El australiano se lleva la victoria en la carrera canadiense con un brutal sprint de 300 metros después de una difícil temporada posterior a la primavera

Fue una tercera y emotiva victoria para Michael Matthews (Jayco-AlUla) en el Gran Premio Ciclista de Québec, y el australiano dedicó el triunfo a su abuela, quien falleció la semana anterior a la carrera.

Un radiante Matthews levantó tres dedos sobre la línea de meta después de asegurar otra victoria en Québec con un sprint brutal y agotador iniciado en la marca de los 300 metros para el final, pero estaba en un estado de ánimo reflexivo mientras señalaba el cielo en el podio.

“Este es para mi abuela, que falleció el miércoles pasado. Vi su funeral en línea aquí en Quebec hace dos días, así que convertirlo en una victoria hoy es bastante emotivo, sinceramente”, dijo Matthews durante su conferencia de prensa como ganador.

“Si no pude ganar hoy, ¿qué sentido tenía estar tan lejos de mi familia durante este momento tan difícil? ¿Por qué estoy haciendo esto? Así que esto fue una motivación extra para hoy y simplemente no puedo creer que realmente pude lograr esto después de un momento tan difícil en la vida de mi familia”.

Para Matthews, también fue su segunda victoria de la temporada, poniendo fin a una racha de fracasos y de mala forma posterior a la primavera con una impresionante victoria por delante de los mejores competidores, entre ellos el tres veces ganador de etapa del Tour de Francia, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) y Tadej Pogačar (UAE team Emirates). Es justo decir que Matthews estaba encantado de volver a estar en lo más alto.

“Creo que, en primer lugar, ganar aquí hoy ha sido muy especial, básicamente porque desde Flandes hasta ahora nada ha ido según lo previsto. Tuve unas Clásicas realmente buenas, quedando segundo por un neumático en San Remo, un podio en Flandes antes de mi descenso y, desde entonces, pasando por Suiza, el TDF y los Juegos Olímpicos, desafortunadamente nada ha ido según lo previsto”, dijo Matthews sobre sus problemas en 2024.

“Me concentré en ello después de los Juegos Olímpicos. Sabía que había buenas oportunidades en Quebec y Montreal para volver a la senda del triunfo. Esto demuestra que todo el trabajo y la dedicación que he puesto desde los Juegos Olímpicos hasta ahora han dado sus frutos”.

Si bien formar parte del equipo australiano para los Juegos Olímpicos de París 2024 fue en sí mismo la realización de un sueño, no fue exactamente un debut de cuento de hadas, ya que Matthews logró solo el puesto 15 y eso lo obligó a repensar su entrenamiento de cara a la última parte de la temporada.

“Me perdí los últimos Juegos Olímpicos por no haber sido seleccionado, así que ir a París y tener la oportunidad de ser líder del ciclismo australiano era un sueño para mí. Pero esperaba mucho más”, dijo el ciclista de 33 años.

“Desde entonces, básicamente volví a la altura, me esforcé al máximo y me puse manos a la obra. Volví a entrenar para hacer lo que más me gusta, que es andar en bicicleta todo el día, lesionarme y luego volver a casa, cambiarme a la bicicleta de montaña y andar en bicicleta de montaña toda la tarde, sin ceñirme al guión, simplemente ponerme a tope y disfrutar de nuevo de la bicicleta”.

Esto valió la pena para Matthews, quien quizás incluso se sorprendió a sí mismo cuando pudo mantener su poderoso y perfectamente sincronizado sprint hasta la línea de meta en Québec y sumar otra victoria en la carrera en la que también pudo celebrar en la línea de meta en 2018 y 2019.

“He ganado aquí dos veces antes, así que sé cómo hacerlo, sé lo que se necesita, pero creo que este año con la alineación que teníamos aquí y la carrera que se desarrolló hoy, me sorprendió bastante tener el sprint que tuve en la final allí”, dijo.

Pero una vez que llegó al frente, superando a un trío vacilante formado por Pogačar, De Lie y uno de los compañeros de equipo del campeón belga, la confianza regresó y nunca sintió que fuera a perderla.

“Supongo que en este sprint, por alguna razón, siempre me sucede en cámara lenta. No sé por qué, pero me encantan estos sprints cuesta arriba de hombre a hombre, cuando el que tiene más potencia puede ganar. En mi caso, no soy el más rápido en un sprint grupal típico, pero en un final como este, puedo luchar con los mejores”, dijo Matthews.

“Sabía que una vez que iniciara mi sprint, no importaba quién viniera detrás de mí, nadie me iba a pasar. Tenía mucha confianza y creo que tenía una sonrisa en mi rostro durante esos últimos 300 metros. Fueron largos, pero sabía que habría sido difícil que alguien me superara”.