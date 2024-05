Karolina Migoń gana el 360 femenino por delante de Geerike Schreurs, Sarah Sturm, Rob Britton y Chad Haga completan el top 3 masculino

Peter Stetina (Canyon) y Karolina Migoń (PAS Normal) consiguieron la victoria el viernes en una edición embarrada de The Traka 360. Stetina lideró la copa norteamericana de los tres primeros puestos en la categoría masculina de la carrera, lo que abrió la competición en la prueba con sede en Girona que es un punto focal para la escena gravel europea.

Stetina se adjudicó la victoria por delante del canadiense Rob Britton (Factor), que le seguía de cerca en un día en el que el tiempo había despejado pero el impacto de las fuertes lluvias anteriores se sintió en el recorrido, que se había acortado a 340 km debido a las condiciones. El ganador de la etapa del Giro de Italia, Chad Haga (PAS Normal), cruzó la línea a continuación para quedar tercero, y el ex profesional de la ruta se había labrado sus credenciales como corredor a seguir después de realizar un esfuerzo volador en solitario en el circuito 360 en octubre. El piloto italiano Mattia de Marchi, ganador de las tres últimas ediciones de la prueba, quedó fuera de competición por un problema mecánico.

Migoń cruzó la meta por delante de Geerike Schreurs, distanciando a la especialista en gravel del SD Worx-Protime en una subida, mientras que la finalista del año pasado Sarah Sturm (Especializada) acabó tercera.

“Me esforcé en la última subida, sabía que esta era mi oportunidad”, dijo el ganador Migoń en una entrevista transmitida en vivo después de la carrera. “Me sentí súper bien y dejé a Gee (Geerike Schreurs) allí y seguí presionando. el piso y me sorprende que después de tantas horas haya podido impulsar tanta potencia”.

Sin embargo, el ciclista polaco que reside en Suiza no se había sentido tan fuerte durante todo el 360, ya que experimentó problemas estomacales al principio de la carrera, pero se recuperó después de hacer una parada sólida en una zona de alimentación para reiniciar.

El ganador masculino, Stetina, y el segundo clasificado, Britton, tampoco tuvieron una carrera tranquila en el 360, que se corrió en una ruta principalmente de grava con subidas empinadas, una sola pista y secciones de caminata en bicicleta.

“Estoy sobre la luna. Después de la salida de hoy, no creía que esto fuera posible. Tuve muchos problemas mecánicos en los primeros 100 km y estaba a más de seis o siete minutos por detrás, así que pensamos que la carrera había terminado, pero Rob tuvo problemas similares y simplemente nos unimos, y no hay nadie más con quien preferirías perseguir. ” Stetina dijo en la entrevista en el curso después del evento. “Éramos dos ciclistas motivados y no puedo creer que volvimos a ellos y luego los superamos”.

El experimentado corredor de gravel, que también ganó recientemente la Triple Corona belga Waffle Ride después de conseguir la victoria en Utah, enfatizó que no hay un camino fácil en una carrera como la 360.

“Mi secreto: simplemente acepta la succión. La cuestión es romper”, dijo Stetina.

“Si alguien está triste porque no se siente bien, o siente que se está rompiendo, te das cuenta de que pasas por altibajos durante todo el día y, afortunadamente, tuve un bajón más temprano ese día y me recuperé al final. Una vez que vimos a esos tipos, solo hay que aceptar las partes malas”.

El Traka 360 es el más largo de los dos eventos de The Traka incluidos en la serie Gravel Earth, y el 200, seguido de cerca, tendrá lugar el sábado. Los 560 kilómetros de Traka previstos fueron cancelados debido a la intensa lluvia.

Más detalles próximamente cuando se publiquen los resultados oficiales completos.