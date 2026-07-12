El Campeón del Mundo agradecido por el inusual 'día más fácil' en la etapa de sprint de Burdeos

El Col du Granon será para siempre una subida ligada a Tadej Pogačar, como lugar de una de sus mayores derrotas ante Jonas Vingegaard y donde su aire de invencibilidad en el Tour de Francia se desvaneció en 2022.

Un día después de tomar el control total del Tour de 2026, le preguntaron al campeón del mundo sobre ese fatídico día en la etapa 11 de la carrera de 2022, cuando perdió la tarjeta amarilla y no la recuperaría hasta dentro de dos años, y qué ha cambiado desde entonces.

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Pogacar acabó con la camiseta bajada y el cansancio en el rostro