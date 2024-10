Una construcción sutil con componentes progresivos y especificaciones de primer nivel.

A finales de agosto participé en el campeonato nacional de gravel máster; Mis primeros Nacionales en cualquier evento, a pesar de haber corrido en bicicleta durante la mayor parte de los 20 años desde mi adolescencia.

Se corrió en parte como parte de una función de preparación para la carrera que queríamos hacer aquí en ciclismonoticiaspero mentiría si dijera que no estoy muy emocionado ante la perspectiva.

Unos meses antes, con la carrera en el horizonte, decidí que no podía participar en un evento así con una bicicleta mal preparada. Paso mi jornada laboral leyendo y escribiendo sobre trucos aerodinámicos y ganancias marginales, por lo que ignorar las ganancias potenciales en mi propia configuración me pareció un sacrilegio.

Después de todo, creo firmemente que la tecnología puede mejorar el rendimiento en todos los terrenos. Dado que ciclistas como Dan Bigham y Dylan Johnson pueden ir más allá de la optimización del equipo (con lo que solo podemos asumir es un presupuesto significativamente menor de tiempo y dinero que sus contrapartes financiadas por WorldTour), me confunde ver equipos y ciclistas profesionales. No aprovechar lo que aparentemente son victorias fáciles. Claramente también funciona, desde entonces Bigham ha hecho una carrera a partir de ello, optimizándose para lograr un título de récord mundial de la hora y disfrutando de un período en Ineos Grenadiers antes de un reciente traslado a Bora Hansgrohe.

En la carretera, la optimización consiste principalmente en buscar ahorros aerodinámicos, pero con sus velocidades más lentas y terreno más accidentado, la grava es un poco más compleja. La aerodinámica sigue constituyendo la mayor parte de la resistencia general a velocidades de carrera de alrededor de 30-35 km/h, pero la resistencia a la rodadura constituye una porción significativamente mayor. El agarre, el manejo y el cambio también son de gran importancia.

Para mi carrera, quería encontrar una bicicleta que combinara aerodinámica, geometría atrevida y un peso decente. Quería neumáticos anchos para mejorar mi resistencia a la rodadura y una amplia gama de marchas para afrontar las diferentes pendientes de las colinas.

A lo largo de los últimos meses, he estado armando una superbike de grava que aborda todas esas cosas bien, pero de una manera un poco más sutil en comparación con la loca Lauf Siegla de Chase Wark y la Felt de Dylan Johnson con neumáticos afeitados. – ambos vistos en nuestra galería tecnológica de Unbound 2024.

El cuadro: Ridley ASTR RS

Cualquier construcción de superbike necesita un punto de partida sólido, y ¿qué mejor lugar para comenzar que una bicicleta de carreras de grava nueva e inédita, conducida hasta el cuarto lugar en Unbound?

Como mencioné, quería un cuadro aerodinámico y liviano con un gran espacio libre para los neumáticos, y no hay muchos de esos por ahí. El 3T Extrema Italia es uno de ellos, con un espacio libre para neumáticos de 57 mm, pero con 10 kg para una construcción completa, cuando mi colega Will lo revisó, no fue la elección perfecta. El Lauf Siegla también podría haber sido una opción, con un espacio libre similar pero menos optimización aerodinámica.

Durante esta fase de investigación, por pura casualidad, recibí un correo electrónico de Ridley compartiendo detalles de su bicicleta que se lanzará próximamente.

Llamado ASTR RS, tiene un cuadro aerodinámico, un peso de cuadro de 890 gy cuando se ejecuta 1x puede aceptar neumáticos de hasta 52 mm de ancho. Aún mejor es que viene con manillares de 36 cm de mi talla. Es una bicicleta que, como concluí en mi reciente revisión de la Ridley ASTR RS, realmente creo que es el futuro de las bicicletas de carreras de gravel.

Consideré ir aún más angosto con las locas barras Lambda que Will probó a principios de este año, pero con la cabina de una sola pieza del Ridley diseñada alrededor del marco, sentí que los beneficios aerodinámicos de ir más angostos se compensarían un poco al cambiar a una barra separada. Barra/vástago con cables externos. Sin un túnel de viento para probarlo empíricamente, decidí ir a lo seguro (y con calma) y utilizar las barras que ya estaban instaladas en la bicicleta.

El nuevo grupo SRAM Red XPLR AXS es ​​1×13, con un cambio trasero súper duradero

Grupo SRAM Red XPLR AXS y ruedas Zipp 303 XPLR

Otro golpe de suerte durante la planificación llegó con el lanzamiento del nuevo grupo insignia de gravel de SRAM, completo con nuevas ruedas progresivas Zipp.

El grupo, Red XPLR AXS, es 1×13, utiliza los excelentes capós nuevos del grupo de carretera Red AXS lanzado recientemente y se apoya en la transmisión de bicicleta de montaña de SRAM para algunos componentes nuevos e inteligentes específicos para grava. Entre los cuales, el soporte Full Mount UDH para el desviador trasero proporciona alineación inmediata, la 'Magic Pulley Wheel' que les permite seguir girando si se bloquean con escombros, y el hecho de que el mecanismo trasero se puede desmontar, con piezas individuales disponibles. reconstruirlo en caso de daños.

Con su lanzamiento, la decisión de qué grupo utilizar se volvió fácil. Soy un gran admirador del GRX Di2, especialmente la forma del capó y la potencia de frenado, pero no pensé que necesitaría el rango adicional de un juego de platos y bielas 2x y había escuchado cosas buenas sobre este nuevo grupo en el Red XPLR AXS de Tom. revisar.

Además del grupo, SRAM también lanzó un juego de ruedas increíblemente ancho, el Zipp 303 XPLR SW, que tiene un ancho interno de 32 mm. Eso es 3 mm más ancho que el siguiente más ancho que puedo encontrar (el 3T Discus 45/40) y 8 mm más ancho que las ruedas DT Swiss GRC 1400 que vienen de serie en el ASTR RS (¡aunque pesan casi lo mismo!)

Su único problema es que la elección de neumáticos se limita actualmente a un puñado de opciones aprobadas, incluido el Goodyear XPLR (diseñado con la rueda) y algunas de la gama de Schwalbe. Independientemente de eso, tenía que intentarlo.

Los neumáticos XPLR Inter de Goodyear están diseñados para ofrecer una transición perfecta al flanco

Elección de neumáticos

Antes de la carrera, con la elección de neumáticos tan limitada para las ruedas, tenía un par de opciones compatibles a mi disposición.

El primero fue el Goodyear XPLR Inter, que tiene una banda de rodadura bastante liviana, pero con 45 mm está diseñado para funcionar aerodinámicamente con la llanta.

El segundo fue el Schwalbe G One R, un neumático con una banda de rodadura ligeramente más pesada en comparación. Ha recibido numerosas críticas positivas tanto de amigos como de colegas, y una con la que también me he llevado bien anteriormente. El único inconveniente fue que era más estrecho, de 40 mm. Sentí que estaba desperdiciando el enorme espacio libre para neumáticos que ofrecía el cuadro ASTR, pero la opción más ancha de 45 mm no estaba disponible en ese momento.

Con una lluvia incesante golpeando Gatehouse of Fleet, donde se llevaría a cabo la carrera en las semanas previas, pero un recorrido que se secaba rápidamente con una sección de carretera larga, no estaba seguro de la elección, así que llevé ambos al Airbnb en el que me quedaría. los días previos a la carrera.

Un día antes de la carrera, a pesar de que el sol brillaba en mi Airbnb en Lake District, me llegó un correo electrónico de los organizadores diciendo que el aparcamiento de la carrera estaba tan inundado que era inutilizable, y con eso decidí tener utilizar la banda de rodadura más pesada del Schwalbe y aceptar el ancho más estrecho. Según resultó, los neumáticos de 40 mm en realidad medían más cerca de 45 mm en esas llantas de todos modos, por lo que no siento que haya perdido mucho, y la transición de la pared lateral a la llanta fue limpia, según las intenciones de Zipp al diseñar la llanta.

También vale la pena mencionar que, antes de una carrera posterior, intenté colocar el Air Liner Gravel Light de Vittoria dentro de las ruedas, pero eran tan anchas que el revestimiento simplemente se asentaba en el canal y ofrecía muy poca protección. Por esta razón, SRAM recomienda activamente no utilizar liner, lo que podría ser un motivo para evitarlos.

En su lugar, cambié a las ruedas DT Swiss, completas con Vittoria Air Liner dentro de un neumático Terreno Dry de 2.0 pulgadas. Aunque pesa alrededor de 500 g más en total, esto desbloquea la capacidad de rodar prácticamente todo lo que se encuentre en el camino de la bicicleta.

La cadena CeramicSpeed ​​UFO no es la tecnología más notable, pero vale hasta cinco vatios.

Rodamientos y cadena CeramicSpeed.

Parece que la construcción de una superbike no estará completa en 2024 sin una mención de los rodamientos cerámicos, y ¿quién mejor que CeramicSpeed, posiblemente el líder del mercado en este espacio, para recurrir a una velocidad libre adicional a través de una fricción reducida?

Dado que el Ridley ASTR RS utiliza un pedalier de ajuste a presión, conseguí un equivalente de la marca danesa, junto con una cadena de carrera pretratada de su serie UFO.

Se dice que la cadena UFO por sí sola vale entre dos y cinco vatios, y hay un ahorro adicional, aunque no cuantificado, en el pedalier. Si bien el ahorro de costo por vatio no es el mejor que se puede obtener, esto fue una obviedad para mí en una carrera tan importante.

También quería agregar la rueda de polea Aero OverSized de la marca, pero como el nuevo grupo SRAM acaba de lanzarse, aún no está disponible un sistema compatible. ¡Quizás ese sea uno para la construcción del próximo año!

Bolsas de apidura

Si bien no estaba disponible a tiempo para las competiciones nacionales, para una carrera posterior optimicé aún más la bicicleta utilizando un juego de bolsas Apidura diseñadas específicamente para este cuadro.

Esto consta de una bolsa de cuadro que llena el espacio detrás del tubo de dirección y una bolsa del tubo superior que se encuentra detrás de la potencia. En conjunto, se dice que valen 2,6 vatios a 36 km/h (la velocidad media ganadora del Unbound 2024 masculino). El piloto de Ridley Classified, Piotr Havik, los usó para el Unbound, donde terminó cuarto, y me dijeron que continúa usándolos (vacíos en muchas carreras) simplemente para ganar aerodinámica. ¿Por qué no lo harías?

¿La próxima construcción?

Con el objetivo de clasificarme para el Mundial de 2025, mi mente actualmente está dando vueltas a ideas para la próxima versión. ¿Debería utilizar neumáticos de 2,2 pulgadas con discos? ¿Quizás esos manillares Lambda de 22 cm o quizás la barra ABB de Speeco? ¿Puedo correr Classified con un plato de 60T?

¿Qué agregarías? Envíeme un correo electrónico y construyamos algo loco.