo, estableceré nuevas metas, y como siempre, verteré toda mi energía para alcanzarlos. Todavía no sé a dónde me llevará este próximo capítulo, pero los mantendré informados en el camino”.

Van Den Berg agradeció a todos los que lo apoyaron durante estos años difíciles, y su equipo devolvió el favor a todo lo que dio como piloto que apareció en su equipo de desarrollo. Corrió dos giras de Francia durante su tiempo en el atuendo francés.

“Por ahora, solo quiero agradecerles”, dijo. “Para todos los que me han apoyado durante 20 años de ciclismo, y especialmente a aquellos que me apoyaron durante los momentos más difíciles del año pasado”.

“Con una gran emoción que anunciamos que Lars Van Den Berg está terminando su carrera profesional en ciclismo por razones de salud”, leyó una publicación sobre X de Groupama-FDJ.

“Una pieza clave de nuestro equipo durante las últimas cuatro temporadas, Lars ha marcado nuestra historia con compromiso, profesionalismo y espíritu de equipo. Gracias Lars por estos maravillosos años”.

Van Den Berg se une a varios otros corredores que también se han visto obligados a terminar abruptamente sus carreras en ciclismo debido a problemas cardíacos en los últimos años. La jinete de SD Worx, Anna Shackley, se retiró en abril del año pasado con irregularidades cardíacas, y la ganadora de 2021 de Paris-Roubaix, Sonny Colbrelli, también colgó sus ruedas en 2022 después de colapsar en una carrera a principios de esa temporada.