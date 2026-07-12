El Campeón del Mundo agradecido por el inusual 'día más fácil' en la etapa de sprint de Burdeos

El Col du Granon será para siempre una subida ligada a Tadej Pogačar, como lugar de una de sus mayores derrotas ante Jonas Vingegaard y donde su aire de invencibilidad en el Tour de Francia se desvaneció en 2022.

Un día después de tomar el control total del Tour de 2026, le preguntaron al campeón del mundo sobre ese fatídico día en la etapa 11 de la carrera de 2022, cuando perdió la tarjeta amarilla y no la recuperaría hasta dentro de dos años, y qué ha cambiado desde entonces.

Las imágenes de ese día todavía son claras: Pogačar estaba cocido, agrietado por múltiples factores: repetidos ataques del entonces Jumbo-Visma en el Col du Télégraphe y el Col du Galibier, una falla en el suministro de combustible y el calor, lo que se muestra mejor por cómo tuvo que abrir su camiseta durante la mayor parte de la subida una vez que Vingegaard lo dejó caer.

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A pesar de cambiar también de entrenador a Javier Sola y de que sus capacidades físicas mejoraron significativamente, ganando los dos últimos Tours, un Giro y 11 Monumentos desde entonces, Pogačar dio gran crédito a las estrategias reformadas de abastecimiento de combustible y enfriamiento de los EAU a la hora de establecer su dominio actual.

Quizás en el momento perfecto en medio de las abrasadoras temperaturas que han sido constantes durante toda la carrera, Pogačar y los Emiratos Árabes Unidos son ahora los maestros de la regulación de la temperatura, según su máxima estrella.

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“Creo que el mayor cambio, si miro mis capacidades físicas, soy un poco mejor que entonces, también he mejorado, hablando mentalmente, las mías también están creciendo y mis experiencias”, dijo Pogačar en su conferencia de prensa con el maillot amarillo en Burdeos.

“Creo que uno de los mayores cambios que podríamos hacer como equipo es la organización en torno a la alimentación y tener una muy buena hidratación y nutrición, porque este Tour hace un calor infernal y, sin duda, mi temperatura corporal probablemente sea más fría que en 2022 o en cualquier Tour anterior.

“Realmente nos mantenemos enfocados en enfriarnos y creo que eso es una gran diferencia, y solo la planificación, la organización y la motivación para los próximos días, es una gran diferencia con respecto a lo que fue en 2022”.





Pogačar se enfría constantemente a medida que las etapas avanzan con temperaturas superiores a los 35°C, y sus compañeros de equipo le llevan calcetines de hielo y bidones llenos de agua fría para asegurarse de que nunca se sobrecaliente.

Después de su completa destrucción del campo en el Col du Tourmalet el jueves, la etapa 7 finalmente trajo un día “más fácil” para Pogačar y su equipo repleto de estrellas UAE Team Emirates-XRG, quienes pudieron concentrarse simplemente en mantenerse seguros y frescos mientras se desarrollaba un sprint final estándar.

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“Hoy fue más fácil, todavía era importante mantener baja la temperatura del cuerpo y tener cuidado con las situaciones difíciles en las ciudades, y simplemente tener cuidado. Hicimos un trabajo realmente bueno. Fue un buen día”, dijo Pogačar, que espera más de lo mismo en otra ruta llana hacia Bergerac el sábado.

“Creo que si le preguntas a alguien del grupo, ellos sufrieron un poco después de ayer y también yo. Estamos agradecidos por un día más fácil hoy”.

“Fue un gran día, mucho calor en la final, el comienzo fue mejor, ahora hace mucho calor, y era importante mantener la temperatura lo más baja posible y sobrevivir el día lo más fácilmente posible, y esperamos que suceda lo mismo mañana”.