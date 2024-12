El líder del UAE Team Emirates establece el Tour de Francia y el Campeonato Mundial como objetivos repetidos

Tadej Pogačar ha nombrado el Tour de Francia y el Campeonato del Mundo, y por tanto una repetición de su éxito de 2024, como sus principales objetivos para 2025, siendo el Giro de Italia o la Vuelta a España también un objetivo potencial mientras busca continuar su dominio.

En la nueva temporada, Pogačar regresará a Milán-San Remo y a las clásicas adoquinadas de Flandes, pero descartó la idea de realizar las tres Grandes Vueltas la próxima temporada, al menos para 2025.

Hablando en el campo de entrenamiento del UAE Team Emirates en Benidorm, España, Pogačar también habló extensamente sobre la seguridad de los ciclistas, argumentando que “depende principalmente de los ciclistas hacer que las cosas sean seguras”. Descartó la idea de que fuera necesario reducir de alguna manera las velocidades de carrera y de los ciclistas.

Pogačar reconoció que 2024 fue su mejor temporada hasta la fecha. La consistencia, nacida de un año sin problemas de carreras, entrenamiento y recuperación, fue la principal razón de sus continuas mejoras y éxito.

El actual campeón del mundo dijo que esperaba seguir progresando hasta el final de su carrera.

“Como seres humanos mejoramos hasta el final y en el deporte pasa lo mismo: cuando no puedes mejorar tanto, tal vez sea el momento de terminar tu carrera”, sugirió.

A los 26 años, la carrera de Pogačar está lejos de terminar y argumentó que la máxima prioridad para él en 2025 sería defender dos de sus mayores éxitos en 2024, el Tour de Francia en julio y luego el Campeonato del Mundo en Ruanda.

“Mi programa no es ninguna locura”, sugirió.

“Empiezo como en años anteriores con el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, luego probablemente algunas clásicas italianas y belgas, las Ardenas y luego la preparación para el Tour. El Tour es el objetivo principal junto con el Campeonato del Mundo: será un gran placer para mí poder defenderlo”. los títulos.”

Si bien dejó tentadoramente la puerta abierta para la París-Roubaix en 2025, no parece probable.

“No es una decisión final (omitirlo) y tal vez todavía pueda hacerlo, pero no creo que me convenga lo mejor y todavía hay tiempo para hacerlo un año más”, dijo Pogačar.

“Me gusta mucho hacer los Clásicos. En 2023 tuve una gran temporada de Clásicos hasta que me caí. Quiero volver a los adoquines al menos unas cuantas veces más en mi carrera. No importa si tengo el Mundial. Rayas (arcoíris) de campeón o no, me gusta hacerlas”.

Pogačar parece especialmente decidido a apuntar a la Milán-San Remo, uno de los dos monumentos, junto con la París-Roubaix, que falta en su palmarés.

“Es la carrera menos predecible del calendario, pero es en la que realmente quiero mejorar una y otra vez”, dijo.

“Me estoy acercando al primer puesto y el año que viene será uno de los objetivos. En San Remo lo más importante es no tener una bicicleta aerodinámica, necesitas más comodidad para una distancia tan larga y También es una moto que va muy rápido en pendientes del 5-7% y eso es bueno en las curvas, porque hay que tomar riesgos durante mucho tiempo”.

“Pero realmente me gusta la carrera, es un monumento realmente bonito, la forma en que está todo tan concentrado en las últimas subidas, así que estoy deseando que llegue”.

Una de las preguntas más importantes que aún no se ha decidido para Pogačar es si repetirá el Giro-Tour de 2024 o pasará a una combinación Giro-Vuelta en 2025.

De cualquier manera, dijo, una conclusión importante de 2024 fue que había descubierto que hacer dos Grandes Vueltas era algo bueno.

“Si tienes un plan y entrenas bien, lo puedes todo”, dijo a modo de explicación de cómo había conseguido realizar una de las hazañas más extraordinarias del ciclismo reciente al ganar el Giro y el Tour en 2024.

La seguridad es una preocupación, pero los resultados de 2024 no lo son

La seguridad es un tema que se ha debatido cada vez más en el ciclismo profesional y Pogačar argumentó que en lugar de hacer que las bicicletas y las carreras sean más lentas, correspondía a los ciclistas protegerse unos a otros “no haciendo estupideces y respetando a todos los ciclistas y respetando la carretera”. ”

“No creo que hace 100 años no hubiera accidentes ni riesgos si vamos a una velocidad media de 20 kmh”, dijo con sarcasmo.

“Piensa en tus propias capacidades”, dejó claro.

En cuanto a hacer que las carreras sean más seguras, dijo: “Es una cuestión difícil. Pero los organizadores lo están intentando ahora con nuevas barreras, se están volviendo muy buenos en elegir las carreteras correctas y no pasar por encima de los badenes a 70 kmh. Tenemos finales más sensatos. No soy un experto en finales en línea recta, pero ni siquiera debería haber curvas suaves en los últimos 400 o 500 metros.

“El protocolo de clima extremo se está utilizando cada vez más, especialmente con nieve y lluvia, en las carreras más grandes, menos en las más pequeñas. Creo que es aún más peligroso rodar a 45 grados a toda velocidad que quizás a cinco grados, porque Un golpe de calor puede ser realmente peligroso”.

En cuanto a sus objetivos para 2025, Pogačar argumentó que incluso si “he estado un poco peor que este año, todavía estaré bien”, afirmó.

Sin embargo, Pogačar quiere seguir subiendo el listón el año que viene y, de hecho, hasta el final de su carrera.

Podría considerar recurrir a un entrenador de salud mental, aunque tener un contrato con el UAE Team Emirates hasta 2030 también es tranquilizador.

“Puedo centrarme más en mi ciclismo con un contrato a largo plazo”, afirmó.

“No tengo que preocuparme por si viene un nuevo contrato y seguro que eso es una ventaja. Te sientes más cómodo de esa manera y conozco a todos muy bien aquí y tengo grandes amistades aquí. Así que es bueno estar aquí por mucho tiempo.”