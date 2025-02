La carrera masculina se reduce a un sprint de dos hombres, mientras que De Crescenzo Solos durante 85 millas en la floreciente carrera todoterreno de los Estados Unidos

Michael Garrison (mgr p/b nich speedclub) anotó a Andrew L'esperance (carreras delantera) en el sprint cuesta arriba para ganar una segunda vez en la aventura de grava de 100 millas en Franklin, Georgia. Lauren de Crescenzo (Factor-the Feedli-Maxxis-Wahoo-Perce Coffee) monta solo durante 85 millas para repetir como campeona femenina de élite el sábado.

El campo masculino también incluyó al ex ganador de Gravel 200 Unbound 200 Ian Boswell, el finalista de podio local del año pasado Andy Scarano, el especialista en ciclocross de EE. UU. Andrew Dillman y el ex campeón de US Pro Criterium Ty Magner, todos ansiosos por viajar bajo los cielos soleados en un curso desafiante y asistir a Una acción en un bolso premiado de $ 10,000.

La mañana comenzó con temperaturas muy por debajo de la marca de congelación y los organizadores pusieron a prueba el lema de la carrera, “Graver de grado A de Estados Unidos que siempre está fresco y nunca congelado”. La semana anterior, siete pulgadas de lluvia empaparon los caminos de tierra y lavaron una sección del curso a lo largo del río Chattahoochee, pero los ciclistas encontraron secciones fangosas limitadas en una ruta con 80% de grava que sumó 8,700 pies de escalada.

“Este es el primer evento oficial de mi temporada. Hoy no tenía las mejores piernas. Pensé que me tendría, Andrew es fuerte”, dijo Garrison a My Bike al final.

“Tengo días en la grava donde las piernas se sienten bien, no sentí eso hoy. Sabía que quería venir a un sprint. En todos los crits que corrí el año pasado, siempre tuve un sprint realmente malo. Así que yo 'He estado haciendo sprints todo el invierno.

Boswell fue uno de los primeros jinetes en tratar de romper el paquete de plomo, pero se quitó el gas en la milla 15. Otras 15 millas en L'esperance atacaron, seguido de Nathan Surowiec (Lees-Mcrae College) y Garrison. Por Mile 70 fue solo Garrison y L'Sperance en el frente, Surowiec persiguiendo y un grupo de seis pasajeros tratando de cerrar la brecha. Surowiec terminó tercero detrás del dúo Sprinting, ganado por Garrison, mientras que Scarano y Boswell fueron cuarto y quinto, respectivamente, una vez que se separó del grupo Chase en las últimas ocho millas.

La carrera femenina fue un grupo compacto de 25 corredores que tuvieron un comienzo dedicado 15 minutos después de los hombres de élite. De Crescenzo dijo que tenía compañía durante las primeras 15 millas, pero una vez en las carreteras más ásperas de Alabama, aceleró su ritmo y nadie podía seguir.

“Fue un gran día, y la grava de héroe, rápida y pegajosa, eso fue bastante perfecto. Una vez que estuve allí fuera, fue como un viaje de entrenamiento”, dijo De Crescenzo al final, usando esta carrera como su puesta a punto Para el Midsouth, donde ella obtendrá una cuarta victoria consecutiva.

Liza Ray (Solutions Cycling) aceleró con De Crescenzo y mantuvo al líder en la mira hasta que dejó caer una cadena unas pocas millas después. Ray terminaría segundo, 19 minutos atrás, mientras que Olivia Pantano reclamó su segundo podio en dos ediciones, otros tres minutos detrás de Ray.

Ventaja de la casa en casa de cosecha propia

Mientras L'Sperance viajó dos días antes de la carrera desde Quebec, Canadá, para comenzar su temporada de carreras, acompañando con su compañero piloto patrocinado por Wahoo Boswell, Garrison solo tuvo que conducir una hora desde Atlanta para el evento. Sin embargo, Garrison tenía prisa por llegar a Franklin la noche anterior y olvidó sus productos de nutrición en casa y se levantó a las 5:30 am del sábado para hacer que el viaje de ida y vuelta de dos horas regrese a su casa antes de comenzar la carrera.

“Soy una persona que se despierta temprano, por lo que me di cuenta alrededor de las 5:30 que había dejado mi mochila y toda mi mezcla (nutrición) en Atlanta, conduje a Atlanta y regresé esta mañana, antes de la carrera”.

L'Sperance dejó ocho pies de nieve acumulada detrás de él para el viaje a Georgia. Dijo que la carrera fue solo su segundo viaje afuera en una bicicleta este año, después de haber hecho un breve giro el viernes después de semanas de entrenamiento interior.

“Obtener este tipo de esfuerzo de principios de temporada es realmente agradable”, dijo L'Sperance, un campeón canadiense de bicicletas de montaña Marathon y dos veces ganador de la carrera de bicicletas de BC. My Bike, quien se mudó a una configuración de corsario esta temporada con una nueva bicicleta de grava 3T, ahora cubierta de Red Georgia Clay.

“Esta es una especie de grava picante (de 3T). Tendremos una más agresiva para las carreras pesadas, como Unbound, y luego también la bicicleta de carretera para algunos de los eventos de la carretera. Sean Fincham y yo tenemos un pequeño privado privado Equipo.

El patrocinador del evento Wahoo Fitness alentó a varios de sus corredores patrocinados a viajar a Georgia para la carrera de segundo año, anteriormente conocida como Border Wars, que tiene la mitad del curso en Georgia y la otra mitad en Alabama. Boswell, el enlace del atleta para Wahoo, no tuvo que negociar con L'esperance para el viaje al sur.

“Es la primera vez que hago este evento y me encanta este evento: el estilo de las carreras y la atmósfera aquí me recuerdan mucho de lo que encontré por primera vez cuando vine y comencé a hacer grava en 2021. Solo hay una sensación de camaradería Con todos. Boswell le dijo My Bikediciendo que dejó la nieve en Vermont para salir.

“Podría ser el mejor evento que haré todo el año”.